Vyrábějí se na Hané, jsou z tvarohu, mají výrazné aroma a pikantní chuť. Tvarůžky někdo zbožňuje a jiný kvůli jejich zvláštní vůni nenávidí. A v tomto souboji názorů se možná ztratí důležitý fakt, že kulaté a poněkud páchnoucí syrečky jsou nesmírně zdravé. Proč? Tvarůžky podporují naše zdraví, tělesnou kondici a v neposlední řadě hubnutí.

Olomoucké tvarůžky se vyznačují jedinečnou vůní a chutí i velmi nízkou energetickou hodnotou. . | Foto: se souhlasem Pavla Sedláčka

Tvarůžky uspěly i ve Vídni

Olomoucké tvarůžky jsou ve skutečnosti zrající stolní sýr vyrobený z netučného kyselého tvarohu. Malé poloměkké až měkké syrečky mají zlatožlutý mazlavý povrch a nezaměnitelnou chuť i vůni, kterou ovšem někdo považuje za zápach.

Jak dlouho si lidé na tvarůžcích pochutnávají, se nedá přesně určit, ale je pravděpodobné, že už od doby, kdy se naučili zpracovávat mléko. I když se nejstarší zprávy o konzumaci syrečků objevují asi v polovině patnáctého století a v roce 1583 se v této souvislosti v Olomouci poprvé objevuje název „tvarůžky“, šlo o potravinu, kterou lidé znali od pradávna.

Podle odborníků se tvarůžky vyráběly v hanáckých vesnicích. Vedle jejich významu pro výživu to pro zdejší obyvatele byl i způsob jak vyrobit z mléka potravinu, která se dá uskladnit. Proto dělali z mléka tvaroh a z tvarohu tvarůžky, které ukládali do hrnce a do chladu. Správně uskladněné mohly syrečky vydržet až dvanáct měsíců.



Jako trvanlivá potravina se tvarůžky někde staly i druhem platidla. „Na přelomu 17. a 18. století postupně vystupují z archivních pramenů zprávy, potvrzující pevné místo tvarůžků na dobovém jídelníčku. Například v roce 1601 se v Hradečné u Uničova kopala studna a studnařům se za vykopání jednoho sáhu platil jeden zlatý a dvě kopy tvarůžků,“ uvádí Muzeum tvarůžků Loštice. Jeden sáh v převodu na dnešní míry činil asi 1,8 metru.

Tvarůžky slavily úspěch také ve světě. Na světové výstavě ve Vídni v roce 1872 se jim dostalo velkého ocenění. S příchodem železniční dopravy se pak tvarůžky dostaly i do jiných zemí.

Proč tvarůžky zapáchají?

Co způsobuje specifické aroma tvarůžků? „Jejich charakteristická chuť a vůně vzniká proteolytickým rozkladem bílkoviny sýra při zrání,“ vysvětluje Muzeum tvarůžků Loštice.

Jak upravit tvarůžky? Dají se smažit v trojobalu, dávají se do polévek, pomazánek, na pizzu i do těstovin, mohou se jimi plnit papriky či rolády a dokonce se upravují i nasladko.

Kdysi tvarůžky zapáchaly více než dnes, kdy se mírně pozměnil způsob jejich výroby. Můžete si je koupit ve tvaru kotoučků, kroužků, tyčinek či nepravidelných kousků.

Tato pochoutka je velmi zdravá. „Díky své nízké energetické hodnotě, tedy nízkému obsahu tuku, a obsahu plnohodnotných bílkovin a vápníku, se tvarůžky řadí na první místo mezi sýry,“ upozorňuje Muzeum tvarůžků Loštice.

Tvarůžky jsou nejlepší pěkně postaru, když k nim jíte čerstvý chleba s máslem a zapíjíte je pivem či mlékem. Existují však desítky receptů, jak můžete tvarůžky zpracovat v teplé i studené kuchyni do nejrůznějších pochoutek, samozřejmě za předpokladu, že odvětrávání ve vaší kuchyni je vysoce funkční.

Netradiční zákusky z aromatických tvarůžků.Zdroj: se souhlasem Zdeňky Poštulkové

Tvarůžky jsou velmi zdravé

Složení tvarůžků je velmi jednoduché. Z pasterizovaného kravského mléka se vyrobí kyselý tvaroh a z něj tvarůžky. Při výrobě se nepoužívají geneticky modifikované suroviny a obejdou se i bez přídavku syřidel, barviv, aromat a stabilizátorů.

Složení tvarůžků: tvaroh

jedlá sůl

mlékařská kultura

Z alergenů obsahují mléko a mléčné složky, uhličitan sodný a uhličitan vápenatý. Naopak neobsahují látky, které způsobují celiakii, takže jsou vhodné pro bezlepkovou dietu.

Většina sýrů je zdrojem řady důležitých látek. Obsahují plnohodnotné bílkoviny a velmi cenný je jejich vysoký obsah dobře využitelného vápníku. Sýry obsahují i další minerální látky, jako zinek, hořčík a jód i vitaminy A, D, E, B. Některé mají však příliš mnoho kalorií, takže se pro lidi, kteří se pokoušejí zhubnout, příliš nehodí. To však neplatí pro tvarůžky.

„Tvarůžky jsou odtučněným sýrem zrajícím pod mazem. Mají velmi výhodné nutriční složení, obsahují velké množství bílkovin a téměř žádný tuk. Energetická hodnota je proto nízká a je vhodné tvarůžky zařazovat do jídelníčku i při redukční dietě,“ píše web Stop obezitě.

Tvarůžkový tatarák

Jíst tvarůžky se vyplatí, protože:

sto gramů tvarůžků obsahuje pouze 0,5 gramu tuku . Jeho obsah je v tomto druhu sýru opravdu minimální, takže si je mohou dopřát nejen ti, kteří drží dietu, ale také lidé se zvýšeným cholesterolem

. Jeho obsah je v tomto druhu sýru opravdu minimální, takže si je mohou dopřát nejen ti, kteří drží dietu, ale také lidé se zvýšeným cholesterolem tvarůžky mohou pomoci i v boji s osteoporózou, tedy úbytkem kostní hmoty. Jsou totiž zdrojem vápníku

mají vysoký obsah bílkovin . Ve sto gramech oblíbených syrečků je jich 28 gramů, a to je více, než obsahují například krůtí prsa

. Ve sto gramech oblíbených syrečků je jich 28 gramů, a to je více, než obsahují například krůtí prsa stejně jako další mléčné výrobky i tvarůžky obsahují esenciální aminokyselinu tryptofan, která se krevním oběhem dostává do mozku, kde se přemění na ,,hormon štěstí’’ – serotonin. Je známý tím, že napomáhá dobrému spánku a má velmi významný vliv na naši pohodu a dobrou náladu.

Pozor na sůl

Tvarůžky jsou tedy při snaze zhubnout příjemným zpestřením jídelníčku. Jako potravina s velmi vysokým obsahem bílkovin, minimálním podílem tuku a velmi nízkou energetickou hodnotou, vypadají téměř ideálně.

Jenže ideálních věcí je na světě málo, takže i tvarůžky mají své nevýhody. I když se dnes vyrábějí trochu jinak než v minulosti a jejich vůně proto už není tak výrazná, stále platí, že ne každému je jejich specifické aroma příjemné a jsou dokonce i lidé, kteří z něj pociťují až fyzickou nevolnost.

Další nevýhodou je obsah soli – ve 100 gramech tvarůžků je jí celých šest gramů. Pro lepší představu jde asi o jednu čajovou lžičku a současně denní limit pro člověka. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by totiž dospělí neměli denně přijmout více než šest gramů soli.

„Jestliže bychom neměli mít za celý den v jídelníčku více než šest gramů soli a sníme 100 gramů syrečků, máme tím už skoro celý limit vyčerpaný,“ konstatuje lékařka Václava Kunová na webu Rozumné hubnutí.

Bez ohledu na obsah vápníku, bílkovin i další výhody tedy není vhodné jíst tvarůžky každý den. „Ale pokud si je dáte jen občas, například se zeleninovým salátem, a v daný den zkusíte ostatní zdroje soli utlumit, nic se nestane,“ míní Václava Kunová.

