Hrubá chodidla a ztvrdlá, popraskaná kůže na patách jsou problémem, se kterým se v průběhu života setká téměř čtvrtina dospělých. Ženy pak trápí až o 50 % častěji než muže. Není radno to podceňovat. Hlubší trhliny jsou nejen velmi bolestivé, ale hrozí i riziko infekce. Přitom způsobů, jak kůži na patách změkčit, existuje celá řada.

Ve chvíli, kdy se nepatrné praskliny na patách změní v hlubší trhliny, už nejde jen o kosmetický problém. Stání a chůze totiž začnou být nesnesitelně bolestivé. Přitom je snadné nepříjemnostem předejít.

V létě, kdy lidé odkládají ponožky a chodí často naboso, se ke všemu nohy více potí. Potřebují tak o to důkladnější a pravidelnou péči. Umyté nohy je potřeba pořádně vysušit a nejlépe každý den mastným krémem důkladně promasírovat plosky. Nohy za takovou péči určitě poděkují.



Proč kůže na patách tvrdne a praská

Na patách je kůže silnější a sušší, protože nese celou váhu těla. Nadváha nebo obezita tak hrají u ztvrdlé kůže na nohou důležitou roli; důvodů je ale víc.

„Epidermis, nejsvrchnější vrstva kůže, obsahuje na chodidlech další vrstvu. Ta je známá jako stratum lucidum (čtvrtá vrstva epidermis; pozn. red.). Díky tomu je kůže na chodidlech silnější než jinde na vašem těle,“ vysvětlila na webu Byrdie, zaměřeném na zdravý životní styl, dermatoložka Ramya Garlapati.

„Na spodní části chodidla nejsou ani žádné mazové žlázy. Dochází tedy k menší lubrikaci a tato část nohy je k tvorbě tvrdé kůže náchylnější,“ přidala další z důvodů podiatrka (podiatrie se věnuje studiu, diagnostice a léčbě poruch nohy; pozn. red.) Suzanne Levineová.

Některé další důvody tvorby tvrdé kůže a popraskaných pat uvedli odborníci na péči o pleť z Asarch Dermatology:

Nošení nevhodných bot, které tlačí. Sandály a žabky zase vystavují paty suchému vzduchu

Dlouhodobé stání na tvrdém povrchu.

Věk; s přibývajícím věkem se pokožka stává tenčí.

Zdravotní predispozice jako jsou cukrovka nebo atopická dermatitida.

Ploché nohy, patní ostruhy a jiné problémy s chodidly.

Nedostatečná hydratace.

Základem je pedikúra

Aby paty vypadaly zdravě a krásně, potřebují pravidelnou péči. Jednou týdně si vyhraďte čas na peeling chodidel a pat. Zvládnete to i doma.

Nejprve namočte nohy v teplé lázni s koupelovou solí. Po 15 – 20 minutách obruste odumřelou kůži škrabkou na paty nebo elektrickým pilníkem. Na závěr vyhlaďte paty pemzou.

Jednou týdně si vyhraďte čas na peeling chodidel a pat.

Při domácí pedikúře buďte opatrní, ať to při broušení pat pilníkem nepřeženete. Mechanické poškození by způsobilo další popraskání kůže. Do prasklin se pak snadno dostanou mikroorganismy, které mohou způsobit špatně se hojící záněty.

Co pomůže na praskliny

Každodenní osobní hygiena by obecně měla trvat maximálně 10 minut. Příliš dlouhé koupání totiž může vést k vysušení pokožky a celý problém ještě zhoršit.

„Používat byste přitom měli jemné mýdlo bez parfemace. Následně chodidla velice jemně osušit a hydratovat vhodným krémem na chodidla s obsahem urey či kyseliny salicylové,“ uvedl Deník v článku Když popraskané paty znemožňují chůzi.

Certifikovaní dermatologové z American Academy of Dermatology Association doporučují v průběhu dne aplikovat na paty takzvaný tekutý obvaz. Ten vytvoří ochrannou bariéru, tlumí bolest a urychlí hojení. Znemožní zároveň vniknutí bakterií do otevřené rány a předchází tak vzniku infekce. Seženete ho v každé lékárně.

Aplikujte krém a noční zábal

Při mytí nohou se vyhněte horké vodě a upřednostněte vlažnou. Po důkladném vysušení si pak každý den naneste na chodidla hustý hydratační krém. Doktorka Suzanne Levineová doporučuje přípravky s bambuckým máslem a vazelínou.

Jednou týdně si dopřejte noční zábal. Na nohy naneste vrstvu mastného krému nebo olivového či kokosového oleje. Zabalte je do igelitu a navlékněte na ně bavlněné ponožky. Ráno vás mile překvapí, jak bude pokožka nohou hebká.

Udržované nohy jsou nejen krásné, ale především zdravé:

Hydratační gelové ponožky

Pokud chcete ušetřit čas a jste ochotni investovat do péče o nohy více peněz, vyzkoušejte hydratační gelové ponožky.

Tyto ponožky jsou na vnitřní straně potaženy vyživujícím gelem. Obsahuje zpravidla přírodní oleje, jako jsou jojobový olej, olivový olej, levandulový olej a vitamín E. Chodidlům dodají gelové ponožky hydrataci i přírodní látky a mají změkčující vlastnosti. Stačí si je obléknout před spaním a nechat působit.

Babské rady jak změkčit kůži na patách

Naše babičky si věděly rady s mnohými problémy. Své osvědčené rady měly i na tvrdé a popraskané paty. Zkuste některý z následujích pěti způsobů, jak změkčit kůži na nohách:

Zábal z rozmačkaného banánu

Rozmixujte nebo rozmačkejte zralý banán vidličkou. Ze vzniklé hmoty vytvořte zábal. Nechte alespoň 10 minut působit. Poté nohy opláchněte vodou.

Tvarohový zábal

Paty obalte do vrstvy tvarohu. Přikryjte igelitem a navlékněte přes něj ponožky. Nechte tvaroh působit přes noc. Ráno nohy opláchněte vlažnou vodou a mýdlem.

Zábal z vepřového sádla

Naneste na paty pořádnou vrstvu vepřového sádla. Překryjte igelitovým sáčkem, natáhněte přes něj bavlněné ponožky. Nechte přes noc působit. Promaštěné nohy ráno omyjte vlažnou vodou s mýdlem.

Citronová šťáva

Odmočte nohy aspoň 15 minut v teplé vodě. Jakmile kůže na patách změkne, vetřete do ní směs vazelíny a citronové šťávy. Nechte působit, dokud se směs nevsákne.

Koupel z bylinek

Udělejte si odvar z bylinek a namočte do něj nohy. Vhodný je heřmánek pravý, který má uklidňující účinky, měsíček lékařský s protizánětlivými vlastnostmi i hojivá a omamně vonící levandule. Nechte koupel působit minimálně půl hodiny. Po koupeli odstraňte z pat odumřelou kůži, která bude změklá, pemzou.

