Nepříjemné příznaky refluxu

Jícnový reflux je nepříjemná, ale poměrně častá porucha trávení. Vzniká tehdy, když obsah žaludku, tedy části natrávené potravy a žaludečních šťáv, proniknou zpět do jícnu. Jícnový reflux pak způsobuje uvolněný jícnový svěrač. Pokud je funkční, otvírá se, jen když potrava směřuje do žaludku. Když se otvírá i v opačném směru, nastává problém.

„Při refluxu dochází k tomu, že jícnové svěrače neplní dostatečně svoji funkci. Obsah žaludku se přes oslabený jícnový svěrač dostává zpět do jícnu, kde kyselina chlorovodíková společně s kyselými částmi jídel narušuje sliznici jícnu, hltanu a úst,“ vysvětluje web lékárny Dr.Max.



V západních zemích trpí refluxem deset až dvacet procent populace, nejčastěji lidé ve věku od šedesáti do sedmdesáti let. A nikdo z nich si to nechválí. Mezi charakteristické příznaky jícnového refluxu patří pálení žáhy, pachuť v ústech, nakyslý zápach z úst, obtížné polykání, říhání, pocity na zvracení a bolest na hrudi.

Pokud se stane, že se žaludeční šťávy dostanou až do dýchacích cest, může se objevit kašel, zahlenění, dušnost, chrapot, zhoršené astma i zánět plic. „Při opakovaném refluxu může ze zánětu vzniknout vřed, stenóza jícnu a po delší době i rakovina,“ varuje Dr.Max.

Jak bojovat s jícnovým refluxem? Důležitý je zdravý životní styl, vyřazení smažených a tučných potravin, kofeinu, alkoholu, sycených limonád, čokolády, česneku, cibule, citrusů, rajčat nebo pepře.

Pomoci mohou i bylinky, které podporují správné trávení a snižují kyselost. Patří mezi ně heřmánek, máta, meduňka, proskurník, sléz, řepík či dobromysl. A také lékořice.

Lékořice není jen pendrek

Když se řekne lékořice, většina lidí si vybaví černý, voňavý a sladký pendrek. Ve skutečnosti je lékořice lysá kvetoucí rostlina, která pochází z Orientu a Středomoří.

„Kořen lékořice je zdrojem sladké aromatické sloučeniny zvané glycyrrhizin, která se přidává jako příchuť do cukrovinek a nápojů. Samotný kořen lze také použít jako doplněk stravy,“ píše portál BBC GoodFood, který se zabývá zdravou výživou.

Většina lékořice pochází z Asie, Turecka a Řecka. Oblíbený pendrek je pak výsledkem procesu, kdy se kořen lékořice lysé naseká, rozemele a vaří, dokud nezčerná a nezhoustne.

Jak lékořice prospívá zdraví?

Může zmírnit zažívací problémy.

Může pomoci zvládnout příznaky menopauzy.

Může zmírnit kašel a bolest v krku.

Může pomoci zvládnout úbytek kostní hmoty.

Může bojovat proti únavě nadledvin.

Může pomoci zvládnout atopickou dermatitidu.

Může chránit před zubním kazem.

Může zmírnit stav při onemocnění horních cest dýchacích.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Když se řekne lékořice, většina lidí si vybaví černý, voňavý a sladký pendrek.

Jak lékořice uleví při refluxu

Ke zmírnění příznaků refluxu se používá deglycyrrhizovaná lékořice (DGL). Jde o lékořici, která neobsahuje kyselinu glycyrrhizovou.

„Jedním z důvodů, proč se má za to, že DGL může být užitečná při refluxu, je fakt, že prokazatelně zvyšuje aktivitu hlenu. A ten může chránit výstelku jícnu před poškozením kyselinou,“ uvádí web o výživě Food Guides.

Kořen lékořice kombinovaný s dalšími bylinami měl také pozitivní výsledky při léčbě funkční dyspepsie, tedy opakující se žaludeční nevolnosti. Navíc je obecně známo, že deglycyrrhizinovaná lékořice působí proti žaludečním vředům.

Indická studie z roku 2012 s názvem Extrakt z lékořice lysé zmírňuje příznaky funkční dyspepsie zkoumala po dobu třiceti dnů účinky lékořice na pálení žáhy ve srovnáním s podáváním placeba. Účastníci studie, kteří brali lékořici, dostávali dvakrát denně 75 miligramů. Na rozdíl od účastníků s placebem vykazovali zlepšení stavu.

Hodnocení ukázalo, že více než polovina pacientů, kteří užívali extrakt z lékořice, zaznamenala výrazné zlepšení stavu nebo dokonce vymizení příznaků. Z pacientů, kteří brali placebo, zlepšení nezaznamenal žádný. „Výrazná zlepšení ukázala převahu léčby lékořicí nad placebem,“ uvádí studie.

Odborníci připomínají, že budou zapotřebí ještě další zkoumání, aby se účinky lékořice na zmírnění příznaků refluxu skutečně potvrdily. Podle lékařů by se lidé, kteří těmito problémy trpí, měli soustředit především na změnu životního stylu a zdravé stravování.

Jiný výzkum se v roce 2017 zabýval možností nahradit léky určené k potlačení kyselosti bylinnými přípravky.

Studie nutričního specialisty Russella Setrightse s názvem Prevence příznaků podráždění žaludku pomocí dvou bylinných receptur zjistila, že bylinný přípravek s přídavkem lékořice zaznamenal významné zlepšení stavu při refluxu, pálení v oblasti žaludku, potvrzeném žaludečním či dvanáctníkovém vředu a dalších potížích. „Stav se zlepšil výrazněji než při běžně používaných lécích,“ konstatuje studie.

Lékořice bezpečná a nebezpečná

I když je lékořice zdravá a chutná, s její konzumací buďte opatrní. Způsobuje zvýšení krevního tlaku, bolesti hlavy či otoky kotníků. Působí toxicky také na játra a kardiovaskulární systém. Zvýšení krevního tlaku nastává již po dvou týdnech každodenní konzumace 50 gramů cukrovinek z této rostliny.

„Nadměrné užívání extraktu z lékořice se může projevit i potlačením močení. Při dlouhodobé konzumaci působí látky z lékořice podobně jako kortikosteroidy. Dlouhodobé užívání se proto nedoporučuje,“ varuje web Healthline, který se zabývá zdravotní problematikou

Lékořice ve formě DGL, tedy zbavená glycyrrhizinu, je však pro dlouhodobé používání bezpečnější. Oproti běžnému extraktu z lékořice má méně interakcí se zdravotními stavy nebo léky. Lékořici ve formě DGL najdete na trhu nejčastěji ve formě tablet, kapslí či tinktury.

