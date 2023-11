Už vám někdy někdo řekl, že byste si měli čistit cévy? Dost možná ne. Přitom jsou zanesené tepny velmi častým důvodem úmrtí. Pokud ovšem víte, jak si tepny vyčistit, můžete předejít srdečnímu onemocnění, které nezřídka končí smrtí. Jaké potraviny čistí cévy, které potraviny tepny ucpávají a lze se v léčbě ucpaných cév spolehnout na zázračnou bylinku?

Ucpané tepny mohou vést k srdečnímu infarktu či mozkové mrtvici. | Foto: Shutterstock

O léčbě zanesených cév hovořila i propagátorka přírodních bylinných kůr Jarmila Podhorná:

Důvod, proč si čistit cévy, je relativně jednoduchý. Na nemoci spojené se srdcem a zdravím cév totiž podle České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) umírá každý druhý Čech. I přesto, že se díky preventivním opatřením daří některým úmrtím předcházet, riziko je stále vysoké. Přitom předcházení ucpání či kornatění tepen a s ním spojenému srdečnímu či mozkovému infarktu, je věcí, kterou máme často ve svých rukách. Jak předejít ucpání tepen, jaké potraviny jsou na uvolnění cév vhodné a kterým se naopak vyhnout? A co dalšího je důležité?

Co hrozí, když si nečistíte cévy

Hlavním důvodem, proč dbát o zdraví našich cév a zejména tepen, které rozvádějí krev od srdce do tkání, je zdraví našeho srdce. A potažmo fungování celého našeho organismu. Bez krevního zásobení celého těla totiž není možný život.

Při hromadění tuků, zejména cholesterolu, ve stěnách tepen, hrozí vznik aterosklerózy neboli zužování, tvrdnutí či kornatění tepen. „Výsledkem je takzvaný aterosklerotický plát, který tepnu zúží. Plát pak může prasknout. Vznikne krevní sraženina, která tepnu zahltí, a tragédie je na světě. Ateroskleróza se navíc navenek nijak neprojevuje. Pokud ale chcete zjistit, zda jste ohroženi, nechte si vyšetřit hladinu cholesterolu a dalších tukových látek v krvi zvaných triglyceridy,“ doporučuje ČPZP.

A jelikož srdce nemůže bez zásobení kyslíkem prostřednictvím krve fungovat, jakmile se tepny ucpou, hrozí srdeční infarkt i mozková mrtvice.

Ateroskleróza neboli kornatění tepen je hlavní příčinou infarktu myokardu:

Volat lékaře byste proto měli především ve chvíli, kdy vy či váš blízký:

pociťujte náhlou slabost, necitlivost či poruchy hybnosti tváře - zejména v jedné polovině těla zaznamenáte náhlé potíže s mluvením, čtením či psaním vyskytnou se náhlé poruchy zraku zaznamenáte ztrátu rovnováhy, objeví se potíže s chůzí přepadnou vás silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny či ztuhnutí a brnění tváře

K základním příznakům infarktu patří bolesti na hrudi tlakového nebo pálivého charakteru, které se šíří mezi lopatky, do horních končetin nebo krku.Zdroj: Shutterstock

Odborná pomoc musí být poskytnuta co nejrychleji, a to už v rámci několika prvních hodin od srdeční či mozkové mrtvice či pozorování doprovodných příznaků.

Jaké potraviny zanášejí cévy

Jestliže nad svou stravou nepřemýšlíte, stravujete se především ve fastfoodech, nebo jíte hlavně zpracované potraviny, a naopak ovoce, zeleninu či jiné čerstvé suroviny ve vaší spižírně nemají své místo, není to pro vaše cévy zrovna dobré.

„Předně je potřeba vyhnout se takzvaným trans-tukům, které obsahují vysoké dávky špatného cholesterolu. Jejich hlavním zdrojem jsou smažená jídla, zpracované potraviny, koláče a bílé pečivo, sušenky a margaríny,“ jmenuje některé nevhodné potraviny přední zdravotnický magazín Medical News Today.

Mezi další potraviny, které zanášejí cévy, se řadí například i tučné hovězí, vepřové, ale i kuřecí maso, máslo nebo třeba sýry. To ale neznamená, že bychom se jim měli úplně vyhnout. Jen platí pravidlo: všeho s mírou.



Jakmile navíc jednou k blokádě tepen dojde, neexistuje možnost, jak je snadno a rychle vyčistit. Preventivní opatření by proto měla hrát prim. Abyste ucpání tepen předešli, je nutné dodržovat především zásady správného stravování, ale dopřávat si i pravidelný pohyb. Benefitem dodržování těchto doporučení je, že se i v pokročilém věku budete cítit fit a plni energie.

Jak si čistit cévy

Předně je důležité nad svým jídelníčkem začít přemýšlet a přijmout plnou zodpovědnost za možné zdravotní komplikace, které nevhodná strava přináší. Nezdravé potraviny je potřeba začít pozvolna nahrazovat a místo škodlivých nenasycených tuků a zpracovaných potravin jíst více čerstvých surovin.

„Zásadní je odstranit z jídelníčku všechny nevhodné tuky, a naopak zařadit mořské ryby (losos, makrela), olivový a řepkový olej, lněné a konopné semínko, vlašské ořechy nebo avokádo. Obecně platí, že v potravě je třeba omezit příjem soli a jíst více zeleniny a ovoce. Mnohdy důležitější nežli dieta je rovněž zařazení pravidelného pohybu,“ jmenuje doporučená opatření doktor farmacie Lukáš Dobrovolný v poradně lékárny Dr. Max .

Doktor Lukáš Dobrovolný ale současně upozorňuje, že na internetu lze zakoupit i produkty, které mají zaručeně vyčistit zanesené cévy, ovšem v některých případech se může jednat o podvod a od konzumace takových produktů důrazně odrazuje.

Zázračná bylinka neexistuje

Totéž si myslí i zdravotní sestra a zakladatelka webu Pomoc z přírody Zdeňka Kučerová. „V první řadě je potřeba říct si, že zanesené a ucpané cévy opravdu představují ze zdravotního hlediska problém. Ovšem cévy nemůžeme vyčistit jako potrubí. Vypít nebo sníst nějaký přípravek a ten zázračně uklidí naše tělo. Takhle to opravdu nefunguje,“ vysvětluje propagátorka bylin.

Dodává však, že to nutně neznamená, že cévy nelze čistit přírodními prostředky. Jen upozorňuje na to, že jsou to někdy přípravky neověřené bez možnosti dohledat adekvátní studie a přiklání se k názoru, že zařazení vhodné stravy a pravidelného pohybu je vhodnou prevencí. A pokud chcete zkoušet čistit cévy pomocí bylin, doporučuje obrátit se na skutečné odborníky, nikoliv na pofidérního internetového prodejce.

Jaké potraviny zařadit

Česnek – snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu Cibule – snižuje krevní tlak i riziko rozvoje hypertenze Tofu – je bohatým zdrojem bílkovin, vápníku a snižuje hladinu LDL cholesterolu Sardinky – jsou bohaté na draslík, který pomáhá zmírnit napětí ve stěnách tepen Mandle – obsahují kromě jiného vitamin E, který pomáhá snižovat hladinu LDL cholesterolu Oves – obsahuje rozpustnou vlákninu, která je nezbytná pro udržení zdraví tepen Cizrnu – cizrna včetně hummusu může snižovat hladinu celkového cholesterolu v krvi Čočku – obsahuje draslík, který snižuje krevní tlak a pomáhá čistit tepny Jablka – jejich slupka obsahuje flavonidy, které snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění Červenou řepu – obsahuje oxid dusnatý, který zlepšuje stav tepen a snižuje riziko tvorby plaku

Specialista na zdraví srdce The Heart Dietitian doporučuje rovněž další potraviny jako chřest, hroznové víno, sladké brambory, zázvor, brokolici, rajčata či zvážit Středomořskou stravu.