O tom, že se mohou ucpávat cévy, slyší lidé od svých doktorů často. Aterosklerózou, neboli kornatěním tepen trpí značná část naší populace a je to velký problém. Ucpávání cév totiž způsobuje srdečně cévní nemoci, které jsou nejčastějším důvodem úmrtí u nás. Jak vyčistit cévy od usazenin pokud možno doma? Lze užívat nějaké doplňky stravy nebo třeba bylinné čaje k rozpuštění toho, co naše cévy s věkem postupně zneprůchodňuje? Zeptali jsme se našich předních lékařů.

U pacientů s pokročilým cévním onemocněním už nelze cévy zpět pročistit. Prevence začíná třeba i zdravým jídelníčkem. | Foto: Shutterstock

Ucpávání cév může začít už v dětství

Ateroskleróza je onemocnění tepen, tedy cév, v nichž proudí krev od srdce směrem k orgánům. V tepnách se tvoří aterosklerotické pláty, jejichž tvorba začíná jako usazenina tuků, především cholesterolu. Usazeniny vyvolávají zánětlivou reakci, kvůli níž se v plátu hromadí další buňky.

Jak vysvětluje Národní zdravotnický informační portál, tepny v důsledku těchto patologických změn zužují svůj vnitřní průměr, tvrdnou a ztrácejí někdejší pružnost. Proces může začít už v dětství, s věkem se často postupně zhoršuje. Cévy se ucpávají víc a víc a způsobují postiženým lidem závažné, často život ohrožující stavy, včetně srdečního selhání.

Co je to ateroskleróza:

Zdroj: Youtube

Tři miliony nemocných srdcí

„Slova jako zdravý životní styl nám zcela zevšedněla, lidé je slyší, ale nevnímají. Zatímco před čtyřmi lety tady žilo 360 000 pacientů se srdečním selháním, v roce 2040 jich může být až 900 000. A to nepočítáme další nemoci spojené se srdcem a oběhem,“ říká profesor Aleš Linhart, přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pět známek toho, že jíte mnoho soli. Lékař radí, jak sůl bezbolestně omezit

Loni lékaři ošetřili v České republice pro některou z mnoha kardiologických diagnóz přibližně tři miliony lidí. Značná část úmrtí na nemoci oběhové soustavy je přitom předčasná a mnohým by šlo předejít.

Manuál pro čištění cév

Jak si čistit cévy a jde to vůbec? Zeptali jsme se profesora Michala Vrablíka, předsedy České asociace preventivní kardiologie. „Pokud se ptáte na nějaký určitý preparát, tak takový neexistuje. Cévy se zanášejí kvůli špatnému životnímu stylu. Čištění cév je tedy soubor opatření, která zajistí, že rizikové faktory pro cévní poškození budou pod lepší kontrolou,“ uvádí odborník.

K čištění cév může podle profesora Vrablíka patřit i to, že si snížíte svou míru stresu, že si půjdete zaběhat nebo vyrazíte na dlouhou svižnou procházku. A také že bude jíst zdravě a užívat léky předepsané lékařem, které sníží hladinu krevního tlaku, cukru a cholesterolu tak, aby se cévy nezanášely.

Tato večeře k ateroskleróze nepřispěje:

Kde seženu tabletky na čištění cév?

„Pakliže už máme pacienty s pokročilým cévním onemocněním, jejichž cévy jsou hodně ucpané a projeví se to jako infarkt myokardu nebo jako cévní mozková příhoda, bohužel již neexistuje žádná strategie, která by dokázala cévy uzdravit. My je můžeme stabilizovat, a tak snížíme riziko opakování příhody. Ale poškozená céva v pokročilé fázi aterosklerotického procesu už nikdy nemůže být vyčištěna,“ zdůrazňuje Michal Vrablík.

Zachraňte svá srdce. Sám prodělal infarkt, teď Ladislav Kužela radí pacientům

Pokud někdo inzeruje, a takové inzeráty jsou, že existují tabletky na čištění cév, tak podle názoru lékařů lže. „Nedávno jsem šel navštívit svou maminku a v jejím domě mne zastavil pán, který mne asi viděl v televizi, kde jsem něco říkal. Hned se mne ptal, co si myslím o tom novém léku na čištění cév. Vysvětlil jsem mu, že nic takového na čištění cév neexistuje,“ vypráví doktor Vrablík.



Nahrává se anketa ...

Čističe cév na černé listině

Média, třeba i Český rozhlas, na podvodné prodeje léků na čištění cév opakovaně upozorňují, a dokonce se proti tomu ohrazovali známí lékaři, jejichž jména byla ve lživých inzerátech zneužita.

Pokud si chcete ověřit, zda lék, který vám na internetu někdo nabízí, není pouhým podvodem, můžete se podívat na stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde nejdete doslova „černou listinu“, tedy seznam internetových stránek s nelegálními nabídkami neschválených přípravků.

Čtyři kroky k čistým cévám

Kniha lékařů z Mayo Clinic o prevenci civilizačních onemocnění vyšla loni v českém překladu.Zdroj: Se svolením MaVe PRŘadu rad ke změně životního stylu obsahuje kniha: Jak žít déle a cítit se mladší. Napsal ji profesor Stephen Kopecky, nestor preventivní kardiologie v USA, který působí na Mayo Clinic v Rochestru v Minnesotě. Kniha nedávno vyšla s podporou České kardiologické společnosti i u nás.

Mimo jiné kniha přináší tipy na čtyři drobné levné návyky, které se každému vyplatí jako účinné čištění cév, a tedy jako prevence před jejich ucpáváním. Toto můžete pro své cévy udělat hned:

1. Více se hýbejte v průběhu celého dne

Fyzická aktivita prospívá zdraví i v malých dávkách. Nemáte čas ani peníze si jít zacvičit do fitness centra nebo zaběhat? Do svého denního rozvrhu tedy začleňte jinou aktivitu. Choďte do schodů, choďte, když telefonujete. Jděte si zaběhat na deset minut, nebo alespoň na dvě minuty, i to se počítá. Rovněž se snažte každou hodinu hýbat – stačí třeba zajít za kolegou – místo abyste mu zavolali, nebo psali email. Naše tělo je na celodenní pohyb naprogramované, naši předkové před miliony let celý den nevysedávali.

2. Omezte maso

Je dokázáno, že strava, která je bohatší na rostlinné potraviny, je zdravější a snižuje zdravotní rizika. Navíc maso může tvořit značnou část vašeho rozpočtu na jídlo. Jestliže maso v některých jídlech nahradíte levnými fazolemi či jinými luštěninami, můžete ušetřit a současně obohatit svůj jídelníček o rostlinné potraviny.

Zachraňte svá srdce. Sám prodělal infarkt, teď Ladislav Kužela radí pacientům

3. Používejte i mražené ovoce a zeleninu

Při prudkém zmrazení si ovoce a zelenina zachovávají téměř všechny živiny a ve zmrazeném stavu bývají v zimě leckdy levnější než čerstvé. Rovněž se dobře skladují a snadno přidávají do pokrmů.

4. Spojte svůj společenský život s pohybem

Společenský život se leckdy odehrává v restauracích, kavárnách či hospodách a mnohdy obnáší i pití alkoholu. Jestliže začnete své kamarády zvát, aby s vámi šli na procházku, zatancovat si, zahrát si bowling nebo nějakou aktivní hru, zabijete dvě mouchy jednou ranou. Budete mít společenský život i fyzickou aktivitu. A současně utratíte méně peněz za alkohol a jídlo v restauraci.