Pozor na ultra zpracované potraviny. Mohou vést k rakovině, naznačuje studie

Mražené pizzy, hotové polévky, ale i zmrzlina či nejrůznější koláče a zákusky. To vše lze zařadit mezi takzvané ultra zpracované potraviny, bez nichž si řada lidí svůj život neumí představit. Tato strava s sebou ale nese řadu negativ. Podle nejnovější studie by přitom měly být na pozoru především ženy, a to kvůli souvislosti mezi častou konzumací ultra zpracovaných potravin a rakovinou vaječníků.

Konzumace ultra zpracovaných potravin s sebou nese řadu zdravotních rizik | Foto: Shutterstock