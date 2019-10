Špatná zpráva pro všechny pacienty, kteří v bolestech čekají na nový kloub: objednací lhůty na operaci se protáhnou. Delší budou o měsíce i roky.

Proč? Ceny umělých kloubů skokově narostou. Zdraží kvůli tomu, že je výrobci budou muset nově nechat přezkoušet v zahraničí. „To s cenami obrovsky zahýbá. Zatímco dnes přijde jedna kloubní náhrada na 15 až 60 tisíc, do budoucna se ceny znásobí,“ říká senátorka Alena Dernerová.

Hazard se zdravím

Dvě české zkušebny, které implantáty přezkoumávaly doposud, totiž zřejmě skončí. Nedaří se jim sehnat odborníky ani napravit chyby, které jim v minulosti vytkli auditoři Evropské komise. Ti zjistili, že zkušebny vpouštějí na trh i výrobky, které nemusí být bezpečné pro pacienty. Příklad: jedna ze zkušeben označila umělý kloub za sterilní, ačkoliv takový vůbec nebyl. Tím pacienta vystavila riziku infekce. Kvůli dalšímu zdravotnickému prostředku mohli lidé dostat embolii. Deník má zprávu auditorů k dispozici.

Pravidla pro fungování zkušeben se navíc od května příštího roku ještě zpřísní – vejde totiž v platnost evropské nařízení o zdravotnických prostředcích. Třeba české zkušebny kvůli němu budou muset nabrat až dvojnásobné množství odborníků. „Důvodem je právě zlepšení zdraví a bezpečnosti pacientů,“ uvádí se na webu Evropská unie.

Jenomže to je pro české zkušebny problém. „Najít a zacvičit kompetentní zaměstnance už máme teď,“ přiznal na jednom z posledních jednání sněmovního zdravotního výboru Zdeněk Vališ – ředitel Elektrotechnického zkušebního ústavu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se proto rozhodlo zkušebnám na poslední chvíli pomoci. Chce jim poslat až stomilionovou dotaci. „Peníze by měly jít hlavně na lidi,“ řekl k tomu šéf resortu Karel Havlíček. Podpořit chce právě hlavně Elektrotechnický zkušební ústav. Jde totiž o státní podnik.

Pojišťovny zaplatí víc

Podporu chystá i pro výrobce. „Firem tu nemáme takové množství, abychom si mohli dovolit hazardovat tím, že o ně přijdeme,“ řekl Havlíček.

Šéfka sněmovního zdravotního výboru Věra Adámková s ním souhlasí. „Jde o národní zájem. Pokud by měli čeští výrobci žádat o certifikáty implantátů v zahraničí, nesmírně by se nám to prodražilo,“ uvedla. Nezvedly by se jen ceny implantátů, ale i výdaje zdravotních pojišťoven, které na ně lidem přispívají. Pokud plán ministerstva nevyjde, projeví se zdražení pomůcek zhruba za čtyři roky. V tu dobu totiž skončí přechodné období, po které ještě budou platit certifikáty udělené českými zkušebnami do roku 2020.