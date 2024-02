V Česku roste počet neplodných párů, které se obrací na kliniky asistované reprodukce. A přestože velkou část procesu hradí zdravotní pojišťovny, odborníci upozorňují pacienty, že některé kliniky se z nich snaží získat další peníze tím, že jim ordinují i zbytečná vyšetření a zákroky. Zorientovat se v nabídce více než čtyř desítek zařízení a vybrat tu správnou pomůže několik vodítek.

Problémy s neplodností řeší v Česku téměř pětina párů. | Foto: Deník/Jan Vraný

Problémy s neplodností řeší v Česku téměř pětina párů. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se v posledním roce před pandemií covidu, tedy v roce 2019, v Česku provedlo 46 580 cyklů umělého oplodnění, zatímco deset let předtím šlo o číslo o více než polovinu menší, o 22 707. Úměrně tomu také roste počet center asistované reprodukce, ale kvalita nemusí být všude stejná.

„Úspěšnost kliniky se neposuzuje lehce. Důležitým ukazatelem je počet léčených pacientů a počet narozených dětí – čím jich je víc, tím více dobrých specialistů tam pracuje, a klinika má pak lepší výsledky,“ vysvětlil předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP Štěpán Machač.

Přibývá párů, které se v České republice neúspěšně pokouší o početí dítěte:

V Česku přibývá neplodných párů. Problémy s početím má přibližně čtvrtina

Čtyři cykly umělého oplodnění hradí ženám do čtyřiceti let z větší části zdravotní pojišťovny. Přesto si některé kliniky našly způsob, jak z pacientů dostat více peněz. Třeba naordinováním vstupních vyšetření, které daný pár nepotřebuje. Prověrkou bývá často hned vstupní vyšetření, které (až na některá úžeji specializovaná) hradí zdravotní pojišťovny v plném rozsahu. „Pokud kliniky nabídnou všechna vyšetření všem pacientům, například genetiku, imunologii či hysteroskopii, nemusí k tomu vést jednoznačné zdravotní důvody a nezní to moc důvěryhodně,“ poznamenal gynekolog a vedoucí lékař Kliniky reprodukční medicíny Reprofit Pavel Otevřel.

Nejdřív analýza, až pak peníze

Pacienti by s důvěrou měli být opatrní také tam, kde jim nabízejí léčebný postup ještě před tím, než se o něm pobaví s odborníkem. I taková praxe podle lékařů probíhá. „Rozhodně bych se snažil vyvarovat klinik, které párům nabízejí ceníky a různé balíčky ještě předtím, než zájemce vyzpovídají. Páry by měly zdravotnická zařízení vždy osobně navštívit, s lékaři probrat své problémy a pobavit se o možných způsobech řešení,“ doplnil Otevřel. Postup léčby se stanovuje vždy až po vstupních vyšetřeních.

Jak zvýšit šanci, že umělé oplodnění vyjde hned napoprvé? Podle lékařů to může zařídit umělá inteligence:

Těhotenství podle počítače. Vysněné miminko bude záhy vybírat umělá inteligence

Lékař Štěpán Machač upozorňuje i na časté spojení klinik a komerčních firem. „Klinikám nabízejí různé vitamíny, preparáty či technologie, které mají teoreticky zvýšit šanci na otěhotnění – řada z nich je ale slepou cestou. Proto by měli lékaři nabízet jen takové metody, u nichž umí vysvětlit, v čem spočívá jejich přínos,“ poradil.

Vodítkem pro výběr té správné kliniky je podle odborníků i její provozní doba a také rozsah lékařských služeb. Ideálně by měla být otevřená 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a být pacientkám k dispozici v případě obtíží. Spolupracovat by měly i se specialisty na další diagnózy a léčbu, zejména endometriózy, na urologii, genetiku nebo i psychologii.