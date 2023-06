S únikem moči se během života setká až polovina žen, nevyhýbá se ale ani mužům. Odbornou pomoc přesto vyhledá jen minimum lidí. Léčbu i stanovené množství inkontinenčních pomůcek přitom hradí zdravotní pojišťovny.

Únik moči trápí ženy i muže. Lidé se ale často stydí s problémem jít k lékaři. | Foto: Shutterstock

53letou Helenu z Prahy před pěti lety trápilo, že při silnějším zakašlání jí ukápla moč. Bála se, že to bude cítit. „I když to nebylo nijak dramatické, navštívila jsem praktika,“ svěřila se Deníku. Ten jí řekl, že má omezit pití kávy, pravidelně se procházet a chodit k fyzioterapeutce na rehabilitace pánevního dna.

Uposlechla a problémy ustaly. Podle odborníků ale situaci řeší jen deset procent z těch, kteří se s únikem moči potýkají. Problém se přitom týká čtvrtiny žen a pěti procent mužů v produktivním věku. Ve vyšším pak dokonce každé druhé ženy a pátého muže.

Každou pátou čtyřicátnici trápí únik moči. Fyzioterapeuti si s tím umí poradit

Únik moči je zkrátka stále tabu. „I to je důvodem, proč se za něj mnoho lidí stydí. Výrazně přitom snižuje kvalitu života,“ vysvětlila lékařka Kateřina Šédová. Je zakladatelkou organizace Loono, sdružující mladé lékaře a studenty medicíny, kteří rozjeli kampaň Dole dobrý, v níž se věnují právě i únikům moči.

Spouštěčů je mnoho. Například operace v oblasti malé pánve, dlouhodobé zvýšení nitrobřišního tlaku při kašli či těžké fyzické práci, nadváha, kouření, změny na prostatě, infekce močových cest, onemocnění nervové soustavy, některé druhy léků nebo cukrovka.

Pomoc na míru

S úniky moči se přechodně potýká i třetina těhotných žen či matky po porodu. Se zvyšujícím se věkem zase dochází ke snížení pružnosti svalů pánevního dna. Svou roli hrají také hormonální změny v menopauze. Moč může unikat i při smíchu či pohybu. Aby tomu člověk předešel, vedle dodržování životosprávy je důležité se i správně vyprazdňovat.

Pokud ale už k úniku moči dojde, je třeba to řešit s praktickým lékařem, gynekologem či urologem, kteří stanoví léčbu. Konzervativní léčba zahrnuje změnu životosprávy či rehabilitace pánevního dna. Při farmakologické léčbě člověk pobírá čípky, vaginální tablety či používá krémy. Ženy v přechodu berou hormonální substituci.

Jasné signály, že svaly pánevního dna nefungují. Hrozí únik moči i výhřez dělohy

Když nic z toho nezabírá, je nutný nějaký typ operace. „Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazena veškerá vyšetření indikovaná ošetřujícím lékařem,“ zmínila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Důležité jsou i inkontineční pomůcky. Tedy vložky, vložné pleny či plenkové kalhotky, které jsou do jisté míry též hrazené ze zdravotního pojištění.

Na míru s jejich výběrem pacientům pomáhá kupříkladu sestra z ordinace praktického lékaře v královéhradecké poliklinice Michaela Holanová. „Lidem poskytuji i vzorečky, aby si vyzkoušeli, co jim bude nejvíc vyhovovat,“ řekla Deníku. Díky letité praxi ví, že těm, kteří se běžně pohybují, sednou natahovací kalhotky. Pro lidi uvázané na lůžko, o něž se starají ošetřovatelé, jsou zase vhodné zalepovací pleny. Poradí jim i jak s nimi zacházet.

Úhrady inkontinenčních pomůcek



Dle domluvy s lékařem mohou být inkontinenční pomůcky pacientovi předepsány na jeden, dva či tři měsíce. Zdravotní pojišťovna hradí maximálně 150 kusů za měsíc.



Pro úhrady jsou stanoveny maximální finanční limity:

• I. stupeň (mimovolný únik moči nad 50 ml do 100 ml v průběhu 24 hodin): do 449,65 Kč/měsíc

• II. stupeň (mimovolný únik moči nad 100 ml do 200 ml v průběhu 24 hodin + fekální inkontinence): do 900,45 Kč/měsíc

• III. stupeň (mimovolný únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin + smíšená inkontinence): do 1 699,70 Kč/měsíc



Zdroj: VZP