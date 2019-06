Do Příbrami přišel z FN Motol a až na velmi specializované výkony považuje kvalitu léčby v příbramské nemocnici za srovnatelnou.

Pracujete v příbramské nemocnici. Kde ale bydlíte a jaký máte k Příbrami vztah?

Jsem Pražák, vyrostl jsem na Starém Městě. K Příbrami mám vztah takový, že je to krásné město, které se bohužel zachovalo jen z části. Protože mám rád architekturu, tak jsem vždy znal Svatou Horu a historické centrum. Moje manželka prožila větší část mládí právě v Příbrami a to jsem ještě netušil, že tu budu někdy pracovat.

Jaká byla vůbec vaše profesní cesta do Příbrami?

Dá se říci, že se posunuji od severu k jihu. Po promoci jsem nastoupil v Mělníku, pak jsem pracoval v nemocnici Motol a pak následně přišel sem.

Věděl jste již od mládí, že chcete být lékařem?

Nevěděl. Sice jsem z lékařské rodiny, ale většina lékařů u nás jsou zubaři a i k jejich překvapení jsem nakonec zvolil všeobecnou medicínu a ne stomatologii. Ale to rozhodnutí padlo až na gymnáziu.

Co vás vedlo k té specializaci na urologii?

Já vždycky říkám, že urologie si našla mě. Chtěl jsem dělat nějaký operační obor a dlouho se nemohl rozhodnout který. Když jsem skončil fakultu, byla doba, kdy bylo obtížné získat místo. Volné místo bylo na chirurgii v Mělníku, ale chtěli, abych nastoupil na post urologa.

Jste rád, že to tak dopadlo?

Jsem, určitě. Je to nesmírně zajímavý obor, který je hrozně široký. Operační metody zahrnují otevřené operace, endoskopické operace, laparoskopii a do budoucna i robotické operace, které se zatím týkají jenom center.

Jak dlouho jste zde primářem a jak se za tu dobu změnilo oddělení?

Teď 1. dubna to bylo přesně devět let. Myslím, že se oddělení změnilo pozitivně. Podařilo se výrazně zlepšit vybavení, ambulance jsou po rekonstrukci. Navíc se neustále daří rozšiřovat portfolio operací, které nabízíme.

Je naše nemocnice schopna konkurovat velkým fakultním nemocnicím?

Těch výkonů, které posíláme do vyšších pracovišť, je poměrně málo. Základ urologické operativy poskytujeme v plné šíři.

Jak se za dobu vaší praxe změnila operativa a její přesnost a kvalita?

Trend je směřovat operace do miniinvazivních metod, které jsou šetrnější. Pacienti se rychleji vrací do běžného života. Rekonvalescence je rychlá, a to jak u endoskopických i laparoskopických výkonů. Oproti otevřeným výkonům je to opravdu značný rozdíl.

Doba postupuje je třeba se neustále vzdělávat. Jak je to náročné?

Člověk se snaží vzdělávat maximálně, jak to vůbec lze. Nemohu na oddělení příliš absentovat, ale snažím se jezdit na užitečné workshopy a konference, kde se dozvím informace o nových přístupech. Prospěšné věci se snažím aplikovat do praxe. Díky tomu se u nás odstartovaly metody, které se doposud nedělaly a ani v jiných nemocnicích nedělají. Velkým zdrojem je dnes i internet.

Daří se vám najít volný čas? Čemu se věnujete, když už ho máte?

Je to opravdu velmi těžké. Když se to podaří, věnuji se rodině a synovi. Mám také rád starší motorky a automobily.

Vím, že jste i hudebníkem…

Ano, hraji na bicí. Jsem velmi amatérský hudebník a již přes 20 let máme takovou doktorskou kapelu a děláme to jenom proto, že nás to baví. Hrajeme převážně pro naše známé.

Říkal jste, že přicházíte z FN Motol. Jak byste srovnal práci tam a v Příbrami?

Ano, tam jsem pracoval 14 let a zásadní rozdíl byl především v tom, že se jedná o klinické pracoviště, takže jsem se věnoval i vyučování mediků. Tady jsme více zaměřeni na praktické věci. Musím ale říci, že ve vybavení můžeme směle konkurovat, až na robotické centrum, které FN Motol má.

Myslíte si, že by čerství absolventi měli jít do velké nemocnice, nebo do nemocnice našeho typu?

Nevidím úplně šťastné začínat hned po promoci na velkém pracovišti, kde je obtížnější se dostat například k operacím. V oblastní nemocnici nás není tolik a tak se snáz a rychleji dostane k výkonům. Praktické dovednosti tak postupují rychleji, na druhou stranu ty nejmoderněji postupy a trendy se rychleji dostanou na kliniku.

Jak vidíte budoucnost příbramské urologie za pět let?

Všichni se těšíme na nové lůžkové oddělení, které bude rekonstruováno a které je již morálně zastaralé. I když jsou pacienti díky naší péči spokojeni, závidíme dalším oborům, které již sídli ve zrekonstruovaných prostorách. Určitě budeme i nadále sledovat nejmodernější trendy a zavádět je do praxe. Opravdu si ale myslím, že se u nás dělá urologie na velmi dobré úrovni.

S jakými problémy vás pacienti navštěvují?

To je několik skupin. Nejzávažnější jsou pacienti s nádory, skupina je bohužel velmi velká. Dále pacienti s močovými kameny, třetí skupinou jsou pak problémy s močovými infekcemi. Pak pacienti, co mají problémy s prostatou.

Jakou byste dal radu čtenářům, jak pečovat o svoje zdraví?

Ona preventivní opatření jsou sporná, protože každý člověk je unikát, ale obecně určitě dodržovat pitný režim, jíst kvalitní stravu, nekouřit a pít alkohol přiměřeně, nebo vůbec. Pokud se objeví nějaký příznak, který se týká močových cest, tak jej nezanedbat a přijít se nechat vyšetřit.

Autor: Martin Janota