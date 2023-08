Kdo měl někdy v životě úžeh nebo úpal, potvrdí, že během zlomku vteřiny může nastoupit prudká bolest hlavy, závratě, horečka a člověk je znenadání odkázán na péči druhých. Zvracení, mdloby a bolest hlavy však nejsou u úžehu či úpalu tím nejhorším, co vás může potkat. V některých případech se mohou objevit i křeče či slabost a bez péče lékaře může dojít k nevratnému ohrožení zdraví či dokonce k smrti.

Úžeh a úpal není radno podceňovat. Při závažném průběhu hrozí i smrt. | Foto: Shutterstock

Úžeh a úpal bývá často neodbornou veřejností vzájemně zaměňován. I přesto, že je má v obou případech na svědomí slunce či přílišné vedro, každá z těchto zdravotních komplikací postihuje jinou oblast a projevuje se i různými způsoby. V obou případech však hrozí při podceňování doprovodných příznaků vážné ohrožení zdraví, a někdy vás dokonce může úžeh či úpal ohrozit bez zásahu lékaře i na životě. Jaký je rozdíl mezi úžehem a úpalem, jak poznat jejich příznaky, jak dlouho úžeh či úpal trvá, jak se zbavit úžehu a jak léčit úpal?

Jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem se můžete podívat i v tomto videu:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Přehřátí mozku

* Jak poznat úžeh

* Úpal není úžeh

* Příznaky úpalu

* Jak dlouho úpal či úžeh trvá

Na horké letní dny strávené u vody nebo v přírodě se mnoho z nás těší celý rok. Tím, že jich v našich končinách však není tolik co v jižněji položených lokalitách, někdy to se sluncem „přeženeme“ a následky přímého působení extrémního horka se při zanedbané péči brzy projeví.

Znenadání začneme cítit celkovou slabost, závratě, únavu, může dojít k nárůstu tělesné teploty, bolestem hlavy i zvracení. A přesně tohle jsou smíšené příznaky úžehu a úpalu. Chcete-li však vědět, jak se s nepříjemnostmi vypořádat a navrátit svému tělu opět plné zdraví a energii, budete se muset naučit rozeznat je konkrétně.

Úžeh neboli přehřátí mozku

Jak již bylo řečeno, úžeh a úpal bývá často zaměňován. Je to nejspíš proto, že jsou oba neduhy důsledkem velkého vedra v letních dnech, a někdy dokonce mohou probíhat souběžně. Je mezi nimi však obrovský rozdíl a je na čase si v tom konečně udělat jasno.

„V případě úžehu se jedná o přehřátí mozku, které vzniká následkem přímého působení slunečního záření na nekrytou hlavu. Doprovodné příznaky se mohou objevit dokonce se zpožděním několika hodin,“ varuje na svém webu doktorka Jitka Vinšová.

Jak poznat úžeh

Mezi nejčastější projevy úžehu se řadí silné bolesti hlavy, poruchy soustředění, závratě, nevolnost i zvracení a někdy i ztráta vědomí. Postižený však může pociťovat i celkovou slabost, extrémní únavu, a někdy může dokonce dojít i k poruchám vidění a dostavit se mohou i křeče.

Člověk s úžehem by měl neodkladně vyhledat stín a vzdát se jakékoliv další fyzické aktivity. Pokud je člověk v bezvědomí, vždy volejte okamžitě záchrannou službu, u dětí i tehdy, je-li dítě pouze apatické. U osob, které přestanou dýchat, neodkladně zahajujeme resuscitaci a voláme záchrannou službu. „Totéž děláme i v případě, že má postižený bolestivé svalové křeče déle než hodinu, projevuje se deliriem či horkou suchou kůží a jinými závažnými příznaky,“ doplňuje Světová zdravotnická organizace WHO.

Úpal není totéž, co úžeh

V případě úpalu se jedná o úplně jiný problém, byť ho rovněž způsobuje vedro. Úpal totiž můžete dostat i ve stínu, v nevětrané místnosti, v MHD, sauně, tělocvičně, a to i v případě, že máte celý den hlavu zakrytou. V tomto případě jde o to, že se tělo nedokáže vypořádat s extrémním horkem a termoregulace přestane fungovat.

„Právě takto vzniká tepelný úpal. Ve chvíli, kdy tělesná teplota začne rychle stoupat, pocení jakožto regulační mechanismus začíná selhávat, organismus se přestává ochlazovat a tělesná teplota může během patnácti minut vyšplhat až na 41 °C. Pokud není včas tělesná krize zažehnána a poskytnuta první pomoc, hrozí trvalé ohrožení zdraví nebo i smrt,“ varuje dále doktorka Jitka Vinšová.

Úpal je pro člověka velice nebezpečným stavem, kdy rychle dochází k prudkému přehřátí organismu, na jehož vzniku se však kromě vedra podílí i nedostatečný pitný režim a z něj plynoucí dehydratace organismu.

Nejčastější příznaky úpalu

Pokud teplota překročí 40 °C, může docházet k orgánovým poškozením, k poškození mozku, jeho otoku a následné smrti. Proto jak upozorňuje web Léčba bolesti, který poskytuje komplexní péči pro lidi, které trápí bolesti rozmanitého původu, pokud budete u sebe nebo kohokoliv ve vašem okolí pozorovat následující příznaky, neváhejte ihned volat záchrannou službu:

Jak pomoci při úpalu či úžehu dětem zjistíte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

silné bolesti hlavy

světloplachost

absence pocení

suchá rozpálená kůže

slabost a svalové křeče

nevolnost, zvracení

zmatenost

V mezičase, než přijede zdravotnická služba, přeneste postiženého do stínu nebo na jiné chladné místo. „Vaším úkolem bude snížit mu teplotu za každou cenu. Můžete například aplikovat sáčky s ledem do podpaží, na krk, záda, či ponořit pacienta do vany s vlažnou vodou či například na pláži ovívat vějířem,“ radí i Světová zdravotnická organizace. Rovněž se pokuste donutit člověka trpícího úpalem k doplnění tekutin a neustále sledujte jeho stav.

Jak dlouho úpal či úžeh trvá?

Pokud se u vás příznaky úpalu či úžehu neprojeví závažným selháním organismu, většinou pozvolna odezní během několika hodin. „Při úpalu by měla teplota klesnout pod 37 °C během půlhodiny, odeznít by mělo také zvracení a mdloby. Únava však může přetrvávat i několik dní, stejně jako obnova termoregulačních procesů těla,“ upřesňuje největší poskytovatel ambulantní péče v ČR klinika EUC.



