Jak se zbavit úzkosti? Zkuste okamžitou pomoc bez léků

Splašené myšlenky, které člověku letí hlavou, vytváření nejhorších možných scénářů i nervózní pocit plný neurčitého strachu. To všechno mohou být příznaky úzkostí, které spolu s depresemi trápí stále více lidí. Začalo to dvěma roky covidové pandemie, pokračuje to válkou na Ukrajině a ekonomickou krizí. Je stále těžší udržet si dobrou duševní pohodu. Jak co nejdříve dosáhnout vítaného odpočinku od úzkostí, paniky a obav z budoucnosti, vědí psychologové, ale i praktičtí lékaři.

V posledním čtvrtletí loňského roku se příznaky depresí a úzkosti projevily u čtrnácti procent dotazovaných. V letech před krizemi se deprese a úzkosti objevovaly zhruba jen u šesti procent respondentů. | Foto: Shutterstock