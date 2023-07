Úzkosti a deprese se už od covidové pandemie šíří naší populací. Teď se k obavám z války na Ukrajině a energetické krizi přidal strach z nedostatku peněz. Léčba pro duši přitom nemusí stát skoro nic. Vědci prokázali, že k psychické pohodě pomáhá pobyt venku. Stačí vyrazit do přírody, pryč z temných místností na denní světlo a bude nás to léčit. Pohyb venku v přírodě navíc nemusí být bezcílný. Klub českých turistů pro nás připravil tipy na krátké značené trasy.

Nad souvislostí mezi pobytem v přírodě a zdravím bádá spousta vědců. V jedné ze studií, publikovaných na webu National Library of Medicine výzkumníci důkladně analyzovali data experimentálních a pozorovacích studií, které proběhly v posledních deseti letech. A našli mnoho důkazů o souvislostech mezi pobytem v přírodě a zlepšenými kognitivními funkcemi, mozkovou aktivitou, krevním tlakem, duševním zdravím, fyzickou aktivitou a také spánkem.

Terapie přírodou:

CO SI V ČLÁNKU PŘEČTETE

* Stačí sto dvacet minut týdně v přírodě

* Výsledky platí pro každého bez rozdílu

* Zdraví prospívá i městská zeleň

* Dostatek denního světla je zásadní

* Duševní nepohodou trpí hlavně ženy

* Chůze – královna pohybu

* Paní Adéla skončila na pilulkách

* Nejúčinnější vyčištění hlavy

* Turistikou se i hubne

Dvě hodiny v přírodě

Výzkum vedený anglickou University of Exeter a publikovaný ve Scientific Reports zjistil, že lidé, kteří tráví v přírodě alespoň sto dvacet minut týdně, mají výrazně vyšší pravděpodobnost, že budou mít dobré zdraví a lepší psychickou pohodu než ti, kteří přírodu nenavštěvují vůbec.

Žádné takové výhody však nebyly zjištěny u lidí, kteří nenavštívili přírodní prostředí, jako jsou městské parky, lesy, venkovské parky a pláže. A také se nic nezlepšilo u těch, kteří pobývali v přírodě méně než oněch sto dvacet minut týdně.

Platí pro každého bez rozdílu

Studie použila data od téměř dvaceti tisíc lidí v Anglii a zjistila, že nezáleží na tom, zda bylo sto dvacet minut dosaženo při jedné návštěvě nebo během několika kratších návštěv.

Autoři výzkumu také zjistili, že dvouhodinový práh platí pro muže i ženy, pro starší a mladší dospělé, napříč různými profesními a etnickými skupinami. Platí mezi těmi, kteří žijí v bohatých i chudých oblastech, a dokonce i mezi lidmi s dlouhodobými nemocemi nebo postižením.

Městská zeleň prý též stačí

Doktor Mat White z lékařské fakulty University of Exeter, který studii vedl, řekl: „Je dobře známo, že pobyt venku v přírodě může být prospěšný pro lidské zdraví a pohodu, ale dosud jsme nebyli schopni říci, kolik času je dostatečné. Většina návštěv přírody v tomto výzkumu se uskutečnila v okruhu pouhých dvou mil od domova, takže i návštěva místní městské zeleně se zdá být dobrá věc. Dvě hodiny týdně jsou doufejme realistickým cílem pro mnoho lidí, zejména vzhledem k tomu, že si to mohou rozložit na celý týden.“

Dostatek denního světla chtějí téměř všichni

Kromě pobytu v zeleni je pro duševní pohodu klíčové také denní světlo. Aktuální průzkum společnosti Ipsos pro VELUX, který proběhl letos na jaře mezi tisíci respondenty z celé České republiky, ukázal, že zásadními faktory pro životní pohodu jsou dostatek přirozeného světla, čerstvý vzduch a pravidelný pobyt v přírodě.

Plných 93 procent lidí říká, že pro jejich zdraví je důležité denní světlo, 61 procent jej dokonce považuje za velmi důležité. A dvě třetiny přiznávají, že pozorují rozdíl ve své náladě, pokud tráví čas v místnosti s dostatečným denním světlem oproti místnosti, kde je světla málo.

Ženy víc odnášejí duševní nepohodu

„V poslední době narůstá počet osob, které vyhledávají pomoc v souvislosti se svým duševním zdravím. Žijeme v době plné stresu a nebývalých nejistot. Mezi největší stresové faktory patří aktuální situace ve světě i u nás, tedy válka na Ukrajině, či inflace a s ní spojená ekonomická krize. Stresující bývají i vztahy, ať už partnerské, rodinné, nebo pracovní, finanční situace, stresujeme se práci, bojíme se o zdraví vlastní i nejbližších,“ vypočítává psycholožka Nikola Brandová s tím, že stres a duševní nepohodu více odnášejí ženy než muži.

Rady pro psychickou odolnost

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zjistili, že v souvislosti s pandemií covid-19 a souvisejícími restriktivními opatřeními vzrostl v květnu 2020 výskyt duševních onemocnění u dospělé populace ČR téměř na 30 %. Ani podle jejich dalšího výzkumu, publikovaného v roce 2021, výskyt duševních onemocnění neklesal. Odborníci naopak upozorňovali na další možné zhoršení. S válkou na Ukrajině se jejich předpovědi potvrdily.



Národní ústav duševního zdraví nabízí webovou stránku opatruj.se, kde každý může najít informace o tom, co prokazatelně funguje v péči o zdravou psychiku, a způsoby, jak zlepšit svoji psychickou odolnost.

Naši náladu ovlivňuje hormon serotonin, často nazývaný jako hormon štěstí nebo hormon dobré nálady. Podle četných studií má serotonin vliv nejen na pocit štěstí, ale může také snižovat nepříjemné pocity strachu a úzkosti.

„Hladinu serotoninu v našem těle můžeme optimalizovat především pohybem venku, dostatkem spánku a přísunem jasného světla. Právě proto má přirozené denní světlo a čerstvý vzduch na naši náladu tak pozitivní dopad,“ dodává Nikola Brandová.

Naprosto přirozený pohyb

„Napadá mne hned několik důvodů, proč chodit do přírody a proč tam chodit zrovna pěšky. A tím prvním je určitě zdraví,“ říká Ladislav Macka, místopředseda Klubu českých turistů.

Léčivá síla přírody:

„Jakýkoliv pohyb lidskému tělu prospívá. Pěší chůze má však mezi ostatními druhy pohybu zvláštní postavení. Jedná se o pohyb pro člověka naprosto přirozený a snadný, přičemž vyžaduje zapojení téměř všech svalů a v podstatě celého těla a dokáže rozpohybovat i kardiovaskulární systém,“ dodává Ladislav Macka.

Podle zkušeného turisty pohyb také posiluje svaly na nohou, zapojuje břišní a zádové svaly a využijí-li se hůlky, tak dosáhneme protažení celého těla. To prospívá kloubům, odolnosti srdce i správnému dýchání. Pěší chůze je navíc jednoduchý pohyb, který nevyžaduje velkou tělesnou zdatnost ani nějakou obratnost a nedochází při něm k závažnějším zraněním jako u jiných sportů.

„Ne nadarmo se říká chůze – královna pohybu. Kromě toho je to také pohyb snadno dostupný. Tím je myšleno jednak to, že ho máme vždycky po ruce, a potom to, že ho máme pokaždé zadarmo,“ usmívá se pan Macka.

Paní Adéla skončila na pilulkách

O tom, že procházky jsou obrovským lékem pro duši, svědčí i příběh pětapadesátileté účetní paní Adély z Pelhřimova. Byla vdaná, měla dvě děti a její život se vyvíjel úplně normálně. Jednoho dne jí manžel oznámil, že potkal jinou ženu, a že se od rodiny stěhuje. Byla to nečekaná životní rána, a zdravotní potíže, vzniklé kvůli trápení, na sebe nenechaly dlouho čekat. Paní Adéla se začala potýkat s nespavostí, trpěla úzkostmi a přestávala si věřit. Skončila u lékaře a s krabičkou pilulek.

Po nějaké době potkala paní Adéla bývalou spolužačku, která ji pozvala na sobotní túru na Blaník. Vycházka v přírodě jí udělala dobře, a hlavně se mohla ze všeho dostatečně vypovídat. Vzápětí přijala pozvání na další výlet, ale to bylo už na celý víkend do Českého ráje.

„Pobyt venku, pěší chůze v lese a zejména spousta nových lidí a večerní posezení u ohně za chatou ji uvolnilo natolik, že se s mnohými dala do řeči, Při rozhovorech jí došlo, že každý má nějakou starost a nějaké trápení,“ vypráví Ladislav Macka.

Víkend se paní Adéle tak zalíbil, že s Klubem turistů začala jezdit pravidelně. Časem se s některými z nich začala scházet i mimo víkendové túry. Zanedlouho nabyla ztracenou jistotu a mohla se oprostit od prášků na uklidnění. Pěší výlety a zejména nová přátelství, která při nich vznikla, ji pomohla se se vším vyrovnat.

Nejúčinnější vyčištění hlavy

„Změna prostředí, čistý vzduch, absence rušivého hluku, nové vjemy a dojmy z krajiny umožňují vyčistit si hlavu. Pěší chůze se podílí na přesměrování krve z myšlenkami přetížené hlavy ke svalům a uvolňuje do krve pozitivně působící hormony, což navodí člověku stavy uklidnění a uvolnění,“ chválí únik do přírody Ladislav Macka. „Není velkým překvapením, že se prokázalo, že z těchto důvodů vycházka v přírodě přináší člověku daleko hlubší uvolnění než vycházka ve městě,“ dodává.



Turistikou se i hubne

Turistika změnila život i pětačtyřicetiletému Petrovi, seřizovači obráběcích strojů z Mělníka, který trpěl bolestmi kloubů kvůli artróze. Nebylo to nic vážného, ale dobře věděl, že mu léta přibývají, a že se tento problém bude s věkem jen zhoršovat. Poradil se tedy s ortopedem a ten mu řekl: „Pokud byste chtěl artrózu zpomalit, měl byste v prvé řadě zhubnout minimálně o deset kilo, koleno rozhýbávat a přiměřeně zatěžovat."

Když les léčí:

Zdroj: Youtube

Panu Petrovi se ovšem od malička v tělocviku nedařilo, žádnému sportu se tím pádem nevěnoval, a tak postupem času na veškerý pohyb rezignoval. Náhodou se mu dostal do ruky leták Klubu českých turistů. Díky němu se vypravil na turistický pochod a zjistil, že ujít patnáct kilometrů není sice bez námahy, ale že mu to nedělá vůbec žádný problém.

Příště se přihlásil znovu. Začal chodit pravidelně, začal přidávat na délkách túr, a dokonce chůzi zrychloval. K tomu si upravil jídelníček a za nějaký čas zjistil že kila pomalu ubývají. Rozhodnul se vytrvat a po roce měl dole deset kilo, přesně podle rad ortopeda.

Tipy na nenáročné výlety od Klubu českých turistů:



• Z Prahy Masarykova nádraží: Horní Beřkovice – Černouček – Kostomlaty pod Řípem. Délka: 8 km

• Z Prahy hlavního nádraží: Lhota Veselka – Damašín – Vlašim. Délka: 8 km

• Z Volar: Volary – Soumarský most – přes Dobrou lávku zpět. Délka: 13 km

• Z Českého Krumlova: Holubov – Dívčí Kámen – přes Třísov zpět. Délka: 9 km

• Z Mikulova: Mikulov – pod Tabulovou horou - Bavory - po cyklotrase 5236 na červenou a po ní zpět. Délka: 10 km

• Ze Židlochovic: Židlochovice – po zelené Výhon - Blučina, skalky - po žluté zpět. Délka: 7 km

