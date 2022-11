V roce 1968 po okupaci Československa se kvůli svému katolickému vyznání a také protikomunistickým názorům stal terčem státní bezpečnosti, nesměl vyučovat, a tak i s rodinou a třemi dětmi emigroval do Německa.

Nejprve pracoval jako vědecký pracovník v Kolíně nad Rýnem a poté až do konce života zůstal v Mnichově, kde pokračoval ve své praxi v Dětském centru a přednášel po celém světě.

Do České republiky, kam mohl až po sametové revoluci, už se natrvalo nikdy nevrátil. Svoji aktivní lékařskou činnost oficiálně ukončil v roce 1995, nadále ale přednášel a jeho profesní poznatky se staly základem pro rozvoj dalších diagnosticko-terapeutických metod. V jeho šlépějích se vydaly i jeho děti.

Během svého života publikoval profesor Vojta podle Wikipedie přes 100 vědeckých prací. Jeho kniha Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku byla přeložena do mnoha světových jazyků stejně jako kniha Vojtův princip, která vyšla poprvé v roce 1992.

Václav Vojta, člověk který změnil svět:

Zdroj: Youtube

Václav Vojta, který zemřel 12. září 2000 v Mnichově ve věku 83 let, získal několika státních a odborných vyznamenání i řady akademických titulů. V roce 1974 mu byla udělena Cena Heinricha Heineho, nejvyšší vyznamenání Německé ortopedické společnosti. Byl nositelem Spolkového kříže za zásluhy, vysoká vyznamenání mu byla propůjčena i v Japonsku a Koreji. V roce 2000 získal medaili Za zásluhy in memoriam od Václava Havla.

Co je Vojtova metoda?

„Profesor Vojta vymyslel rehabilitační princip, kterým se dá získat přístup k vrozeným pohybovým vzorům v centrálním nervovém systému. Našel způsob, jak zaktivovat pohyby, které dítě nedovede a nepoužívá spontánně, ale v mozku jsou zakódovány,“ vysvětlovala v České televizi výuková fyzioterapeutka z kliniky rehabilitace Fakultní nemocnice v Motole Blanka Vlčková.

Vojtova metoda se používá k léčbě hybných poruch nejen u dětí, ale i u dospělých například při úrazech, bolestech plotýnek nebo zad. Jejím cílem je vrátit funkci svalům, které člověk při pohybu nedokáže vědomě používat. Aktivuje nepoužívané svaly, ale i ty, které vytvářejí pohyby opačné. Postupně tak dochází k vyvolání vrozených, ale „zapomenutých“ pohybů.

„Vojta zjistil ze svých studií, že pokud se dítě nedostane k terapii, má šanci 50 procent, že bude v pořádku. Pokud se k terapii dostane, tak šance, že se porucha nevyvine a dítě bude v pořádku, je 95procentní,“ uvedla v ČT Vlčková.

Délka terapie je individuální a je třeba hodně trpělivosti a především pravidelnost. Díky speciálním aktivizačním polohám, do kterých je dítě při cvičení uváděno, dochází k výraznému zlepšení jeho pohybových schopností. U někoho může stačit pár měsíců, v těžších případech ale může léčba trvat roky. Rodiče musí být důslední a vytrvat, i když cvičení provází často nechuť dětí, nebo jejich pláč.

Vojtova metoda bez pláče:

Zdroj: Youtube

Vojtovu metodu reflexní lokomoce používají dětské neurorehabilitační kliniky i lázeňské domy, které se specializují na onemocnění pohybového aparátu a nervová onemocnění a v rámci rehabilitace pomáhají dětem posun v jejich mobilitě a samostatnosti.

S využíváním Vojtovy metody mají zkušenosti stovky rodičů. Jednou z maminek je i Věra Vondrejsová, u jejíhož syna Vikyho lékaři v půl roce zjistili, že mu chybí přemostění hemisfér, později se navíc přidaly další komplikace včetně epilepsie. Jak pro Deník popsala, nejčastější metodu, kterou Viky využívá, je právě takzvaná Vojtova metoda.

„Víme, že je určitě užitečná, ale pro spoustu dětí je bolestivá a brečí při ní. Nicméně chápu, že se tomu asi nedá vyhnout,“ podotýká maminka, která hledá pro syna i další možnosti léčby a méně bolestivé metody na rozvoj.

V Mokrosukách má originální pomník

Mokrosuky jsou na svého rodáka právem hrdí. V roce 2019 mu v obci, která tehdy slavila 600 let, odhalili originální pomník, jehož autorem je sochař Václav Fiala. Ten se Deníku svěřil, že o profesoru Vojtovi předtím nikdy neslyšel.

„Jakmile jsem se ale úkolem začal zabývat, pociťoval jsem stále silnější stud za svou neznalost. Profesor Václav Vojta nebyl jen rodák z malých Mokrosuk, byl to zcela fenomenální neurolog, který do praxe uvedl metodu cvičení, bez které by tisíce postižených skončilo na vozíčku,“ uvedl Fiala.

Slavnostní odhalení pomníku lékaři Václavu Vojtovi:

Rozhodl se, že nevytvoří klasický patetický pomník s bustou, ale chtěl, aby pomník lékaři, který pomohl mnoha dětem, vyzařoval radostné poděkování.

„Chtěl jsem tam kresbičku od dítěte, které díky Vojtově metodě neskončilo na vozíku. Chodily mi obrázky, vybral jsem jeden od Haničky Sklenářové z Olomouce, která se narodila s obrnou a od 14. dne života s ní musela maminka cvičit Vojtovou metodou. Kresba je součástí pomníku a Hanička je uvedena i jako spoluautorka na pomníku,“ popsal pro Deník Fiala.

Slavnostního odhalení pomníku se zúčastnily i Vojtovy děti s rodinami, ale také rodiny, které cvičí se svými dětmi jeho metodu a vidí díky ní velké pokroky.

„My už cvičíme s Eliškou Vojtovu metodu dvanáct let. Cvičení ji velice prospívá a nyní dokonce cvičíme přímo se synem pana profesora Vojty,“ sdělila při té příležitosti Deníku jedna z přítomných maminek, Dana Vachtlová z Tupadel. Z pomníku měla velkou radost, protože se podle ní u nás na lidi, kteří se proslavili i ve světě, často zapomíná.

Kurzy Vojtovy metody po celém světě

Mezinárodní Vojtova společnost se sídlem v Mnichově, které profesor Vojta předsedal až do své smrti, organizuje vzdělávací kurzy Vojtovy metody pro lékaře nejen v České republice, ale podle Wikipedie také např. v Nizozemí, Francii, Norsku, Švédsku, Španělsku, Itálii, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, Polsku, Argentině, Chile, Mexiku, Venezuele, Koreji, Japonsku a Indii. V Česku je nositelem odkazu profesora Vojty už od roku 1995 společnost RL-Corpus, která působí jako terapeutická a výuková společnost Vojtovy metody.