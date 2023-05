Přibrali jste v mládí? S váhou u mužů roste i riziko úmrtí na rakovinu prostaty

ČTK

Muži, kteří před dovršením 30 let přiberou zhruba 13 kilogramů oproti své váze v pubertě, mají o 27 procent vyšší riziko, že ve stáří zemřou na rakovinu prostaty. Vyplývá to z desetileté studie zahrnující více než 250 tisíc Švédů, o jejíchž výsledcích napsal list The Guardian.

Prostata. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock