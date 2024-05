Vajíčka: 1 nebo 2 denně udělají se zdravím i postavou divy, dokonce i omlazují

Strašák jménem cholesterol udělal před lety z vajíček doslova potravinové vyvrhele. Vědci však postupem času zjistili, že s cholesterolem a vejci je to úplně jinak a že vejce by se naopak měla do jídelníčku vrátit. Jejich přínos pro naše zdraví je totiž daleko větší než rizika spojená s cholesterolem. Pravidelná a rozumná konzumace vajíček podle odborníků mimo jiné prospívá zdraví kostí a očí, snižuje riziko mrtvice, omlazuje pokožku, pomáhá předcházet Alzheimerově chorobě a má zajímavé účinky při hubnutí.