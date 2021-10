Světová zdravotnická organizace (WHO) dlouhodobě kritizuje bohaté země, že hromadí covidové vakcíny pro posilovací dávky, místo aby očkovací látky přenechaly chudším státům, kde mnoho lidí dosud vůbec není naočkováno.

V Česku si mohou nechat dát třetí dávku od konce září ti lidé, kteří mají osm měsíců po ukončeném očkování proti covidu-19. Především se doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými onemocněními a osobám starším 60 let a rovněž zdravotníkům a zaměstnancům zařízení sociální péče. K dnešku možnosti nechat se očkovat třetí dávkou využilo 7400 osob.

Léková agentura své rozhodnutí schválit třetí dávky vakcíny Pfizer/BioNTech pro lidi nad 18 let zakládá na datech poskytnutých americko-německým producentem, která "ukazují na nárůst protilátek v případě podání třetí dávky".

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila podávání třetích dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech. Takzvanou posilovací dávku lze podle unijního regulátora zvažovat u lidí starších 18 let, a to šest měsíců od druhé dávky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.