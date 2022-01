ON-LINE ke covidu čtěte ZDE

„Zájemce o tuto vakcínu se v daném kraji a okrese, ve kterém si přeje být očkován, standardně zaregistruje přes centrální registrační systém. Dle vyjádření zájmu budou následně vakcíny rozdělovány mezi kraje a určena očkovací místa, kde se bude touto očkovací látkou očkovat a pokud si praktický lékař objedná tuto očkovací látku, tak i v jeho ordinaci,“ vysvětluje ministerstvo.

Nakazili se covidem opakovaně. Lidí s reinfekcí výrazně přibylo, ukazují data

Podle Válka je vakcína vhodná pro všechny, kteří mají z mRNA vakcín obavy a až doposud s očkováním váhali. Výhodou Nuvaxovidu je také, že část vakcíny se vyrábí v České republice. „Je to kvalitní vakcína. Já osobně jsem sice očkovaný mRNA vakcínou a věřím jim, stejně jako moje rodina. Ale i vakcína Novavax je kvalitní a víme, že někteří lidé na ni čekají,“ uvedl Válek již na středeční tiskové konferenci vlády.

Zda bude možné vakcínu Nuvaxovid využít jako třetí posilující dávku poté, co byl člověk naočkován dvěma dávkami mRNA vakcín, zatím není jasné. „Jako lékař nevidím důvod, proč by to tak nemělo fungovat. Ale musí to schválit EMA,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.