„Myslím, že příběh je velmi typický. Můj otec zemřel na masivní infarkt v roce 1999 ve věku 62 let. Ale nikdy jsem si nepřipouštěl, že bych k němu mohl mít nějaké dispozice i já. Byl Štědrý den před několika lety, kdy jsem se těšil na to, jak se celá rodina opět sejde u vánočního stromku. Mám dvě dcery, jednu svobodnou, druhou vdanou, a jelikož máme velký dům, trávíme Vánoce společně," vypráví Jaromír.

"Došel jsem si do kuchyně pro nějakou tabletu na trávení a trošku to pomohlo. Asi na deset minut. Pak se ten pocit opět vrátil, ale bylo to výraznější. Beze slova jsem ale pokračoval ve vánoční zábavě, sledovali jsme pohádky, všichni jedli cukroví a popíjeli vaječný koňak," vzpomíná Jaromír. "Zasedli jsme ke štědrovečerní večeři, měli jsme klasiku — houbového kubu, rybí polévku a smaženého kapra se salátem. Nedá se říct, že bych se v jídle nějak ostýchal, a ke stromečku jsem se pak téměř „odvalil“. Během rozbalování dárků jsem začal cítit, jak mě pálí žáha a že můj žaludek je úplně plný," pokračuje Jaromír.

Informace o nemoci



Jednoznačně přímý vliv na vznik infarktu myokardu má pravidelná konzumace nasycených, zejména živočišných, tuků, bílého cukru a kouření. Právě o Vánocích se přesně tato kombinace vyskytuje nejčastěji.



Přejídání může mít závažné následky. Kromě toho, že vám může být špatně od žaludku, by se měli mít na pozoru hlavně lidé s vysokým krevním tlakem a nemocemi srdce.



Zvýšenou hladinu cholesterolu, která je dalším velkým rizikovým faktorem vyvolávajícím nemoci srdce a cév, má téměř 70 % lidí, málokdo z nich to ale ví.



Výzkumy potvrzují, že o Vánocích se vyskytuje více infarktů než jindy.



O nic lépe na tom nejsou ani lidé s cukrovkou a ti, kteří musí dodržovat nějakou zdravotní dietu. Kombinace přemíry jídla, alkoholu a všudy přítomného stresu je velice nebezpečná.

"Po chvíli si manželka všimla, že jsem nějak bledý, a ptala se, jestli je mi dobře. Přiznal jsem, že příliš ne a že už mě opravdu extrémně pálí žáha, což jsem nikdy předtím nezažil. Chtěl jsem to odbýt tím, že jsem se totálně přecpal, ale mladší dcera, která pracuje jako zdravotní sestra, mi změřila tlak, který byl velmi vysoký, a okamžitě se rozhodla, že mě vezme na pohotovost," popisuje Jaromír.

Rovnou na sál

"Snažil jsem se ji přesvědčit, že to nic není, ale během pár minut jsem začal i zvracet. Dceru už další námitky nezajímaly, donutila mě sednout do auta a vezla mě do nejbližší nemocnice. V autě se můj stav výrazně zhoršil a v tu chvíli jsem byl rád, že byla dcera tak neoblomná," vypráví Jaromír.

"Na příjmu dcera řekla lékařům, s čím mě přiváží a že by se mohlo jednat o problém se srdcem vzhledem k rodinné zátěži a k tomu, že mám poměrně vysoký cholesterol. Vyšetření EKG jasně ukázalo, že mám infarkt, a odvezli mě na sál, kde lékaři provedli by-pass. Díky tomu se můžu stále radovat se svou rodinou nejen během Vánoc. Mrzí mě, že můj otec tuto možnost neměl. Nejvíc mě překvapilo to, že jsem necítil šílenou bolest na hrudi, jak je u infarktu často avizováno," uzavírá Jaromír.

Jak předejít vánočnímu infarktu?

* Vyhýbejte se mrazivým teplotám. Nezapomeňte se teple oblékat a nezůstávejte venku příliš dlouho. Zároveň se vyvarujte nadměrné fyzické zátěži.

* Důležité je o svátcích se zklidnit, nerozčilovat se a jednoduše se prázdninově naladit.

* Nebojte se vybírat si jen jídlo, které vám udělá dobře. Pokud víte, že se po některém jídle necítíte dobře, nadýmá vás nebo vás po něm pálí žáha, netrapte zbytečně své zažívání.

* Dávejte si pozor i na přebytečné solení.

* Nezapomínejte pravidelně větrat, čerstvý vzduch vám pomůže.

* Pokud se cítíte přecpaní, jděte se projít.

Počty

* Podle švédského výzkumu je riziko infarktu o 37 procent vyšší na Štědrý den, konkrétně v 10 hodin večer.

* Statistiky ukazují, že i druhý svátek vánoční je pro vznik infarktů rizikovější, roste o 22 procent.

* Vánoční infarkt může kromě jídla vyvolat i nadměrný stres, rodinné neshody a samozřejmě nadmíra alkoholu.

Palačinky s mletým masem

Ingredience: 5 vajec, 400 ml mléka, sůl, 250 g hladké mouky, 100 ml vody, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 400 g mletého masa, 1 lžíce oleje, 300 g krájených rajčat v plechovce, pepř, 1 bobkový list, špetka skořice, červená paprika, zelená paprika, 150 g cherry rajčat, 75 g černých oliv, 2 lžíce másla, 100 g fety

Postup:

* Rozkvedlejte vejce, mléko a sůl. Přidejte mouku a vytvořte těsto. Poté vmíchejte vodu a nechte 10 minut odstát.

* Cibuli a česnek nakrájejte na kostičky a společně s mletým masem je nasypejte na rozehřátou pánev s olejem a opečte.

* Přidejte krájená rajčata, ochuťte solí, pepřem a bobkovým listem a skořicí. Vařte 20 minut.

* Mezitím nakrájejte papriku a po 15 minutách ji přidejte ke směsi na pánev.

* Předehřejte si troubu na 200 °C.

* Tři cherry rajčata nakrájejte na čtvrtiny a s olivami je přidejte k masové směsi.

* Na másle usmažte palačinky, vložte je do nákypových forem a rozložte na ně masovou směs.

* Fetu nakrájejte na kostičky a posypte jimi povrch. Palačinky zapékejte 15 minut.





Jak se nemoc léčí

Cílem léčby infarktu myokardu je co nejrychlejší (v řádu hodin) obnovení normálního průtoku v postižené věnčité tepně čili transport nemocného do specializovaného kardiocentra, které provádí katetrizaci srdce s následným provedením tzv. angioplastiky. Ta se provádí přístupem (vpichem) přes stehenní tepnu a pomocí srdečních cévek a dalšího speciálního instrumentaria je možné zprůchodnění uzavřené nebo zúžené tepny, její rozšíření a ve většině případů zavedení koronárních stentů, které udržují průchodnost tepny.



Při včasném zákroku pak je možná záchrana nebo zmenšení infarktového ložiska srdečního svalu. U některých nemocných je pak odloženě na základě znalosti postižení dalších tepen indikována srdeční operace, která pomocí koronárních by-passů (přemostění) zlepší zásobení ostatního myokardu. Někdy srdeční operaci indikujeme jako první metodu léčby při závažném nálezu a nemožnosti provedení angioplastiky. Nedílnou součástí léčby je samozřejmě léčba medikamentozní, která je zpravidla doživotní.



zdroj: Nemocnice IKEM