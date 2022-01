Dá se o ní hovořit jako o tichém zabijákovi. Není vidět, nebolí. Přesto ročně zabije více lidí, než třeba malárie nebo AIDS. „Rezistence bakterií na antibiotika je často vnímána jako problém, který bude lidstvo řešit v daleké budoucnosti. Nová studie, která byla publikována v časopisu The Lancet ovšem ukazuje, že tento problém již na světě ovlivňuje mnohem více lidských životů, než bychom si představovali. Ve skutečnosti autoři studie zjistili, že v roce 2019 přispěla rezistence na antibiotika k více než 4,95 milionu úmrtí, čímž se stala světově třetí nejčastější příčinou smrti, po mrtvici a srdečních problémech," konstatuje web Science Alert.

Podle vědců, kteří studií v prestižním magazínu The Lancet připravili, je tak rezistence bakterií na antibiotika problémem, který by mělo lidstvo začít urychleně řešit. „Naše data jsou jasným signálem, že musíme konat ihned, abychom této hrozbě mohli čelit. Dosud se předpokládalo, že rezistence bude stát za 10 miliony úmrtí ročně v roce 2050, ovšem teď můžeme s jistotou říct, že jsme se k tomuto číslu už nyní velmi přiblížili," upozornil spoluautor studie Chris Murray z University of Washington.

Svá tvrzení vědci dokládají opravdu rozsáhlým výzkumem. „Studie zkoumá situaci ve 204 zemích a modeluje i situaci pro země, k nimž aktuálně nejsou dostupná data. Rovněž nastiňuje regionální dopady rezistence bakterií na antibiotika," shrnuje komentář ke studií publikovaný v časopisu The Lancet. Celkově vědci tedy shromáždili údaje o 471 milionech případů infekcí. Rezistence bakterií na antibiotika podle odborníků způsobila v roce 2019 1,2 milionu úmrtí a v dalších milionech případů hrála nějakou roli, čímž je konečný počet úmrtí, k nimž přispěla, téměř pět milionů.

Když antibiotika nepomáhají

Rezistence bakterií na antibiotika velmi zjednodušeně znamená, že nemoci způsobené určitými bakteriemi nejsou léčitelné běžně používanými antibiotiky. Lidé, které daná bakterie napadla, pak mají menší šanci infekci porazit a uzdravit se. „Antibiotika od roku 1928, kdy Alexander Fleming objevil penicilin, zachránila miliony a miliony životů na celém světě. Ovšem už ve chvíli, kdy lidstvo antibiotika teprve začalo používat, si bakterie vytvářely vůči antibiotikům odolnost," nastiňuje web Science Alert.

Bakterie jsou jednoduše organismy, které se neustále vyvíjí a antibiotikům se nemíní jen tak snadno vzdát. „Neustálé používání stále stejných antibiotik pak poskytuje bakteriím příležitost přizpůsobit se jim ještě rychleji. Celá situace vede k rostoucímu počtu infekcí, které již nereagují na tradiční antibiotika," vysvětluje web Science Alert.

Čím jsou bakterie vůči antibiotikům odolnější, tím více lidí umírá na infekce, které byly považovány za léčitelné. Podle výsledků nové studie se aktuálně problém týká nejvíce malých dětí do pěti let věku a chudých zemí třetího světa. Ovšem samozřejmě neobchází ani bohaté západní státy, i když zde způsobuje nepoměrně menší pohromu, než například ve státech subsaharské Afriky.

Nyní je podle odborníků nejvyšší čas konat, aby se celý problém ještě nezhoršil. „Kroky potřebné k řešení rezistence bakterií na antibiotika jsou dlouhodobě známé - jde o zvýšení povědomí veřejnosti, lepší diagnostiku, racionálnější používání antibiotik, zajištění přístupu lidí k čisté vodě a dostatečné hygieně a investice do vývoje nových antibiotik, vakcín a léčebných postupů. Tato řešení problému jsou ovšem dosud velmi nerovnoměrně aplikována, což vede ke globálním nerovnostem v rezistenci vůči antibiotikům," shrnuje komentář k nové studií, publikovaný v časopisu The Lancet.

Podle komentáře jsou inovace na poli antibiotik a léčebných postupů příliš pomalé oproti tomu, jak rychle a účinně dokáží s antibiotiky bojovat bakterie. „Vakcíny jsou pak dostupné pouze v případě šesti patogenů ze studie, které jsou odolné vůči antibiotikům," zmiňuje komentář.

Důležité nyní podle autorů studie i autorů komentáře je, aby se téma rezistence bakterií na antibiotika proměnilo ze současného vyprávění o hrozbě, která je hudbou daleké budoucnosti, na diskuzi o nebezpečí, které je aktuální - a je proti němu také aktuálně podnikat příslušné kroky. Úmrtím, která rezistence zapříčiňuje, se totiž podle vědců dá předcházet. Problému ale musí být věnována patřiční pozornost a věda proti němu musí aktivně bojovat.