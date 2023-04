Jak jste se dostal až do špičky světových odborníků na byliny? Bylinkami se zabývám odmalinka, vždy mne hodně zajímaly a fascinovaly. Zatímco jiní kluci si hráli, já jsem chodil po lese a sbíral, co šlo. Ve škole jsem kradl zkumavky, abych mohl bylinky potají zahřívat nad svíčkou. Nic z toho samozřejmě nebylo, ale líbilo se mi, jak to bublalo, měnilo se.

Nejkrásnějším dárkem k Vánocům byl pro mne tehdy Mladý chemik, to byla taková stavebnice s různými chemikáliemi a já si celé večery hrál, že jsem míchal všechno možné a pozoroval to.

Bylinky jako dochucovadla, léčiva i přírodní pesticidy:

Sen být vědcem, který pracuje s bylinkami, jste si splnil. Teď svůj zájem přesouváte k bylinkovému léčitelství.

Jako léčitel se necítím, léčitelé se tím totiž živí. Já se tím neživím, ale bylinky potřebným lidem rozdávám. Míchám z nich různé směsi podle toho, jak si myslím, že by mohly pomoci.

O tom, jak lze využít bylinky pro své zdraví, jsem už napsal čtyři knihy, aby se ty znalosti dostaly na veřejnost a také mám štěstí, že mne zvou do různých televizních pořadů, kde se o nich můžeme bavit. Přednáším také na různých univerzitách, dokonce i na Univerzitě třetího věku či v Centru celoživotního vzdělávání. Tady mám vždy plný sál posluchačů, tedy vlastně převážně posluchaček. Probírají se mnou nejrůznější zdravotní neduhy. Dnes je zájem o tuto oblast mezi lidmi obrovský. A to je dobře.

Poslední kniha z cyklu Světem bylin s Romanem Pavelou, kterou jste nedávno vydal, má podtitul Pro ženy a muže 50+. Co tuto generaci nejvíc trápí?

Potíže středního a vyššího věku jsou především psychického charakteru a přidávají se k tomu samozřejmě i různé další nemoci, vyskytující se často s postupujícím věkem. Mnohé problémy přímo souvisí s nevyváženým imunitním systémem. Někdy tak stačí namíchat bylinou směs, například z adaptogeních rostlin, které u nás zkoumáme, a lidem se uleví.

K adaptogenům patří třeba kozinec blanitý, parcha saflorová, bazalka posvátná, vitanie snodárná nebo rozchodnice růžová či schizandra. Ty obsahují řadu biologicky aktivních látek, které působí na různé orgány zodpovědné za imunitní odezvu. Tím dokážou imunitní systém vyladit, či chcete-li vyvážit. Samozřejmě záleží na tom, jak máte celkovou imunitu vybudovanou. A pokud máte imunitní systém v kondici, tak se tím obvykle sníží také stres.

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D. je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti výzkumu biologicky aktivních látek získávaných z léčivých a aromatických rostlin. Podle společnosti Web of Science patří mezi nejcitovanější vědce světa. Od roku 1994 pracuje ve výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. Za vývoj výrobků prokazatelně zlepšujících kvalitu života a životního prostředí získal před deseti lety ocenění Česká hlava 2013, které uděluje ministr životního prostředí. Vědu a výsledky své práce popularizuje v pořadech České televize Polopatě, Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli, Sama doma či Kouzelné bylinky. V nakladatelství Lirego vydal již čtyři knihy o léčbě bylinami a na páté začíná pracovat.

Dáte nám nějaký zaručený bylinkový recept proti stresu?

Každý člověk je jiný, s jinými problémy, a proto potřebuje i jiné byliny. Nicméně mohu doporučit to, co mám odpozorováno, že funguje univerzálně. Lidem totiž občas radím, jaké bylinky mohou zkusit, a pak od nich dostávám zpětnou vazbu. Většina z nich si stěžuje právě na nervozitu, podrážděnost, zkrátka na dlouhodobý stres, který je často spojen s tím středním věkem.

Tady opět doporučuji adaptogeny, protože připravují tělo na stres, ať už psychický nebo fyzický. A podle reakcí od lidí vím, že u nich výborně fungují. Osvědčily se například kořeny kozince blanitého s parchou saflorovou a bazalkou posvátnou. Ale existuje i řada dalších bylin, z nichž si lze připravit uklidňující směsi proti stresu či na podporu lepšího spánku: levandule lékařská, kozlík lékařský či třeba obyčejná meduňka s heřmánkem.

Adaptogeny mají opravdu tak výjimečné vlastnosti a široký záběr?

U většiny adaptogenů bylo v testech prokázáno, že mají imunomodulační, antioxidační, protinádorové, antidiabetické, antivirové, či protizánětlivé účinky a působí ochranně na játra. Třeba zmiňovaný kozinec blanitý se v Číně používal při léčbě covidu.

Vlastně díky covidu a intenzivnímu hledání nových léků, se dostaly adaptogeny do klinických studií, a tak můžeme říct, že právě třeba kozinec, respektive polysacharidy, které obsahuje, jsou účinné při léčbě syndromu akutní dechové tísně a jiných onemocněních spojených s imunitní odezvou.

Stačí dát si jeden posilující adaptogenní čaj?

Nestačí. Adaptogenní čajovou kůru je dobré užívat deset dní. Pak se na týden nebo i deset dnů vynechá a opět se kúra opakuje. To lze dělat i dlouhodobě, u adaptogenních bylinek totiž nehrozí, na rozdíl od některých jiných bylin, že by látky z nich byly pro člověka rizikové při dlouhodobějším užívání.

Co si každý den mícháte sám pro sebe? Prozradíte?

To je těžké, já má takovou skříň, kde mám různé bylinky, tu otevřu a očuchám. Tělo si pak samo řekne, na co má chuť. Samozřejmě někdy musím vypít i něco, na co chuť nemám. Třeba, když cítím, že na mne něco leze, nějaká ta rýmička. A musím říct, že od té doby, co preventivně, včas používám byliny, tak ta nemoc třeba ani na mne nedoleze. Díky těmto pozorováním náš tým například vyvinul Imunito – adaptogenní nápoj, který je už na trhu.

Může člověk podle rad ve Vašich knížkách sám bylinky sbírat?

Proto jsem je také psal. Vždycky je ale lepší si bylinky, pokud máte zahrádku, vypěstovat. V knihách píšu, jak na to. Když nepěstujete, ale jdete do přírody, musíte sbírat jen tam, kde se to smí. Takže určitě ne v chráněných krajinných oblastech a přírodních rezervacích.

Vždy nechávejte minimálně polovinu rostlin na lokalitě, abyste všechno úplně nezlikvidovali. Krajina musí být čistá, takže určitě nesbírejte bylinky někde u polí a podobně. A musíte přesně vědět kdy, co a jak sbírat, a jak sušit. Být bylinkářem není tak úplně jednoduché. Určitě se vyplatí absolvovat kurz.

Nestačí něco načíst na internetu?

Je řada informací na různých webech, které jsou nepravdivé, špatné nebo i škodlivé. Lidé si často myslí, že co si přečtou, je jasné a dané. Já se snažím vysvětlovat, že to tak není. Na internetu se dá najít spousta nepravd nebo pokřivených pravd o bylinkách. Žádná bylinka není zázračná, to jsou nesmysly, když se to o nich tvrdí. A většina bylinek funguje hlavně v prevenci.

Co mám dělat, když chci využít bylinky proti stresu hned teď. Je začátek jara, takže to potrvá, než si něco vypěstuji nebo budu moci nasbírat. Co a kde si mám koupit?

Je třeba hledat kvalitu. Ideální je nakupovat od firem, které přímo vykupují bylinky od pěstitelů. Nejlepší bylinný čaj je sypaný, vyrobený ze sekaných bylin. Osobně radím nebrat čaje v namáčecích sáčcích. V nich jsou byliny obvykle mleté, a tak při dlouhodobém skladování mohou být účinné látky zoxidované, to je třeba případ ostropestřce anebo aromatických rostlin.

Jak čaj z adaptogenů správně připravit?

Většina adaptogenů jsou kořeny nebo kůra, ty se nejprve pět minut vaří, pak se dlouho luhují. Pět deset minut je strašně málo, musíme luhovat alespoň půl hodiny i klidně hodinu. Já si hned ráno připravím litrovou konvičku s čajem, hodinu luhuji a pak popíjím během celého dne. Nejprve teplé, pak už vlažné či studené.

Dá se bylinkový čaj ohřát?

Raději neohřívat. Záleží tedy na tom, co zrovna máte za bylinu – některé z nich obsahují tepelně nestabilní látky, a ty byste ohříváním zničily. Zásadně neohříváme čaje z aromatických rostlin – z meduňky, heřmánku, z lípy. A neohříváme výluhy z plodů, které obsahují vitamin C, ten je tepelně nestabilní. Sem patří šípek či rakytník. Z nich děláme studené výluhy, ne čaje. Rozemleté plody třeba pět hodin macerujeme ve studené vodě, pak pijeme.

O tom, jak lze využít bylinky pro své zdraví, napsal Roman Pavela už čtyři knihy.Zdroj: Deník/Martin Divíšek

Mohu si jako laik sama sobě míchat bylinné směsi?

Pokud poznáte, co vám je… Když se jedná například jen o stres, o to, že procházíte špatným obdobím, můžete si na to nasadit bylinky podle odborných rad. Nebo když máte nějaké drobné potíže. Ve svých knihách nabízím recepty z bylin, které jsou osvědčené, neubližují a k jejich účinkům existují dokázaná lékařská tvrzení, která jsou oficiálně povolená.

Třeba pro lepší spánek jsou studiemi ověřené jaké bylinky?

Prokázané hypnotické účinky mají kozlík lékařský, třezalka, levandule lékařská. Tyto bylinky vás určitě zklidní. Ale spánek je tak komplexní záležitost, že nejsou samospásné. Pokud nespíte kvůli velkým starostem, těch vás bylinky bohužel nezbaví. Je proto potřeba pečovat o psychiku a dodržovat správné rituály před spaním.

V případě vážnější nemoci je jistě vhodná konzultace s lékařem?

Jestliže člověk užívá nějaké léky, vždy by se měl s lékařem poradit, které bylinky může využít. Problém je ale v tom, že na rozdíl třeba od německých lékařů nebo i lékařů z dalších zemí, ti naši neradi kombinují bylinky s léky, protože o tom moc nevědí. Naši lékaři raději nic bylinného nedoporučí, protože by to bylo na jejich riziko.

Ve své podstatě mají i tak trochu pravdu. Látky z některých rostlin mohou snižovat nebo naopak zvyšovat účinnost medikamentů. Lékaři by si proto museli důkladně nastudovat, jaké dané byliny obsahují látky a jaké interakce tedy mohou očekávat.

Podpora léku bylinkami by se ale hodila?

Ano, hodně se teď tento fenomén ve světě zkoumá, protože se dá pozitivně využít: když se zkombinují určité bylinky s lékem, lze pak použít nižší dávku léku. Řada medikamentů má totiž i nežádoucí vedlejší účinky, takže snížení jejich dávkování je pro pacienta prospěšné. Studie se hodně věnují třeba lékům v psychiatrii.

Tam si pamatuji, že se nesmí užívat třezalka s antidepresivy.

To neplatí plošně, hodně záleží na tom, jaká je účinná látka daného medikamentu. Jediná cesta, jak to zjistit, je jít do vědeckých publikací na specializovaných odborných webech. To je hodně práce, čtení v angličtině… Možná se tomu u nás někteří lékaři věnují, ale já žádného neznám. Každopádně, je to zajímavé téma, které stojí za hlubší výzkum.

Recepty Romana Pavely

Čajová směs proti stresu

Meduňka nať – 3 díly

Třezalka květ – 3 díly

Dobromysl, nať – 2 díly

Heřmánek, květ – 1 díl

Levandule, květ – 2 díly

Postup: Dvě lžíce směsi zalijeme půllitrem vroucí vody a necháme asi 20 minut přikryté vylouhovat. Čaj přecedíme, můžeme ho podle chuti osladit medem nebo cukrem a pijeme dva – až třikrát denně.

Tinktura na spaní i pro uklidnění

Doporučuje se při nervových poruchách.

Andělika čínská kořen – 15 gramů

Chmel, šištice – 30 gramů

Meduňka, nať – 20 gramů

Kozlík, kořen – 20 gramů

Třezalka, květ – 30 gramů

Postup: Směs rozdrtíme na malé kousky a zalijeme litrem asi padesátiprocentního lihu. Necháme macerovat za občasného promíchání dva týdny při pokojové teplotě. Poté přecedíme do čistých lahviček a užíváme třikrát denně 20–30 kapek. Ideálně půl hodiny před jídlem.

Čajová směs pro posílení imunity

2 díly kořene kozince blanitého

1 díl listů bazalky posvátné

3 díly kořene parchy saflorové

Postup: 1 polévkovou lžíci směsi povařte v půl litru vody tři až pět minut. Nechte alespoň půl hodiny vyluhovat. Pijte vlažné.