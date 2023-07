Jak zvládnout úmorná vedra? Na led a klimu pozor, boj s horkem musí být lišácký

První vlna letních veder přišla už v červnu a naši touhu po krásném letním počasí vrátila zpět do reality. Rozpálené ulice, domy a byty jsou nejen nepříjemné, ale pro starší a nemocné lidi i nebezpečné. Hlavním cílem se stalo co nejúčinnější ochlazení vlastního organismu i okolního prostředí. Jak s vedrem bojovat? Sázka na ledové nápoje a co největší chlad z klimatizace může skončit urputnou angínou. Proti vedru uspějí jen rozumná opatření.