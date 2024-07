Při úžehu i úpalu by se měl postižený přemístit do stínu, doplnit tekutiny a odpočívat.

Více odpočívat, dodržovat pitný režim, nevystavovat se přímému slunečnímu záření a pokud možno pobývat v chladnějších prostorách. To je v horkých letních dnech doporučováno (nejen) seniorům a malým dětem. Těmito radami by se měli řídit i kardiaci, cukrovkáři, lidé trpící obezitou, poruchami štítné žlázy či osoby po infarktu.

Během velkých veder mívají problémy také alergici citliví na pyly. Dochází u nich totiž ke zduření nosní sliznice, čímž se zhoršuje průchodnost dýchacích cest.

Jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem:

Zvyšte příjem tekutin

Lidé si často neuvědomují, že s mnohem vyššími denními teplotami dochází k dehydrataci a přehřátí organismu mnohem rychleji než v běžných podmínkách. Pravidelně pít zapomínají hlavně senioři od 65 let výše, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost; stejně jako je tomu u kojenců a malých dětí.

Stoupne-li teplota nad 30° Celsia, dodržovat pravidelný pitný režim a nevystavovat se přímému slunci bez pokrývky hlavy by měli v zájmu svého zdraví všichni. Přiměřené ochlazování je ideální způsob, jak si s vedrem, způsobujícím přehřátí organismu, poradit.

Prevence přehřání: Přijímat hodně tekutin.

Omezit alkoholické nápoje a velmi sytá jídla.

a velmi sytá jídla. Tepelnou rovnováhu organismu pomůže udržet i krátké sprchování vlažnou vodou (2 - 3x denně).

vlažnou vodou (2 - 3x denně). Zvolit správné oblékání - lehký vzdušný oděv , nejlépe světlých barev.

, nejlépe světlých barev. Mezi 11. až 15. hodinou se nezdržovat na přímém slunci.

hodinou se nezdržovat na přímém slunci. Nepřeceňovat své schopnosti.

své schopnosti. Okna otvírat v noci a brzy ráno, kdy je venkovní teplota nižší. Během dne naopak okna - zejména ta, která jsou přes den obrácena ke slunci - zavřít Zdroj: Deník

Optimální příjem tekutin je u dospělého člověka 2 až 2,5 litru denně. Do tohoto množství se přitom počítají i tekutiny přijaté v jídle.

„V horkých dnech nebo při fyzické námaze však tělo může potřebovat tekutin až čtyřikrát tolik. Zásadní je dostatek vody, minerálů a vitaminů. A pozor, jakýkoliv alkohol dehydrataci prohlubuje,“ upozornil Deník v článku Jak přežít vedra.

V tropických dnech je také vhodné snížit sportovní výkony; nebo si je alespoň naplánovat na ranní či večerní hodiny. Lidé by měli volit aktivity, které jsou méně namáhavé pro srdce a cévy. Například běh vyměnit za svižnou chůzi.

Ideální je plavání nebo cvičení ve vodě, které nezatěžuje klouby. Vhodné jsou i méně intenzivní cvičení jako pilates nebo jóga.



Senioři v ohrožení

Teploty nad 32° Celsia jsou považovány za nebezpečné pro starší osoby, zvláště pokud jsou doprovázeny vysokou vlhkostí vzduchu.

„Jedním z hlavních mechanismů, kterými se tělo ochlazuje, je pocení. Jak stárneme, potní žlázy už nefungují tak jako kdysi. Senioři jsou proto náchylnější k přehřátí,“ vysvětluje web Lutheran Senior Services, který se zaměřuje na témata týkající se starších lidí.

Do regulace krevního tlaku, srdeční frekvence a rovnováhy tekutin zasahují i běžné léky jako jsou diuretika, beta-blokátory nebo antidepresiva.

„Kromě toho se cévy v kůži - které se rozšiřují, aby umožnily větší průtok krve a usnadnily chlazení - stávají s přibývajícím věkem méně reaktivními,“ připomíná Lutheran Senior Services další důvod, proč starým lidem hrozí častěji vyčerpání z horka a úpal.

Vysoký tlak je nenápadným zabijákem.

„Giacomo Falchetta, vědec z Euro-středomořského centra pro změnu klimatu v Itálii, a jeho tým zjistili, že do roku 2050 bude více než 23 % světové populace ve věku nad 69 let žít tam, kde maximální teploty překročí 37,5 °Celsia. Pro srovnání, dnes je to 14 % lidí z této věkové skupiny. To znamená, že nebezpečně vysokým teplotám bude vystaveno až 246 milionů starších lidí,“ uvedl magazín TIME.

Úpal i úžeh mohou končit smrtí

Úpal a úžeh patří v létě mezi nejčastější zdravotní potíže. Problémy, které vyvolávají, bývají v mnohém podobné a lidé si proto úpal a úžeh často pletou. Celková slabost, závratě, únava, bolest hlavy, teplota i zvracení jsou příznaky obou. Příčina je ale u každého jiná.

Úpal

K úpalu dochází vlivem přehřátí organismu. Projevuje se malátností, nevolností, zvýšenou teplotou nebo třesavkou. Převládá velká bolest hlavy a nevolnost. Mohou se objevit křeče z horka, dezorientace a mdloby.

Centrum v mozku, které za normálních okolností reguluje tělesnou teplotu, najednou přestane fungovat. Teplota těla pak nezadržitelně stoupá. Pokud překročí 40 °Celsia, dochází k orgánovým poškozením.

„Úpal je důsledek dlouhodobého vystavení vysokým teplotám; obvykle v kombinaci s dehydratací. Vede k selhání systému kontroly tělesné teploty. Přestože úpal postihuje především lidi nad 50 let, vybírá si daň i u zdravých mladých sportovců. Úpal může zabít nebo způsobit poškození mozku a dalších vnitřních orgánů,“ varuje zdravotnický server WebMD.

Jaké jsou nejčastější příznaky úpalu, uvedl Deník v článku Smrtelně nebezpečný úpal:

bolest hlavy

světloplachost

absence pocení

suchá rozpálená kůže

svalová slabost

křeče

nevolnost a zvracení

zmatenost

zrychlení srdečního tepu

Při pozorování uvedených projevů úpalu urychleně volejte záchrannou službu.

Úžeh

Úžeh si lze přivodit vystavením přímému slunečnímu záření, čímž dojde k přehřátí organismu. Provází ho silné bolesti hlavy, poruchy soustředění, závratě, nevolnost, křeče a někdy i ztráta vědomí.

Úžeh ani úpal není radno podceňovat. Při závažném průběhu hrozí i smrt.

„V případě úžehu se jedná o přehřátí mozku, které vzniká následkem přímého působení slunečního záření na nekrytou hlavu. Doprovodné příznaky se mohou objevit dokonce se zpožděním několika hodin,“ varuje na svém webu praktická lékařka Jitka Vinšová.

„Člověk s úžehem by měl ihned vyhledat stín a vzdát se jakékoliv další fyzické aktivity. Pokud je člověk v bezvědomí, vždy volejte okamžitě záchrannou službu; u dětí už tehdy, je-li dítě apatické. U osob, které přestanou dýchat, neodkladně zahajte resuscitaci. Bez péče lékaře může dojít k nevratnému ohrožení zdraví či dokonce k smrti,“ uvedl Deníku už dříve v článku Nepodceňujete úžeh nebo úpal.

„Totéž děláme i v případě, že má postižený bolestivé svalové křeče trvající déle než hodinu, projevuje se u něj delirium (porucha vědomí; pozn. red.), má horkou suchou kůži či jiné závažné příznaky,“ doplňuje Světová zdravotnická organizace.

Při čekání na záchranku přemístěte osobu na chladné místo. Dejte ji do vodorovné polohy, zvedněte nohy a přikládáním studených obkladů se ji snažte ochladit.