Vejce, tedy konkrétně jejich žloutky, byly a mnohdy stále jsou považovány za potravinu zapovězenou všem lidem s vyšším cholesterolem v krvi. Jsou vajíčka opravdu nebezpečná pro naše srdce a cévy, nebo se jedná o nepravdivý mýtus? Kolik vajec bychom měli denně sníst? A když už je koupíme, jak je můžeme využít i mimo kuchyni? Víte také, jak vejce, která nejsou levná, nahradit v receptech pokrmů jinou surovinou a tím ušetřit?

Zhruba jedno až dvě vejce denně – to je podle odborníků na výživu doporučená dávka pro zdravého člověka. A my ji určitě nepřekračujeme. Podle údajů od Českomoravské drůbežářské unie si loni každý Čech pochutnal na 363 kusech vajec. Do toho se počítají i vajíčka, která se používají v pekárnách a při výrobě salátů nebo majonéz.

Zdroj: Youtube

Vajíčka jsou příkladem dlouhá léta kontroverzní potraviny, protože před jejich konzumací odborníci dlouho varovali kvůli vysokému obsahu cholesterolu v žloutku. Jaká je tedy pravda a jsou vejce skutečně viníkem zvyšování cholesterolu v krvi? A může pravidelná konzumace vajec nějak významně uškodit našemu zdraví?

Před aterosklerózou naopak chrání

Lékař Roman Cibulka, který se v Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Plzeň zabývá u svých pacientů poruchami metabolismu, ale mýtus o cholesterolu uvádí na pravou míru.



„Poslední výzkumy ukazují, že pravidelná konzumace vajec cholesterol zvyšuje jen málo, a že se po nich zvyšuje spíše HDL-cholesterol, který působí z hlediska aterosklerózy většinou jako ochranný faktor. Navíc vejce obsahují řadu nutričně cenných látek,“ říká doktor Cibulka.

Změřte si své hladiny

Vajíčka určitě nejsou univerzální viník zvyšování cholesterolu i proto, že řada lidí za svůj vysoký cholesterol vůbec nemůže: mají k tomu genetickou vlohu, která je různě silná. Z velké části je způsobená poruchami využití cholesterolu – mluví se pak o hypercholesterolémii.

Správně by se vejce měla skladovat špičkou dolůZdroj: Shutterstock

„I tak ale úplně všichni lidé, včetně těch s genetickou zátěží, mohou modifikovat výslednou hladinu cholesterolu a riziko onemocnění poměrně významně ovlivní stravou a pohybovým režimem,“ dodává doktor Cibulka. Základem je podle něho znát své hladiny cholesterolu. Jak je kontrolovat najdete na webu Labtests Online.

Hromada vajec za osm minut

Zatímco my si lámeme hlavu, jestli si vůbec můžeme dovolit sníst víc než jedno vejce denně, rekordman a profesionální účastník závodů v jezení Joey Chestnut vytvořil v roce 2013 světový rekord v počtu na jedno posezení snědených vajec natvrdo. Zhltal jich 141 za osm minut.

Omývání vajec: prevence před salmonelózou nebo nebezpečná praktika?

V jednom z rozhovorů pak nabídl Joey potenciálním soutěživým pojídačům vajec radu: „Postavte se opravdu rovně a chyťte je dvě najednou do jedné ruky… Malý doušek vody pomůže, aby to šlo dolů.“ Když se ale podíváte na video ze soutěže, sotva byste jeho příklad chtěli následovat.

Opravte si recepty na pečení

Nejen, že jsou vajíčka nyní celkem drahá, navíc se hodně diskutuje o strašných životních podmínkách, kterým jsou nosnice ve velkochovech vystaveny. Ve velkochovech také hrozí největší riziko šíření ptačí chřipky. Zkrátka a dobře, existuje řada důvodů, proč se snažit konzumaci vajíček alespoň částečně omezit.

Voda z cizrny, neboli aquafaba se dá krásně našlehat, nahradí bílek.Zdroj: Shutterstock

Ne vždy je to snadné, ale třeba v receptech na pečení lze alespoň jedno vejce vynechat, přesněji řečeno nahradit ho jinou potravinou. Možností existuje řada, inspirovat se lze u veganů, kteří nekonzumují vůbec žádné živočišné produkty.

Jak nahradit vejce v těstu

Jablečný protlak:

3 polévkové lžíce jablečného protlaku a případně ještě 1 čajová lžička rostlinného oleje se výborně hodí na pečivo, které potřebuje pojit, ale které má být šťavnaté. Je možné, že zůstane velmi lehká příchuť, což však v kynutém pečivu, čokoládových bábovkách nebo ovesných sušenkách nevadí.

Cena vajec roste. Existují náhražky, se kterými zvládnete moučník i míchanici

Cizrnová voda, neboli aquafaba:

jde o vodu, která zbude v konzervě po využití cizrny, a je úžasnou alternativou sněhu z bílků. Tekutinu lze použít nejen na čokoládovou pěnu, nýbrž i na výrobu makrónek, či pusinek. 25 až 30 ml vyšlehané cizrnové vody odpovídá zhruba jednomu vaječnému bílku.

Chia semínka:

1-2 lžíce chia semínek namočte ve 3-4 lžících vody a nechte krátce nabobtnat, tak vznikne alternativa jednoho vejce. Chia semínka poskytují navíc řadu živin a vlákniny. Používejte je k pojení třeného těsta, sušenek nebo slaného pečiva.

Zdroj: web Veganfest.cz

Oslavte světový den vajec

Pokud milujete vejce a hledáte záminku k vyzkoušení nových vaječných receptů na vejce, vyhradťe si nějaký čas v polovině října. Od roku 1996 se druhý pátek v říjnu slaví jako Světový den vajec.

Jak připravit Vejce Benedikt:

Zdroj: Youtube

Připravte si nějakou neobvyklou vaječnou omeletu nebo třeba vyhlášené Vejce Benedikt.

7 způsobů pro využití vajíčka mimo kuchyni

Vejce jsou výborná potravina, ale mají využití také mimo kuchyni. Největší nabídku nápadů jsme našili na webu Cookist.

1. Maska proti stárnutí

Vaječné bílky obsahují spoustu bílkovin a jsou skvělým čisticím prostředkem na obličej. Rozšlehejte bílek s trochou vody, naneste na obličej a poté smyjte. Zjistíte, že vaše pokožka je jako vyžehlená.

2. Hydratační krém

Vaječné žloutky jsou bohaté na vitamín A, který je velmi dobrý pro pokožku. Dva žloutky rozšlehejte s trochou vody a naneste na obličej. Smyjte a vaše pleť bude hydratovaná a omlazená.

„Pan Vajíčko“ žije se slepicemi. Vyrábí pro ně i pojízdné kurníky

3. Maska pro lepší kondici vlasů

Dvě vejce rozšlehejte s trochou olivového oleje. Pokud máte suché vlasy, použijte jen žloutky. Jakmile je hmota napěněná, naneste na vlasy, navlékněte na ně sprchovou čepici a nechte směs působit 20 minut. Pak smyjte a umyjte šampónem.

4. Rostlinné hnojivo

Kdykoli uvaříte vejce natvrdo, nechte vodu vychladnout, a poté ji použijte k zalévání rostlin. Vaječné skořápky obsahují velké množství vápníku, který se do vody uvolní.

5. Čistič kůže

Vyšlehejte vaječný bílek a jemně ho vetřete do kůže bot či kabelky, kterou chcete vyčistit. Otřete jej vlhkým hadříkem a špína by měla být pryč, bílek navíc dodá extra lesk.

Chrání srdce a je protizánětlivý. Řada lidí se ale zbytečně trápí jeho konzumací

6. Kúra na kocovinu

Smíchejte syrové vejce s jednou čajovou lžičkou worcesterské omáčky, solí, pepřem a tabascem. Vypijte tuto směs a brzy byste měli pocítit, že vyprošťovák zabral.

7. Domácí řemeslné lepidlo

Smíchejte mouku, vodu, cukr a kamenec s bílkem a máte domácí lepidlo.

Pár faktů o vejcích

• Vejce poskytuje všechny vitaminy kromě céčka. Obsahuje poměrně lehce stravitelné bílkoviny, celý komplex vitaminů skupiny B – zejména B12, vitaminy D, E, K a A, a také minerální látky, jako vápník, fosfor, železo, hořčík, draslík, síru a chlor.

• Součástí jídelníčku nejsou jen slepičí vejce, ale také vejce holubů, perliček, křepelek, v Asii se konzumují i kachní a husí vejce.

• Vajíčka je dobré skladovat při teplotě 5–8 °C. Minimální trvanlivost vajec je 28 dní od snášky.

• Omývat vejce není dobrý nápad, odstraňuje se tak jeho ochranný obal.

• Čím je vejce starší, tím je bílku méně a nejde příliš oddělit od žloutku. Jak je vejce staré, otestujete tak, že ho vhodíte do hrnce s vodou. Když klesne ke dnu, je čerstvé. Jestliže ale plave, raději ho nejezte.

