Podle primáře Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice Petra Popova není odpověď snadná. „Pokud ženě stačí denně dvě sklenice vína, tak by to nebyl takový problém. Ale pokud pije pravidelně ty vysoké dávky, tak to asi úplně sama nezvládne. Přestat ze dne na den bez odborné asistence by mohlo být velmi rizikové,“ upozornil na dotaz Deníku.

Podle Státního zdravotního ústavu loni připadla na každého Čecha spotřeba 6,9 litru čistého alkoholu. Bez abstinentů ve výpočtu šlo o 8,3 litru. Časté pití alkoholických nápojů denně či obden potvrdil každý pátý muž, u žen to bylo zhruba devět procent.

Do boje s pitím se zapojilo i Národní vinařské centrum. Stalo se koordinátorem programu Víno zodpovědně, který je součástí kampaně světové asociace Wine in Moderation. „Víno má v naší kultuře silné zastoupení, patří k naší přírodě i historii. Cesta kterou chceme jít, je odpovědná konzumace vína spolu s celkovým povědomím o obecné udržitelnosti,“ sdělila Dagmar Fialová, která má program v Česku na starost.

Zatímco muži popíjejí častěji pivo, u žen je preferovaným nápojem právě víno.

Podle průzkumu si mezi ženami víno nejčastěji dávají vysokoškolačky. Ne všechny pijí s mírou. Obecně je počet alkoholiček vyšší než tři dekády nazpátek. Poměr mezi alkoholiky muži a ženami se pak snížil zhruba na čtyři ku jedné. Alkoholické onemocnění jater je druhou nejčastější příčinou úmrtí u žen ve věku od 20 do 54 let.

V praxi ale alkoholici nezůstávají pouze u piva či vína. „U závislých žen i u mužů obecně dochází k tomu, že se vzrůstající tolerancí vůči účinkům alkoholu, a tedy jeho vyšší spotřebě mění spektrum konzumovaných nápojů. Od těch s nižším obsahem alkoholu destilátům,“ poznamenal Popov.

Adiktolog upozorňuje, že alkoholiků přibývá na obou stranách věkového spektra. „V současnosti je markantní rozevírání nůžek. Na jedné straně přibývá starších pacientů a současně se objevují pacienti stále mladší,“ doplnil.

Podle psychiatra Karla Nešpora moderní výzkumy nepodporují tezi o prospěšnosti alkoholu v malé míře. Vždy záleží na konkrétní osobě, zvycích či zdravotním stavu. „Někdo jde na sklenku nebo jedno pivo, jenže dostane bažení, lidově řečeno chytne slinu, a z toho může být alkoholový tah,“ řekl.

Nadměrná častější konzumace alkoholu pak podle expertů zvyšuje riziko onemocnění, jako jsou cirhóza jater nebo srdečně-cévní nemoci. Dle Světové zdravotnické organizace se za silné epizodické pití považuje příjem šedesáti nebo více gramů alkoholu u mužů a čtyřiceti nebo více gramů alkoholu u žen při jedné konzumní příležitosti. To znamená jedno pivo či dvě deci vína u ženy, v případě mužů je to zhruba dvojnásobek.