Zdroj: DeníkZ mýdla a antibakteriálních gelů se rázem stalo nedostatkové zboží. Na mnoha místech se objevily letáky o správném mytí rukou. Lidé nakupovali vitamin C do zásoby. Pandemie koronaviru ukázala na nutnost dodržování hygieny i péče o zdraví.

Podle zkušeností lékařů, lékárníků a prodejců si na důslednější hygienu a péči o své zdraví zvykla většina Čechů. „Zájem o mycí prostředky a dezinfekce pokračuje. Je sice menší než na začátku pandemie, ale stále výrazně větší, než před jejím vypuknutím. Myslím že lidé se hodně poučili," uvedla vedoucí brněnské lékárny V Bílém domě Lydie Štěpánková.

Po mýdlech a dezinfekčních prostředcích se loni v březnu, po ohlášení prvních nákaz v republice, jen zaprášilo také v regálech velkých obchodních řetězců. I tam už zvýšený zájem o výrobky zůstal, i když samozřejmě s tím, co se dělo v březnu 2020, to nelze zcela srovnat.

„Na prodeje mýdel a desinfekce je nutné se dívat z dvou pohledů. Na začátku pandemie, zvláště na jaře loňského roku, byla poptávka po těchto produktech obrovská, prodeje stouply o více než sto procent. To trochu opadlo. Pokud ale porovnáme dobu před vypuknutím pandemie a nyní, je nárůst v desítkách procent. Je tedy patrné, že lidé své návyky změnili a mýdla a dezinfekci používají výrazně více,“ uvedl mluvčí Tesca Václav Koukolíček.

Podobné chování lidí zaznamenali v dalším z velkých obchodních řetězců. „V době pandemie jsme průběžně pozorovali zvýšený zájem například po čistících gelech na ruce, antibakteriálních mýdlech či antibakteriálních vlhčených ubrouscích. Zájem přetrvává i nyní,“ potvrdil mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Podle zkušeností praktického lékaře Tomáše Klobase se také lidé zřejmě začali víc celkově starat o své zdraví. Nebo se minimálně snaží dohnat to, co v době vrcholící pandemie zameškali. „Teď jak to polevilo, lidé víc přicházejí a chtějí prevenci. Tak jak předtím byli v útlumu a na preventivní prohlídky příliš nechodili, tak teď jich ohledně prevence přichází mnohem více,“ popsal aktuální stav lékař.

K lékaři se lidé stále bojí

Podle jiného lékaře Iva Procházky má ale stále ještě množství pacientů strach vypravit se k lékaři a mnozí preventivní prohlídky odkládají až po zlepšení situace. „Nezdá se mi, že by teď více lidí chtělo prevenci, ale to je i tím, že jsme ji v minulých měsících neomezovali. Je ale pravda, že třeba lidé, kteří prodělali covid, jsou teď citlivější, přicházejí na prohlídky třeba i s méně závažnými problémy,“ poznamenal.

Podle Procházky pacienti více konzultují potíže související s možným plicním onemocněním. „Zejména kuřáci. A určitě většina pacientů úzkostlivě dbá na hygienu. V čekárně máme dezinfekci, pokud dojde, okamžitě to hlásí a poctivě ji používají. A stejně tak si i navzájem třeba kontrolují roušky či rozestupy,“ shrnul odborník.

Otázka pro: Ladislava Friedricha, prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven



Jak to je s preventivními prohlídkami během covidu? Budou lidé, kteří na ně nechodí ani tak, znevýhodněni třeba na pojistném?

Otázka bonifikace nebo přirážky k pojistnému vyžaduje úpravu zákonných předpisů. Před koncem volebního období je možnost takových úprav nereálná.