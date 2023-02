V poslední době se setkává i s infekčními průjmy. „I ty jsou způsobené viry,“ podotkl. Ve střevech viry řádí v případě, že je člověk polkne.

Naopak při vdechnutí se viry dostanou na průdušky či plíce. „V drtivé většině se lidé během pěti až sedmi dnů z dýchacích i průjmových viróz plně uzdraví,“ ujistil praktik. Za důležité považuje především odpočívat a pít při zotavování hodně tekutin.

Imunitu má podle něj mnoho lidí oslabenou v důsledku nošení respirátorů a roušek za covidu. „Je to ukázka toho, že měly velký vliv na to, abychom nenachladli,“ uvedl.

Dalším důvodem je ovšem i současné počasí. „Pro množení virů je ideální teplota od plus tří do minus tří stupňů. To mají žně,“ podotkl.

Předpokládá, že při změně počasí viróz ubude. „Jakmile půjde teplota víc nahoru nebo se v zimě ještě poštěstí a klesne dolů, virům se tolik dařit nebude,“ řekl. Zvýšená opakovaná nemocnost v sezoně podle něj potrvá asi další dva roky, pak se ustálí na tom, na co jsme byli zvyklí před covidem.

Nebere to ale nijak dramaticky. „Dostat virózu je to nejlepší, co vás může v životě potkat. Virózy totiž stimulují imunitní systém. Ten je následně odolnější například vůči různým nádorovým onemocněním,“ uvedl.

Češi se nicméně snaží virózám předcházet. Podle evropského výzkumu farmaceutické společnosti STADA jich šestašedesát procent na posílení imunity užívá potravinové doplňky. Pokud se tak rozhodnou, odborníci doporučují zvolit mix vitamínů a minerálů s bylinnými extrakty či užívat rybí tuk. Důležitý je i pohyb a vyvážená strava obsahující ovoce a zeleninu.

Dostupnější léky

Vedle virových infekcí může člověk onemocnět i bakteriálními – především angínou. „S tou se ale nyní setkávám minimálně,“ řekl Zhoř. Když má člověk pocit, že ji má, odhadne to podle oteklých mandlí, na kterých se vytvoří bílé flíčky. Důležité pak je přijít do ordinace lékaře.

I při současných problémech s dodávkami léčiv mají lékaři k dispozici důležitý penicilin. „Není ho tolik jako dřív. Nelze ale zase říci, že by nebyl vůbec. Lékaři si poradí. Nezaregistroval jsem, že by kvůli tomu někdo skončil v nemocnici. Náš Institut pro postgraduální vzdělávání vydal i doporučení, jaká jiná antibiotika v případě výpadku nasadit,“ dodal Zhoř.

Klidnější mohou být i rodiče marodících dětí. Ministerští úředníci vyjednali dodávky dětských penicilinových antibiotik, která už jsou v Česku. „Děláme absolutní maximum,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Dostupnější jsou i léky ulevující dětem od horeček a bolestí při chřipce a jiných infekcích. Jak pro Deník uvedl mluvčí lékárenské sítě Dr. Max Michal Petrov, pokud nějaká lékárna zaznamenává nedostupnost, nejedná se o dlouhodobý výpadek, ale lokální a dočasnou záležitost.

Sehnat lze podle něj sirup pro děti s jahodovou příchutí a po několikatýdenní absenci se na trhu objevil i Nurofen Junior s pomerančovou příchutí. „Dětské čípky snižující horečku umí bez problému připravit naše centrální laboratoř,“ dodal.