Pokašlávání, kýchání, smrkání či chraptění je běžnou součástí podzimních i zimních dnů. V Česku se to hemží nakaženými covidem, rýmou nebo jinými virózami způsobenými kupříkladu RS viry. Objevují se už i případy chřipky. Někteří lidé zase uléhají s bakteriální angínou. Deník přináší přehled o současné situaci a možnostech prevence včetně očkování a toho, jak posilovat imunitu.

Ministerští úředníci nyní ujišťují veřejnost, že epidemiologická situace v oblasti covidu a dalších respiračních onemocnění je navzdory zvyšujícím se počtům nakažených stabilizovaná. Výrazně totiž nerostou počty hospitalizovaných s těžkým průběhem.

„Centrální řídící tým ve spolupráci s Národním institutem pro zvládání pandemie situaci monitoruje,“ ubezpečil pirátský náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Přesto se vyplatí v jednotlivých chorobách a jejich příznacích orientovat.

Jak rozeznat virózy

Covid

Čísla hlášených onemocnění covidem jsou letos v porovnání s předchozími lety nízká. „Jedná se denně o tisíc, maximálně pak patnáct set nově nakažených. Vzhledem k tomu, že je možné předpokládat, že mnoho případů zůstává nenahlášeno, skutečná čísla mohou být oproti oficiálním statistikám čtyřikrát až pětkrát vyšší,“ uvedl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Oficiální statistiky jsou nízké proto, že mnoho lidí nevyužije možnost odborného antigenního či PCR testování ani nenavštíví lékaře. „Bez absolvování testu je při akutním průběhu těžké rozeznat covid od chřipky a dalších respiračních virů,“ vysvětlil epidemiolog Jan Smetana z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Současné subvarianty omikronu se mnohdy projevují jako jiné virové infekce dýchacích cest. Člověk při nich může mít rýmu, kašel, bolest v krku, horečku, bolesti svalů či pociťovat únavu.

Podstatné podle odborníků ale je, že drtivá většina lidí prodělá covid doma a nemá těžký a život ohrožující průběh. V nemocnicích jich k 25. listopadu bylo hospitalizovaných něco přes šest set, z toho třiatřicet na jednotkách intenzivní péče.

Chřipka

V Česku se letos, zatím zřídka, začala objevovat pravá chřipka, jejíž nejsilnější období teprve přijde. Odborníci předpokládají, že v prosinci až březnu. Člověk má při chřipce horečku nebo zimnici, kašle, bolí ho hlava a svaly, má rýmu a bolesti v krku. K tomu se celkově necítí dobře. Přesnou diagnózu určí jen lékař. Ne každý ho však navštíví. Mnozí nemoc zvládnou doma, ulevují si běžně dostupnými léky či čaji.

RS a další viry

RS virus je respirační syncytiální virus. Odborníci jej popsali již v roce 1956. RS viry se projevují rýmou či kašlem. Podle imunoložky a mikrobioložky Blanky Říhové se s nimi setkávají prakticky všechny děti do dvou let věku.

„Pokud nemají srdeční či plicní vadu, od půl roku výš to většinou snáší celkem dobře,“ řekla.

U dětí do půl roku ale může RS virus způsobit komplikace. Jejich imunitní systém je totiž ještě nezralý a není schopný dobře se bránit. V Česku se hemží i další viry. „Mírnější onemocnění způsobují adenoviry, rhinoviry či coxsackie viry,“ shrnul epidemiolog Roman Prymula.

CRP testování

Zatímco na léčení příznaků viróz běžně stačí paralen či acylpyrin, přičemž v případě těžkého průběhu mají lékaři k dispozici speciální léky, pokud člověk onemocní bakteriální infekcí, potřebuje antibiotika. A jak zjistit, že jde o angínu? Přesnou diagnózu stanoví jedině lékař.

Na základě domácího CRP testu zakoupeného v lékárně ale nemocný může orientačně zjistit, zda se jedná o virovou či bakteriální infekci.

V případě, že se stav nezlepšuje ani když test přítomnost bakterie nepotvrdí, je i tak dobré navštívit lékaře. K virové infekci se totiž může někdy ta bakteriální časem přidat.

Preventivní očkování

Nabídka vakcinace

V Česku je možné se v rámci virové prevence očkovat proti covidu, chřipce i RS virům. Očkování sice stoprocentně nezabrání nákaze, podle odborníků ale výrazně snižuje riziko těžkého průběhu či úmrtí. Jedná se o dobrovolnou vakcinaci, kterou lékaři doporučují hlavně lidem s vyšším rizikem těžkého průběhu. Pro každé očkování platí trochu jiná pravidla.

Očkování proti covidu

Očkování proti covidu je pro všechny zájemce plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Lékaři či nemocnice mají k dispozici vakcínu Comirnaty Omicron XBB.1.5. uzpůsobenou na varianty, které v současné době v Česku převažují. Vakcína je určena zájemcům starším pěti let.

Očkuje se jako jedna dávka. „Již se nerozlišuje, zda se jedná o základní očkování nebo posilovací dávku. Pro již dříve očkované platí, že by další dávka měla být podána nejdříve tři měsíce po dávce předchozí. O optimálním termínu načasování očkovaní, respektive přeočkovaní se poraďte se svým lékařem. Varianta pro děti ve věku 6 měsíců až 4 roky bude v České republice k dispozici v průběhu prosince letošního roku,“ informují zástupci ministerstva zdravotnictví.

Odborníci vakcinaci doporučují hlavně starším lidem, chronicky nemocným, lidem po transplantacích či se slabou imunitou. „Očkování snižuje riziko nemoci, především ale jejího těžkého průběhu, komplikací a úmrtí. Zejména lidé patřící do rizikových skupin by nyní s očkováním neměli váhat,“ zdůraznila primářka Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.

Očkování proti chřipce

Očkování proti chřipce Česká vakcinologická společnost doporučuje především dospělým lidem nad padesát let, obzvláště těm starším pětašedesáti, a chronicky nemocným. Dále dětem od šesti měsíců do pěti let.

Dětem od dvou do osmnácti let lékaři doporučují moderní vakcínu, která nevyžaduje vpich do svalu.

Očkovací látku sestra či lékař dítěti bezbolestně vstříkne přímo na povrch nosní sliznice. „Stačí jedna dávka. Dvě dávky jsou nutné pouze u dětí do devíti let, které nebyly v minulosti proti chřipce očkované,“ uvedla dětská lékařka z pražské Libuše Hana Cabrnochová.

Z veřejného zdravotního pojištění je mají hrazené právě lidé nad pětašedesát let, pacienti s chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin či diabetem. Dále klienti domovů pro seniory či léčeben dlouhodobě nemocných nebo zdravotničtí pracovníci.

Ostatní si vakcínu s cenou v řádech stokorun platí, přičemž na její úhradu přispívají některé zdravotní pojišťovny z fondů prevence. Očkování proti chřipce startovalo v říjnu, možné je podstoupit ho i v průběhu listopadu či v prosinci.

Očkování proti RS virům

Očkovat proti RS virům se mohou lidé nad šedesát let a těhotné ženy, které tím ochrání nejen sebe, ale pasivně i dítě do šesti let. Vakcinace stojí kolem pěti tisíc korun. Některé pojišťovny na ni přispívají, kupříkladu Všeobecná zdravotní pojišťovna speciálně na toto očkování nabízí důchodcům a těhotným příspěvek dva tisíce.

Jak na denní prevenci

Pohyb

Virózám lze předcházet či alespoň zmírňovat jejich průběh zdravým životním stylem a posilováním imunity. Důležitý je pohyb. Podle Světové zdravotnické organizace by dospělí měli trávit pohybem 150 až 300 minut týdně, tedy přibližně kolem půlhodinky denně. Děti asi hodinu denně.

Jak uvedla Jana Havrdová z České komory fitness, důležitý je jakýkoli pohyb včetně svižné chůze. „Víc než polovina lidí se ale pohybuje sporadicky,“ upozornila na nedávné konferenci Hospodářské komory Praha 1 nazvané Prevence, půl zdraví. Čtvrtina lidí se dokonce nehýbe prakticky vůbec.

Pestrá strava

Člověku prospívá vyvážená strava. „Určitě je dobré řídit se pravidlem, že pestrá strava je základ zdraví. Člověk je všežravec, který je na ni desítky tisíc let nastaven,“ řekla vysokoškolská profesorka a specialistka v oboru potravinářství Jana Dostálová. Všeho je zároveň podle ní třeba jíst s mírou.

Z výsledků nedávného rozsáhlého mezinárodního průzkumu Barometr FOOD, koordinovaného společností Edenred, ale vyplývá, že povědomí Čechů o zdravém stravování se sice zlepšuje, za evropským průměrem však stále zaostáváme. „Vlivem různých socioekonomických faktorů se čeští strávníci často odbývají a volí snadno dostupná, avšak nezdravá jídla,“ uvedla členka vedení zmíněné společnosti Aneta Martišková.

Vitamíny a minerály

Hodně vitamínů je v zelenině a ovoci. Při posilování imunity si lze vypomoci i vitamíny a minerály v podobě potravinových doplňků.„Přirozený imunitní systém podporují v dostatečných dávkách rakytník, echinacea, vitamíny C, D a minerály zinek či selen,“ shrnula lékárnice a vedoucí online poradny na Lékárna.cz Pavla Horáková.

Extraktům z rodu rostlin echinacea se v online poradenství lékárenské sítě Dr. Max věnovala lékárnice Silvie Doležalová. „Mají imunostimulační schopnost, a tedy příznivě ovlivňují naši obranyschopnost působením na buňky imunitního systému. Toho se využívá hlavně v prevenci chřipky a nachlazení,“ popsala.

Čisté pracovní prostředí

V sezoně respiračních onemocnění mohou k eliminaci a zdravějšímu prostředí přispět i zaměstnavatelé na pracovištích. Tam totiž lidé tráví hodně času. Základem je dodržování čistoty. Důležitá je dezinfekce. „Funkčním řešením je i čištění horkou párou, která odstraní nečistoty a umí zlikvidovat většinu běžných bakterií a obalených virů,“ uvedl Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Podle Ondřeje Marečka ze společnosti SSI Group, která zajišťuje správu budov, je dobrá i kvalitní vzduchotechnika a pravidelná výměna filtrů. „Pomohou ale například i čističky vzduchu,“ dodal.

Vnitřní mikroklima ovlivňují podle expertů i rostliny. Třeba rýmovník nebo chřipkovník. Nejen na pracovišti, ale i doma.