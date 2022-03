Je možné, aby se virus nipah také rozšířil do celého světa jako koronavirus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19? Nebo zůstane „jen“ v zemích třetího světa? Virus nipah je typický virus, který se na člověka šíří ze zvířecího rezervoáru. Jejich přirození hostitelé jsou kaloni, velcí tropičtí netopýři, živící se hlavně ovocem. Dalším zdrojem infekce jsou prasata, která se nakazila od netopýrů tím, že snědla kontaminovanou potravu. Lidé se nejčastěji nakazí při konzumaci ovoce kontaminovaného močí nebo trusem nakažených netopýrů, přímým stykem s nakaženými netopýry nebo při kontaktu s tělesnými tekutinami nakažených prasat (například farmáři nebo řezníci na jatkách). Přenos z člověka na člověka není naštěstí příliš častý a většinou nastává u rodinných příslušníků nebo zdravotnického personálu, kteří se starají o nemocného jedince, aniž by věděli, že je nakažen nebezpečným virem. Kvůli tomuto způsobu přenosu je v současné době možnost rozšíření viru mimo oblast, kde se vyskytují jeho přirození hostitelé, málo pravděpodobná a vyžadovala by změny v genomu viru, které by umožnily efektivnější šíření mezi lidmi.

Jak nebezpečný by byl, kdyby se rozšířil?

I přesto, co jsem před chvílí řekl, si dovedu představit, že se může objevit epidemie i mimo současnou oblast výskytu viru. Toto může nastat například, pokud by se do nějaké země, která na virus nipah není připravena, dostalo velké množství ovoce nebo tepelně neupravených ovocných produktů (například džusů), které by byly virem kontaminovány. V takovém případě je možné, že by se od jedinců nakažených konzumací takovýchto zdrojů nakazil i personál v nemocnicích, který by je ošetřoval. Kvůli neefektivnímu šíření mezi lidmi, aby ale taková epidemie asi velmi rychle „vyhasla“ a nepřerostla by v celosvětovou pandemii. I tak by ale za sebou mohla zanechat velké množství mrtvých, protože po infekci virem nipah umírá až 75 procent nakažených.

Hrozí další pandemie? Virus nipah je mnohem smrtelnější než covid

Je virus nipah v něčem příbuzný se SARS-CoV-2?

Ne, virus nipah je s koronavirem SARS-CoV-2 absolutně nepříbuzný. Z molekulárně biologického hlediska jsou si dokonce ještě méně příbuzní než člověk a libovolná bakterie. Tady se dá říci, že my a bakterie sdílíme alespoň nějaké společné geny a naše genetická informace je nesena dvouřetězcovou molekulou DNA. Mezi virem nipah a koronavirem SARS-CoV-2 nejsou ani takovéto elementární podobnosti.

Existují jiné viry, kterých bychom se teď měli bát?

Ano, existuje jich celá řada. Paradoxně se nejvíce bojíme těch, kterých se zas až tolik bát nemusíme. Paniku vyvolává například virus ebola. Ten se ale mezi lidmi také nešíří příliš efektivně a jeho pandemický potenciál (schopnost vyvolat celosvětovou pandemii) je poměrně malý. Byly ale už popsány ebole blízce příbuzné filoviry, které se šíří i vzduchem, a ty jsou skutečně rizikové, i když zatím nezískaly schopnost infikovat lidi. Celkově největší pandemický potenciál má asi chřipka, která se může velmi rychle a úspěšně sířit, a navíc je schopná velmi rychle vytvářet úplně nové genetické varianty. Existuje ale i mnoho dalších nebezpečných virů. V současné době se bohužel zapomíná na to, že lidstvo už téměř půl století čelí další virové pandemii. Tou je pandemie onemocnění AIDS způsobená virem HIV, která je kritická zejména v rozvojových zemích.

Jak dokážou některé viry vyvolat pandemii po celém světě?

Obecně se dá říci, že k tomu, aby mohly vyvolat celosvětovou pandemii, potřebují viry schopnost efektivně se šířit mezi lidmi. K tomu je nutné, aby se virus mohl šířit alespoň nějakou dobu před projevem klinických příznaků onemocnění nebo aby v populaci existovala část lidí, kteří po infekci neonemocní a budou fungovat jako přenašeči. Pokud toto splní, existují dvě další „úspěšné strategie“. První je šířit se velmi rychle, nejčastěji nějakou formou přenosu vzduchem nebo kapénkami. Tuto strategii využívají například virus chřipky, virus spalniček nebo koronavirus SARS-CoV-2. Druhou možností je, že naopak způsobují onemocnění s pomalejším průběhem a dlouhou inkubační dobou. Pak si mohou dovolit šířit se méně efektivními způsoby, například krví nebo sexuálním stykem. Příkladem viru využívajícího takovéto plíživé strategie je například HIV. Na druhou stranu viry, které se nešíří efektivně mezi lidmi a jsou odkázány na nějaký zvířecí rezervoár nebo přenašeče, jako je například virus nipah, mohou způsobovat závažné epidemie, ale ty budou už ze své podstaty geograficky omezeny.