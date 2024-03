Zastánci podávání velkých dávek vitaminu C infuzí přímo do krve jsou přesvědčeni o jejich velkém významu pro naši obranyschopnost. Pacienti je vyhledávali v minulosti třeba kvůli podpoře onkologické léčby, nyní je o ně velký zájem i kvůli prevenci nemocí z nachlazení, kvůli covidu či chronické únavě. Na internetu se lidé shánějí po informacích, kde infuze vitaminu C koupit. Proti lékařům, kteří infuze vitaminu C doporučují, ale stojí jiní lékaři, lékárníci či vědci, kteří je považují za neúčinné nebo dokonce nebezpečné. Kde je pravda? A co funguje spolehlivěji než infuze vitaminu C?

Vitamin C: V jakém množství nám prospívá?

Kyselina askorbová, známá také jako vitamin C, má pro lidský organismus zásadní význam. „Vitaminová terapie je moderní a vysoce efektivní způsob, jak pomůžete svému tělu bojovat nejen s únavou a různými infekcemi, ale také s mnoha vážnějšími problémy. Vitamin C nestačí přijímat ústním podáním, protože organismus zpracuje pouze určitou část. Aby vitamin C skutečně posílil imunitu a chránil váš organismus, máme pro vás infuzní terapii,“ píše se v propagačním letáku společnosti Synlab.

Neschováme si ho do zásoby

Infuze vitaminu C považují za jednu z účinných metod prevence a podpory imunitního systému také na Poliklinice IPP. Upozorňují, že náš organismus nedokáže vitamin C sám syntetizovat, a je proto nezbytné zajistit jeho dostatečný přísun přes potraviny, a to zejména ovoce a zeleninu, nebo doplňky stravy.

„Po konzultaci s lékařem lze zvolit infuzi vitamínu C, kterou provádíme i na naší klinice. Lidský organismus totiž není schopen vitamín C ukládat a skladovat, a proto může být podání vyšších dávek pomocí infuze velmi efektivní,“ říká MUDr. Světlana Kiričenková z polikliniky IPP. Tato procedura je podle ní vhodná zejména pro ty, kteří potřebují posílit svůj imunitní systém a zvýšit odolnost organismu proti respiračním onemocněním.

Jen nízké koncentrace v krvi

Klinik, kde podání infuzí vitaminu C nabízejí, existují mnoho, stačí zadat heslo do internetového vyhledavače. Když budete přemýšlet, zda by nestačilo koupit si vitamin C ve formě doplňku stravy, odpoví vám třeba letáček, určený pro klienty kliniky My Best Care.

V letáčku se píše: „Při podání vitaminu C ústy – díky omezeným transportním mechanismům ve střevě – lze docílit v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze běžných fyziologických, nikoliv však preventivních a léčivých účinků. Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 15krát vyšší koncentraci, což je možné pouze při jeho nitrožilním podání.“

Nedostatečně ověřený postup

Zajímalo nás, zda tedy máme přestat chodit do lékárny nakupovat v zimních měsících doplňky stravy s vitaminem C, protože jsou zbytečné, a zeptali jsme se přímo u zdroje, tedy odborné konzultantky České lékárnické komory, magistry Dagmar Dubské.



Podle ní k dnešnímu dni nejsou známy důkazy pro podání infuzí s vitaminem C s cílem protiinfekčního, protinádorového či protizánětlivého účinku. Podávání vysokých dávek infuzního vitaminu C mimo léčbu hypovitaminózy, nebo vzácné poruchy metabolismu železa - methemoglobinémie je neschváleným a nedostatečně ověřeným postupem.

Zákon propagaci infuzí zakazuje

„Reklamní sdělení propagující infuze vitamínu C, tedy léčivé přípravky, jejichž podání je vázané na lékařský předpis, by mělo být cíleno výhradně na odborníky, tedy na osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat. Zákon o regulaci reklamy nedovoluje propagovat takový léčivý přípravek široké veřejnosti,“ upozorňuje magistra Dubská.

Stejný názor má i Státní ústav pro kontrolu léčiv na svých stránkách, kde doporučuje, aby se kdokoliv propagace infuzního podání vitaminu C vůči široké veřejnosti vyvaroval. Nikdo by vám tedy veřejně tyto infuze vůbec neměl nabízet.

Céčko onkology zatím nepřesvědčilo

Odborné debaty o možném podání infuzního vitaminu C u onkologických pacientů či jiných závažných diagnóz se podle lékárnice vedou již mnoho let.

„Důkazy o možném účinku této léčby jsou však k dispozici pouze na úrovni klinických studií a jejich závěry nejsou přesvědčivé. Pokud lékař podává pacientovi infuzi vitaminu C mimo oficiálně schválené pokyny a doporučení, nese plnou zodpovědnost za jakékoliv zdravotní problémy, které by mohly nastat,“ dodává Dagmar Dubská.

Jednou budeme vědět víc, teď nevíme

O tom, že existují jiné, spolehlivější metody posilování imunity, než jsou nitrožilní infuze vitaminů, je přesvědčen také americký lékař Robert H. Shmerling, který v blogu na stránkách Harvardské lékařské fakulty upozorňuje: „Možná přijde čas, kdy budeme vědět, jak posílit imunitní funkce nad rámec běžných zdravotních opatření. To teď prostě neplatí.“

Dokud nebudeme podle doktora Shmerlinga vědět více, není dobré spoléhat při podpoře zdravého imunitního systému na individuální potraviny, detoxikační programy, perorální doplňky nebo vitaminové infuze na vyžádání, zvláště, když existují mnohem spolehlivější možnosti.

Toto funguje spolehlivěji než infuze vitaminu C

„Není to žádný konkrétní produkt a rozhodně to není žádné tajemství. Co je dobré pro vaše celkové zdraví, je dobré pro fungování vaší imunity,“ říká doktor Shmerling. Nejlepší způsoby, jak udržet imunitní systém na špičkové úrovni, jsou podle něj tyto: