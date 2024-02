Nedostatek vitaminu D není v zimním období nic vzácného. Pokud jste často unavení, náladoví, nesoustředění a nemocní, s velkou pravděpodobností se problém týká i vás. Ovšem nedostatek vitaminu D není to jediné, co vás může ohrožovat na zdraví. Předávkování „déčkem“ je sice vzácné, ale nese s sebou i riziko smrtelného selhání ledvin. Jak se lze předávkovat vitaminem D, jak se projevuje jeho nadbytek i nedostatek a jaké potraviny ho obsahují nejvíce?

Nedostatek vitaminu D je v zimním období běžný. Závažné zdravotní komplikace však může způsobit i jeho přebytek. | Foto: Shutterstock

K čemu slouží vitamin D? A proč ho naše tělo potřebuje?

Vitamin D se řadí mezi vitaminy, které jsou rozpustné v tucích. Člověk si může do jisté míry zásobu tohoto vitaminu, který je řazen i mezi hormony, vyrobit sám ze slunce, ovšem ve dnech, kdy se nám slunečního svitu nedostává, bychom měli tento důležitý vitamin doplnit z potravin či vybranými doplňky stravy.

Nedostatek vitaminu D ale není jediným problémem. Projevy únavy, podráždění a nesoustředění totiž nejsou nic proti tomu, co může způsobit nadbytek tohoto vitaminu rozpustného v tucích. Jak poznat nedostatek vitaminu D, jak ho doplnit, jak se naopak projevuje předávkování a k čemu až může vést?

Kdy je nejlepší čas doplnit vitamin D

Nedostatek vitaminu D vás může trápit i v případě, že ho pravidelně doplňujete. Záleží totiž na tom, v jaké chvíli ho přijímáte. Podle vedoucí oddělení preventivního lékařství na Brigham and Woman´s Hostpital v Bostonu doktorky JoAnn Manson nezáleží na tom, zda si doplněk vezmete ráno, v poledne, nebo večer, ale úplně na něčem jiném.

„Vezměte si doplněk ve chvíli, kdy si vzpomenete. Důležité je, abyste si ho vzali s jídlem. Vitamin D nepatří mezi vitaminy rozpustné ve vodě a lépe se vstřebává se zdravým tukem. Sice se často vyrábí v měkké gelové tobolce s trochou oleje, který absorpci pomáhá, ale vždy je lepší užívat ho s jídlem,“ tvrdí lékařka a autorka několika lékařských studií na webu Good Housekeeping.



Nedostatek versus přebytek

Každý člověk by měl v době, kdy si tělo není schopno vytvářet vitamin D samo, přijmout 20 µg denně. Tato hodnota platí jak pro dospělé muže, ženy, tak dospívající a děti od jednoho roku. Jedinou výjimkou jsou děti do 12 měsíců, jejichž příjem by měl činit o polovinu méně.

Nedostatek vitaminu D poznáte především podle následujících projevů. „Na to, že máme málo vitaminu D, nás mohou upozornit potíže se zrakem, dásněmi a zuby, problémy se svaly, podrážděnost či depresivní pesimistická nálada. Nedostatek vitaminu D má za následek i ztrátu kostní hmoty a řídnutí kostní tkáně, což zvyšuje riziko zlomenin,“ tvrdí na svém webu Česká Průmyslová Zdravotní Pojišťovna. Mezi další příznaky pak patří snížená svalová síla a zvýšená náchylnost k infekcím.

Doplňovat vitamin D bychom však měli jen v takové míře, kterou naše tělo potřebuje. V opačném případě může dojít i k předávkování, které je sice velice vzácné, ale o to víc nebezpečné.

„Masivní akutní předávkování i dlouhodobě nadměrný příjem vitaminu D jsou velmi nebezpečné. Výsledné zvýšení hladiny vápníku v krvi může vést ke zvýšenému vylučování moči, nevolnosti, zvracení až k ledvinovým kamenům, v krajním případě i k selhání ledvin a smrti,“ upozorňuje na nebezpečí předávkování Národní zdravotnický a informační portál.

Na přebytek vitaminu D v těle vás může upozornit i častá nevolnost, zvracení, celková slabost, překvapivě časté močení, ale i bolest kostí či problémy s ledvinami.

Kdy hrozí riziko předávkování

V populaci je běžné, že dochází spíš k nedostatku tohoto v tucích rozpustného vitaminu, ovšem problémy nastávají i při jeho nadbytku. Předávkování sice není úplně běžné, ale zároveň není úplně nemožné.

„Riziko předávkování hrozí již při pětinásobném překročení doporučené dávky. V tomto případě hrozí poškození ledvin, zastavení růstu, zvápnění měkkých částí až smrt. Pro děti mohou být toxické již dlouhodobější denní dávky kolem 45 µg, pro dospělé dávky kolem 500 µg,“ upozorňuje web Bezpečnost potravin. K předávkování může podle americké Mayo kliniky dojít i při nadměrné konzumaci potravinových doplňků s obsahem vitaminu D.

O potenciální toxicitě vitaminu D hovoří blíže i tato studie.

Jaké potraviny obsahují vitamin D

Pokud nelze přijímat vitamin D ze slunce, ideální je doplnit ho z přirozených zdrojů potravy. A to i přesto, že vitamin D má schopnost v lidském organismu přetrvávat 2 až 4 měsíce poté, co jej přestaneme v létě absorbovat ze slunečního svitu.

V případě, že se rozhodnete doplňovat vitamin D prostřednictvím stravy, měli byste si nejprve dobře zjistit, jaké množství vlastně přijímáte. Některé potraviny ho mají opravdu vysoké množství, jak uvádí například National Institutes of Health:

Olej z tresčích jater (rybí tuk): 34 µg/ 1 lžíce !!!

Vařený pstruh: 16,2 µg/ 85 g

Vařený losos: 14,2 µg/ 85 g

Houby vyrostlé v přírodě: 9,2 µg/ 55 g

Polotučné mléko: 2,9 µg/ 120 ml

Sardinky v oleji: 1,2 µg/ 2 ks

Míchané vejce: 1,1 µg/ 1 ks

Dušená hovězí játra: 1,0 µg/ 85 g

Tuňák ve vlastní šťávě: 1,0 µg/ 85 g

Mezi další zdroje vitaminu D patří například: olej ze lněných semínek, vlašských ořechů a sójových bobů, řepkový a olivový olej, chia semínka či olivy.

Doplňky stravy nebo přirozené zdroje?

Druhou možností je přijímat vitamin D z doplňků stravy. Využívání potravinových doplňků je však široce diskutované téma, kdy jedna strana tvrdí, že poskytují stejné či velice podobné zdravotní benefity jako jejich přirozená varianta ve stravě.

Na druhé straně však stojí tvrzení, že „omega-3 mastné kyseliny nalezené v rybách, jako je losos a makrela, sice poskytují zdravotní výhody, ale totéž neplatí pro omega-3 mastné kyseliny, které pocházejí z doplňkových kapslí,“ tvrdí například The New York Post. To se však týkalo především diabetiků a vlivu vitaminu D na riziko závažné kardiovaskulární příhody.