Odmala jsem trpěla nízkým tlakem, pamatuju si, jak jsem třeba rychle vstala z postele a zatmělo se mi před očima. Ale byla jsem na to zvyklá a věděla jsem, že to hned přejde, takže jsem to nijak neřešila. Na preventivních kontrolách u lékařů mi vždycky naměřili nízký tlak, ale ten má plno lidí. Navíc ani nepiju kafe, takže jsem neměla moc možností, jak ho přes den zvýšit, teda pokud jsem si nechtěla ráno dávat panáka. A někdy mi tlak zaručeně zvedli moji žáci.

Loni jsem toho měla na konci školního roku opravdu hodně, musela jsem suplovat za nemocnou kolegyni a bylo toho na mě moc. A pak jsem o jedné přestávce v kabinetu omdlela. Vybavuju si, jak jsem zrovna stála u stolu a něco vyprávěla kolegyni, nadechla jsem se a pak nevím. Když jsem otevřela oči, ležela jsem na zemi, nohy opřené o stůl a nade mnou stála vyděšená kolegyně. Řekla mi, že jsem se zničehonic složila k zemi a vůbec nevěděla, co má dělat. Trvalo to asi minutu. Zvedla jsem se a radši šla domů, kolegyně moje hodiny převzala. Jelikož jsem se ale cítila dobře, víc jsem to neřešila.

Důležité je vyšetření lékařem

Ovšem stejná příhoda se opakovala o tři měsíce později. Ta byla o to horší, že se stala při vyučování ve třídě a žáci byli dost vyděšení, když jsem před jejich očima najednou omdlela. Opět to trvalo maximálně minutu, ale při pádu jsem se bouchla do hlavy a měla jsem strach, že se tato situace bude opakovat, tak jsem šla k lékaři. Podstoupila jsem EKG a ultrazvukové vyšetření srdce a na kardiologii mi řekli, že se jednalo o synkopu, krátkodobou ztrátu vědomí, která může mít na svědomí nějaké skryté onemocnění srdce, ale taky nemusí mít žádnou příčinu.

Můj kardiolog měl podezření na synkopu podmíněnou reflexně, tedy z nadměrné citlivosti srdce a cév, a musela jsem podstoupit tzv. tilt test, kdy jsem byla na nakloněné rovině asi 45 minut, čímž chtěli vyprovokovat synkopu a při tom mi měřili EKG. Tato poloha vede k hromadění krve v nohách a nedostane se tolik k srdci, které musí nadměrně pumpovat a postupně dochází k poklesu tlaku a zpomalení srdeční činnosti, až člověk omdlí. Lékař mi poté vysvětlil, že u mě je pravděpodobně vyvolávacím momentem synkopy dlouhé stání a měla bych zvýšit příjem tekutin a soli. Hlavně se mám hlídat a pokud pocítím, že na mě jdou mdloby, hned si mám sednout a je úplně jedno, co v tu chvíli budu dělat. Rozhodně je to lepší, než se někde zhroutit na zem a ještě se poranit.

Názor lékaře

Profesor Josef Kautzner (přednosta kliniky kardiologie IKEM)



Při léčbě synkopy záleží na její příčině. Pokud je příčinou synkopy porucha tvorby nebo vedení elektrických vzruchů v srdci a je to dokumentováno na EKG křivce, je možné pacienta ihned léčit – implantací kardiostimulátoru. Jiným příkladem je synkopa při zúžené aortální chlopni, kdy je po přijetí ověřena diagnóza pomocí echokardiografie a pacientovi je doporučeno podstoupit operační výkon, kdy je nahrazena poškozená chlopeň umělou.

Mnohem častější je situace, kdy příčina jasná není a pacienta je nutno podrobně vyšetřit. Postupujeme od neinvazivních vyšetření jako je echokardiografie až po invazivní jako je nástřik koronárních tepen kontrastní látkou (tj. koronarografie) nebo elektrofyziologické vyšetření, kdy se do srdce zavádí několik katetrů k posouzení vyvolatelnosti některých arytmií. V případě, kdy neobjasníme příčinu synkop, je možné implantovat pod kůži na hrudníku malý záznamník. Ten slouží k zachycení EKG signálu v případě omdlení nebo při zjevných abnormalitách jako jsou dlouhé pauzy nebo rychlý rytmus. EKG lze z přístroje získat pomocí programovacího zařízení přes kůži, podobně jako se programují kardiostimulátory.

Přístroj může být ponechán po dobu delší než jeden rok. V případě, že je prokázána synkopa z poruchy regulace činnosti srdce a cév, je důležité pacientovi vysvětlit benigní povahu synkopy a probrat s ním vyvolávající momenty jako je dlouhé stání. Často pomáhá i zvýšený příjem tekutin a soli. V případě opakování synkop je možné používání některých léků, které buď stahují cévy a zvyšují krevní tlak nebo tlumí nadměrnou aktivitu srdce a cév. Jindy může být naopak synkopa navozena léky, které snižují krevní tlak. Ty je poté potřeba vysadit nebo snížit jejich dávkování.

V roce 2017 bylo v Česku hospitalizováno 6031 lidí se synkopou, jejich průměrný věk byl 69,2 let.



Opakovaná synkopa se vyskytuje až u 3 % dospělých.



Synkopa tvoří okolo 2-3 % všech akutních vyšetření v příjmových ambulancích nemocnic a až 6 % všech hospitalizací.

Co je SYNKOPA

* Synkopa není onemocnění samo o sobě, jedná se o náhlou, krátkodobou ztrátu vědomí, vedoucí obvykle k pádu.

* Člověk procitne do vědomí obvykle velmi rychle a spontánně. Tím se synkopa liší od stavů jako je oběhová zástava, kóma nebo epilepsie.

* Synkopa bývá velmi častá a řada lidí alespoň jednou za život prodělá krátkodobou mdlobu.

* Synkopa se dokonce nejčastěji vyskytuje u zcela zdravých jedinců. Existují pacienti, kteří mají k této reakci výrazně větší sklon a omdlévají častěji a opakovaně. Opakované synkopy jim narušují významně kvalitu života a při pádu se mohou někdy i poranit.

* Každá porucha vědomí není synkopou, ale řada stavů ji může připomínat. Jednak skutečnou ztrátou vědomí, která však má jinou příčinu než snížené prokrvení mozku (příkladem může být epilepsie nebo snížená hladina cukru v krvi, tzv. hypoglykémie). Jindy může jít o zdánlivou ztrátu vědomí – například z psychických příčin.

* Synkopa můžu upozorňovat na srdeční choroby, jako jsou například arytmie – poruchy srdečního rytmu, často bývá synkopa příznakem zúžení aortální chlopně, plicní embolie či některých nádorů srdce.

Recept pro zdravé srdce

Cuketové placičky s dipem ze zakysané smetany

Ingredience na 4 porce:

2 středně velké cukety,

lžičku soli,

1/4 hrnku hladké mouky,

1/4 hrnku nastrouhaného parmezánu, popř. jiného tvrdého sýra,

3 stroužky česneku,

1 větší vejce,

2 lžíce olivového oleje,

1 zakysaná smetana, kopr,

2 lžičky citronové šťávy,

slunečnicový olej,

sůl a pepř na dochucení

Postup:

Nejprve si oloupejte a nastrouhejte cukety bez jadérek do většího cedníku. Poté je osolte lžičkou soli a nechte tak 15 minut, aby se „vypotily“. Poté z cuket vymačkejte většinu vody a osušte je papírovou utěrkou.

Osušené nastrouhané cukety přendejte do velké mísy a smíchejte s hladkou moukou, sýrem, prolisovaným česnekem, olivovým olejem a vejcem. Vše dochuťte solí a pepřem.

Z cuketového těsta vytvarujte na pánvi placičky a smažte je na slunečnicovém oleji z obou stran dozlatova. Poté je přendejte na papírovou utěrku, aby nasály přebytečný olej.

Mezi smažením placiček si připravte dip. Do misky se zakysanou smetanou přidejte lžíci nasekaného kopru, stroužek prolisovaného česneku, zakápněte dvěma lžičkami citronové šťávy a vše dochuťte solí a pepřem.

Cuketové placičky můžete podávat teplé či studené společně s dipem ze zakysané smetany.

TIPY PRO ZDRAVÉ SRDCE



Obvykle vás v této rubrice nabádáme, abyste nezapomínali na pohyb a vaše srdce tak zůstávalo fit, ale tentokrát máme jiný tip. Stejně jako pravidelný pohyb je důležitý dostatečný spánek! Ten je nezbytnou součástí toho, jak si udržet zdravé srdce. Pokud nebudete dostatečně spát, vystavujete se vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění bez ohledu na to, kolik vám je let nebo jak zdravě jinak žijete. Podle vědecké studie, která zkoumala přes tři tisíce lidí starších 45 let, měli ti, kteří spali méně než šest hodin, dvakrát větší pravděpodobnost, že dostanou mrtvici nebo infarkt, než lidé, kteří spali minimálně šest až osm hodin denně. Podle vědců nedostatek spánku narušuje metabolismus a imunitní systém, může vést k srdeční příhodě, podpořit rozvoj cukrovky nebo obezity a ovlivňuje krevní tlak.