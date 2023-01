S nedostatkem dětského sirupu Nurofen se Česko potýkalo loni před vánočními svátky. Dovezeno bylo podle Válka 340 tisíc balení, dalších 85 tisíc po Novém roce. Válek připomněl, že dětí ve věku šest měsíců až čtyři roky, pro které je sirup určený, je zhruba 300 až 500 tisíc. „Je to skoro jeden sirup pro každé dítě. To je množství, které normálně stačí na čtvrt roku,“ dodal.

Léky pro ČR sháníme i mimo kontinent, Nurofen zmizel za pět dnů, říká náměstek

Podle náměstka Dvořáčka bude situace komplikovaná ještě v následujících týdnech. „Je možné, že určité léčivo dočasně nebude dostupné,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci. Většina výrobců podle něj dodávky obnoví, ale bude trvat i několik týdnů, než se trh uklidní. „Předpokládáme, že na začátku března by situace měla být stabilní,“ dodal Dvořáček.

Ministerstvo bude podle něj také podnikat kroky, aby se situace neopakovala na podzim. Chce od výrobců nejzásadnějších léčiv informace o tom, kolik jich plánují pro ČR vyrobit. Sněmovna by podle Válka měla letos také projednat novelu zákona o léčivech, která by měla výrobcům stanovit povinnost držet dvouměsíční zásobu některých léků. Platit by měla od ledna 2024, protože se firmy na ní podle Válka musí připravit.

Důvodů, proč je v současné době nedostatek léků na horečku nebo antibiotik, je podle něho víc a vzájemně se posilují. Lidé jsou podle Válka více nemocní, protože epidemie respiračních nemocí je po dvou letech protiepidemických opatření kvůli covidu-19 výrazně silnější. Problémem je podle něj také plánování výroby léků ze strany výrobců. „Výrobci plánovali výrobu na rok 2022 na jaře 2021,“ řekl Válek. Prodloužily se podle něj i dodací lhůty. „Co se z Číny vozilo během 14 dní, to se teď vozí během čtyř měsíců,“ doplnil ministr.

Podle Dvořáčka se zatím nepodařilo získat antibiotika z USA, Kanady či Velké Británii, část dodaných léků ale z ciziny bude. „Některá antibiotika, která se podařilo zajistit, budou mít cizojazyčný obal, ale vždycky tam bude přeložený příbalový leták v češtině,“ dodal.