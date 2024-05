Když Ondřej Gregor zaslechl třesoucí se hlas svého otce, věděl, že se k němu musí dostat hned, jinak bude pozdě. Do té doby byl 55letý Vladimír Pícha aktivním mužem v plné síle a věnoval se naplno své práci, koníčkům, ale hlavně rodině a malým vnoučkům. V důsledku nádorového ložiska s četnými metastázemi a následného ochrnutí na polovinu těla je však nyní on tím, o koho se musí rodina starat. Za vše mohlo jediné znaménko.

Ondřej Gregor shání na léčbu svého táty Vladimíra Píchy velký finanční obnos. | Foto: Se svolením Ondřeje Gregora

Není to tak dávno, co se pětapadesátiletý Vladimír Pícha věnoval cvičení, chodil do posilovny a rád navštěvoval rockové koncerty. Žil svojí prací v Zemědělském svazu ČR, ale hlavně svou rodinou a svými třemi vnoučaty. Pak se ale z ničeho nic jeho zdravotní stav koncem srpna roku 2023 prudce zhoršil.

„Všechno to začalo na konci srpna minulého roku, kdy se u tatínka projevily první příznaky nemoci. Bylo brzy ráno, když mi zazvonil telefon a volal mi táta. Z telefonátu bylo na první poslech poznat, že mu opravdu není dobře. Jediné, co ze sebe dokázal vydat, bylo: POMOZ MI, PROSÍM,“ vzpomíná na letní ráno, které vše změnilo, Vladimírův syn Ondřej Gregor.

Za otcem se proto ihned vypravil a odvezl ho do nemocnice. Pro svého tatínka také založil sbírku na Donio.

Myslel si, že je to viróza

Původně se všichni domnívali, že má tatínek nejspíš jen zablokovanou krční páteř po nepovedeném pohybu v posilovně či při cvičení. Jeho stav také přisuzovali možné viróze. Po podstoupení CT se však bohužel ukázalo, že za tatínkovým poklesem energie stojí něco mnohem vážnějšího.

„Vyšetření ukázalo, že má táta v přední části mozku otok a ložiska, která na první pohled vypadala jako sekundární. V tu chvíli nám to všem otočilo život vzhůru nohama. Nikdo nevěděl, co bude dál,“ pokračuje syn, jehož otec se rázem stal onkologickým pacientem.

Melanom a metastázy na mozku

Vladimír Pícha byl následně hospitalizován a lékaři se pokoušeli snížit otok mozku, ale i odhalit, kde se nachází primární nádorové ložisko. Po dalším celotělovém CT poukázaly výsledky na další nádory v oblasti plic, které byly rovněž prohlášeny za metastázy.

„V tu chvíli už jsme všichni ztráceli naději, že by se z toho mohl tatínek dostat. Po následné histologii navíc přišla zpráva, že se jedná o metastatické postižení mozku a plic následkem zhoubného melanomu,“ říká dále Ondřej Gregor.

Rakovina kůže a zhoubný melanom: Na vzniku zhoubného (maligního) melanomu se podílí především UV záření, a to především jeho UVB složka. Na jeho propuknutí se podílí jak genetická výbava, tak nechráněný pobyt na sluníčku v útlém dětství, ale i v dospělosti. „Na původně zdravé kůži se začne tvořit odlišně barevná skvrna, která se zvolna zvětšuje a postupně přibývá na tloušťce. Jindy se barevně a tvarově mění klidné mateřské znaménko. Čím déle je nádor umístěn v kůži, tím má více času k tomu, aby dceřiná ložiska založil. Tomu je třeba předejít jeho včasným odstraněním,“ upozorňuje hnutí Stan proti melanomu. Podle Masarykova onkologického ústavu je ročně diagnostikováno kolem 25 nových případů na 100 000 obyvatel, přičemž 4 lidé na 100 000 obyvatel ročně malignímu melanomu podlehnou.

Vladimíru Píchovi byla následně nasazena adekvátní léčba, radioterapie GAMMA nožem v Nemocnici Na Homolce a následně i biologická léčba ve VFN v Praze.

Po ní se jeho stav začal výrazně lepšit, otok na mozku se zmenšil a ustupovaly i další doprovodné příznaky včetně zvracení, poruch paměti či artikulace. Dokonce to vypadalo, že se ložiska v mozku a na plicích zmenšují.

Epileptický záchvat a ochrnutí

Začátkem roku však Vladimír Pícha svému synovi znovu telefonoval a oznámil mu třesoucím se hlasem, že je v koupelně a nemůže se kvůli silné bolesti zad hýbat. Synovi řekl, že pro něj jede záchranná služba, která ho převeze do nemocnice.

„Při příjezdu do nemocnice si táta pamatoval pouze to, že byl v koupelně a pak se najednou ocitl v posteli. Dobu mezitím si nepamatuje. Opět proběhlo kontrolní CT hlavy, které ukázalo otok v přední části mozku a RTG zad, kde se zjistilo, že má zlomené dva bederní obratle,“ pokračuje Ondřej Gregor.

Lékaři proto zkoumali pomocí EEG příčinu amnézie. Domnívali se, že ji mohl způsobit epileptický záchvat. To se však nepotvrdilo. Po týdenní hospitalizaci, jejíž součástí byly i rehabilitace, byl Vladimír Pícha propuštěn domů. Jenže za týden dostal doma skutečně epileptický záchvat a ochrnul na polovinu těla. Opět následovala cesta do nemocnice, kde zůstal až doposud.

Prognózy nikdo nezná

„Pro tatínka je to navíc psychicky velice vyčerpávající. Podstupuje skutečně náročnou léčbu a velmi intenzivní rehabilitace. Celá rodina se snažíme s ním trávit co nejvíce času a moc bychom si přáli, aby se vrátil do normálního života,“ přeje si Vladimírův syn, který se obrací k veřejnosti s prosbou o finanční pomoc pro svého tatínka prostřednictvím sbírky s názvem Pomozte prosím milovanému tatínkovi, dědečkovi a kolegovi v boji s rakovinou na platformě Donio.

Vybrané peníze budou použity na uhrazení farmaceutických léčiv, která nejsou hrazena z veřejného pojištění, ale mohou Vladimírovi výrazně pomoci. Dále na fyzioterapie a výdaje spojené s nepřetržitou domácí péčí. Peníze ale pomohou uhradit i přestavbu domácnosti na bezbariérové bydlení.

