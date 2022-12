Do sibiřského Irkutsku se Vlaďka se svým manželem vydala za léčitelem, který jí měl zachránit. To se ovšem nestalo a po transportu do Prahy bohužel zanedlouho zemřela. Jak to celé bylo, se můžete dočíst v souhrnném příběhu Vlaďčiny cesty, o které jsme vás celou dobu informovali, a kterou jste s námi bedlivě sledovali.