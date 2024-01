Mráz vlasům nesvědčí, může způsobit i jejich lámání. Jak pečovat o vlasy v zimě?

Příchod mrazivého počasí vystavuje náš organismus vyšší zátěži. Trpí i pokožka a vlasy, které jsou vystaveny venkovnímu chladu nejvíce, a navíc musí snášet prudké změny teploty při přechodu z mrazivých venkovních prostor do vytopených místností, kde je často suchý vzduch. Nejvýrazněji na to reagují vlasy, které mohou viditelně ztrácet lesk a sílu a dokonce se i lámat a třepit. Jak pečovat o vlasy v mrazivém počasí? A co vlasům v mrazu škodí?