Například v případě silového cvičení však může ponoření do ledové lázně naopak uškodit a snížit efektivitu pohybu. Experti se tak shodli v názoru, že je lepší ledové lázně užívat velmi opatrně, či se jim dokonce raději úplně vyhnout.

Když následně měli srovnávat, co jim udělalo lépe, ukázalo se, že pocitově obě „ponoření“ vnímají stejně. Kupodivu se zásadně nelišily ani další sportovní výkony zúčasněných.

Účastníci výzkumu se ponořili do ledové vody, poté na ně čekalo placebo v podobě teplé lázně se „speciálním regeneračním olejem“. Ve skutečnosti však šlo o obyčejný přípravek určený k čištění pokožky.

Studená koupel může mít pozitivní vliv i na srdce. „Je také známo, že ponoření do studené vody pomáhá obnovit variabilitu srdeční frekvence, tedy změnu milisekundových časových období mezi po sobě následujícími údery srdce,“ popsal odborník na fyziologii cvičení z Griffith University v Austrálii Lion Roberts.

Otužování patří mezi moderní způsoby, kterými se lidé snaží dosáhnout lepšího zdraví i fyzické kondice. Ponořování do studené vody je velmi populární mezi sportovci, kteří si ho dopřávají po fyzických výkonech na lepší regeneraci svalů. To jim má pomoci zlepšovat další výsledky. Odborníci na fyzioterapii i detailní studie vědců se však shodují, že studená voda zas taková výhra není.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.