Voda není jen tekutina, bez které se neobejdeme, ale také vcelku účinný jed. Myslíte, že je to nesmysl? Pravdivost tohoto tvrzení potvrzuje hned několik studií a institucí. Vypije-li člověk naráz příliš velké množství vody, může to skutečně způsobit svalové křeče, otok mozku, kóma a v nejhorším případě i smrt.

Velké množství vody vypité najednou může způsobit kóma i smrt. | Foto: Shutterstock

Hyponatrémii (otravu vodou) rozebíral vzdělávací kanál pro mediky i veřejnost:

Při nedostatku vody zemře běžný člověk na dehydrataci zhruba za tři dny. Ale s množstvím přijatých tekutin by se to nemělo ani přehánět. Životadárná tekutina totiž může v určitých případech působit jako jed, který je schopen člověka i zabít.

Problém nastává především ve chvíli, kdy je přijato velké množství tekutin během krátké chvíle. Objem vody, který dokáže člověka i zabít, přitom není k jednorázovému vypití vůbec nepředstavitelný. Pokud nejsou včas rozpoznány příznaky a zahájena adekvátní léčba, nejsou vyloučeny smrtelné následky.

Co se stane, když vypijete moc vody

Otrava vodou (hyponatrémie) je sice velmi vzácná, ale může k ní dojít, pokud člověk vypije během krátkého okamžiku nadměrné množství tekutin. Mohou se pak dostavit dýchací potíže, otoky, křeče, zrychlení srdečního tepu i srdeční selhání.

„Pokud je vylučovací schopnost organismu, zvláště ledvin, přetížena, otrava vodou není vyloučena. Takováto intoxikace pak může vést až k edému (otoku, pozn. red.) mozku. K tomu však dochází jen v extrémních případech. Udává se, že maximální množství tekutin, které může zdravý člověk během celého dne přijmout, je asi 10 litrů,“ informuje Národní zdravotnický a informační portál (NZIP).

Při vypití v krátkém časovém úseku je však smrtelná dávka vody mnohem nižší, než by se mohlo zdát. „K akutní intoxikaci vodou by průměrný dospělý člověk (70 kg) musel během krátké doby vypít 6 litrů vody,“ hovoří o otravě vodou NZIP.

Smrtelná dávka vody

Toto tvrzení dokládají i případy, které se v minulosti skutečně staly. Britský zpravodajský web BBC například informoval o tehdy 53leté maratónské běžkyni Johanně Pakenham, která upadla do kómatu poté, co vypila téměř 5 litrů vody.

„Běžkyně z Andoveru v hrabství Hampshire v roce 2019 proběhla cílovou čárou londýnského Maratonu. Několik hodin poté byla převezena do nemocnice kvůli hyponatrémii, stavu, který si způsobila vypitím příliš velkého množství vody,“ píše BBC. Žena jen zázrakem přežila a po třech dnech se z kómatu probudila. O jejím příběhu informovaly i další důležité zahraniční zpravodajské weby včetně The Sun či Daily Mail.

To 44letý Andrew Thornton už takové štěstí neměl. V roce 2008 vypil během osmi hodin 10 litrů vody. Snažil se tak ulevit si od bolestí, jež mu způsobovalo onemocnění dásní. Zemřel na zástavu srdce po převozu do nemocnice. Lékaři po jeho smrti zjistili, že hladina sodíku v jeho krvi byla pouhých 115 místo 140 mmol/l. Zředění tělesných tekutin způsobilo, že krevní buňky otekly a přestaly fungovat. O případu informoval britský zpravodajský web roku 2024 The Telegraph.

„Že můžeme zemřít z nedostatku vody, všichni víme. Proto se neustále říká, ať pijeme více a udržujeme se hydratovaní. Dostatečně se ale nemluví o tom, že lze vody vypít i příliš mnoho,“ dodal k případu Mark Hinchcliffe, zástupce koronera z Bradfordu.



Příznaky intoxikace vodou

Problém je, že otravu vodou nikdo nečeká a neuvědomuje si ji. V rané fázi navíc nemusí být příznaky dostatečně patrné. Včasné odhalení je však zásadním předpokladem prevence fatálních komplikací. V opačném případě může dojít k neobvyklé smrti, jejíž příčina může zůstat nejen nepovšimnuta, ale bez relevantních posmrtných vyšetření i neodhalena.

„V počátečních fázích vykazují pacienti příznaky zmatenosti, dezorientace či nevolnosti. Pacient může dokonce zvracet. Po duševní stránce lze pozorovat i psychotické poruchy jako halucinace, bludy či ztrátu zájmu o okolní dění,“ tvrdí autoři studie s názvem Smrtelná intoxikace vodou.

Může se však objevit i ospalost, svalová slabost, křeče či potíže s dýcháním.

Zajímavá fakta o vodě

Kdy je nejlepší pít vodu?

Podle různých zdrojů se doporučuje vypít sklenici vody ihned po probuzení či s dostatečným odstupem před každým jídlem.

Ideální je však pít vodu v průběhu celého dne.

Při potížích s únikem moči se doporučuje pít nejpozději tři hodiny před ulehnutím.

Kdy se dostaví pocit žízně?

Žízeň je definována jako touha konzumovat tekutiny v důsledku deficitu tělesné vody.

Jedná se o subjektivní vjem, který se podle studie z roku 2019, jež zkoumala užitečnost žízně jako měřítka hydratace, projeví ve chvíli, kdy dojde ke ztrátě tělesných tekutin o 1 až 2 %.

Jak dlouho vydrží člověk bez vody?

Obecně platí, že člověk nepřežije bez vody déle než tři dny.

Výjimkou je rakouský zedník Andreas Mihavecz, který bez vody vydržel neuvěřitelných 18 dní. V roce 1979 ho zapomněli strážníci v policejní cele. Jeho případ byl dokonce zaznamenán v Guinessově knize rekordů.

