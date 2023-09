„Voda není ta správná tekutina, která nás dokáže nejlépe hydratovat, čili zavodnit,“ opakovalo se nedávno v různých textech, které lidé mohli číst na internetu. Je to pravda? Záleží na tom, kdy nebo jak pijeme vodu? A co pomůže, aby nás třeba káva méně odvodňovala?

Tělo vždy potřebuje vodu a elektrolyty, čili minerální látky. Ty získává pitím obyčejné vody nebo ještě lépe slabě a středně mineralizovaných vod. | Foto: Shutterstock

Informace o skotské studii, která zjistila, že samotná voda se neudrží v těle tak dlouho jako kaloričtější nápoje, přinesla před nedávnem řada médií. Vodu jako nápoj sice články neodsuzovaly, přesto asi mnohým zamotaly hlavu.

Správný pitný režim a známky dehydratace:

Přistupujte k nápojům vědecky

Lidé se dozvídali, že pitím vody sice nemohou nic zkazit, ale pokud se rozhodnou přistupovat k hydrataci svého těla vědecky, měli by na to jít jinak. Měli by využít znalost, kterou publikovali výzkumníci z univerzity ve skotském St. Andrews, že nápoj s trochou cukru, tuku nebo bílkovin udrží organismus zavodněný déle.

Jelikož dosud všichni odborníci doporučovali vodu jako nejlepší součást pitného režimu, požádali jsme o komentář odbornici. Biochemička Michaela Bebová, specialistka na výživu a spolupracovnice AquaLife Institutu pro nás ukázala, jak snadné je vytrhnout informaci z kontextu a poslat ji mezi veřejnost.

Srovnávalo se jen pití a močení

„Je velmi křehká hranice mezi tím, co vědci v rámci studií zjistí, a jak se poté výsledky interpretují. V některých případech může být jednoduchý článek bez dalších doporučení či komentářů opravdu zavádějící,“ vysvětluje Michaela Bebová.

Záměrem studie bylo porovnat 13 nápojů ve vztahu k obyčejné vodě v množství odvedené moči za určitý měřený čas. Vědci z toho vyhodnotili, jak rychle se voda z nápoje vstřebává a jaký má tedy krátkodobý potenciál člověka hydratovat. A právě to slovíčko „krátkodobý“ je zde velmi důležité.

Stačí se před pitím najíst

Biochemička Michaela Bebová, specialistka na výživu a spolupracovnice AquaLife Institutu.Zdroj: Se svolením Michaely BebovéSami to asi znáte, pokud ráno vypijete na lačno velkou sklenici vody a během chvíle jdete na malou. Čistá voda se v lačném stavu vstřebává velmi rychle, protože ji v žaludku nic nebrzdí. Pokud byste se ale najedli a teprve poté vypili velkou sklenici vody, až tak rychle nepůjdete. Proč?

„Voda se z plného žaludku bude vstřebávat mnohem pomaleji a vás udrží krátkodobě déle hydratovanými. To znamená, že stejně jako brzdí vstřebávání samotné vody charakter jednotlivých nápojů, brzdí je i to, co s pitím sníte,“ zdůrazňuje biochemička.

Mléko hydratuje, ale je to potravina

Jak Michaela Bebová dále vysvětluje, vědci ve studii přišli na to, že nejpomaleji se voda vstřebává a následně vylučuje z mléka. Ono se není moc čemu divit, protože mléko je považované za potravinu – jde o velmi vyvážený a relativně kalorický nápoj, který obsahuje tuky i bílkoviny (na rozdíl od obyčejného perlivého sladkého nápoje), a to vše brzdí vstřebávání samotné vody do oběhu.

„To, jak některá česká média výsledky této studie přejímají a dále interpretují, je prostě velmi nešťastné, zjednodušené a zavádějící. Hydratační index může být například důležitý pro vrcholové sportovce a jejich práci s pitným režimem a jídelníčkem. Obyčejnému člověku ale v žádném případě nemůžeme radit, aby dal v pitném režimu například přednost mléku a pivu – jedno je potravina a jedno alkoholický nápoj,“ říká Michaela Bebová.

Káva s mlékem ano nebo ne?

V článcích o schopnosti nápojů nás dobře hydratovat, se také objevuje doporučení, aby si lidé dávali mléko do kávy, a tím zmírnili její odvodňující účinky na organismus.

„Pravdou je, že mléko v kávě významně brzdí nástup účinků kofeinu a prodlužuje to jeho efekt. Mám na mysli významné množství mléka, tedy jednu až dvě deci – latté nebo velké cappucino, malé espresso s troškou mléka nebude mít takový efekt, čehož si už možná na sobě konzumenti kávy všimli,“ usmívá se odbornice.



Tím, že se zpomaluje vstřebávání a účinek kofeinu, se také mírní diuretický, čili odvodňovací efekt kávy, který tam ale tak jako tak nějaký je. Studie naznačují, že tělo pravidelných konzumentů kávy, kteří vypijí 1–2 šálky denně, se na kofein adaptuje a nevylučuje významnější množství vody. Tak jako tak je dobré ale vždy ke kávě bez mléka vypít ještě skleničku vody nebo minerálky.

Nekazte si požitek z kávy

Poznatků o vztahu káva a mléko je opravdu mnoho. Pokud jsme zdraví, bez nějakých trávicích problémů či problémů s ledvinami a můžeme kávu v normální míře konzumovat, pak to dělejme tak, jak je nám příjemné. Jak máme kávu rádi a jak nám dělá dobře, protože káva má být požitkem a má nám dělat dobře. Rozhodně není nutné stresovat se tím, jak moc mě zrovna hydratuje či dehydratuje.

„V dlouhodobém měřítku tělo vždy potřebuje vodu a elektrolyty, čili minerální látky, které dodáme prostřednictvím obyčejné vody. Nebo ještě lépe prostřednictvím slabě a středně mineralizovaných vod, a to ideálně průběžně a ne nárazově. Pro každého člověka je optimální jiný příjem a je velmi individuální, neboť závisí na mnoha faktorech. Proto je jedním z dobrých ukazatelů barva moči, kterou si můžeme hlídat během dne,“ uzavírá biochemička Michaela Bebová.

