Období menstruace je pro většinu žen spíš přítěží. Menstruační bolesti, podrážděnost, bolesti hlavy, a k tomu všemu je potřeba každých pár hodin vyměnit zvolenou hygienickou pomůcku. Jak by to ale vypadalo, kdyby žena vložky, tampony i menstruační kalíšky hodila za hlavu a vyzkoušela menstruovat volně? Ty, které tuto metodu praktikují, si ji zpravidla nemohou vynachválit.

Tak se na to pojďme podívat. Současná doba nabízí ženám širokou škálu menstruačních pomůcek, ze kterých si vybere snad každá z nás. Klasické vložky a tampony nahrazují čím dál tím častěji modernější metody ochrany v podobě menstruačních kalíšků, menstruačních kalhotek či alternativních metod v podobě pratelných látkových vložek a přírodních menstruačních hub.

O volné menstruaci se Zuzkou Svěcenou:

Jednou z alternativních metod je dozajista i volná neboli „bezvložková“ či „svobodná“ menstruace, při které zkrátka žena nepoužívá žádnou hygienickou pomůcku, nechává krev vytékat volně a důvěřuje pouze signálům vlastního těla.

Inspirace historií

Možná si pamatujete na článek, ve kterém jsme rozebírali, jak ženy menstruovaly napříč historií. Lidé dříve menstruujícími ženami opovrhovali a považovali je za nečisté.

Možná to bylo proto, že možnosti jakkoliv zachytávat menstruační krev, byly značně omezené a ženám často stékala krev jen tak volně po stehnech, případně ji utíraly do zadní části sukně či jiného hadru.

Ilona Bittnerová, která je zakladatelkou webu Kalíšek je však přesvědčená, že mnoho žen řešilo situaci mnohem efektivněji a hygienické vložky a jiné pomůcky vůbec nepotřebovaly.

Naučit se vnímat své tělo

Neustále se mluví o tom, že posílené pánevní dno je pro ženy nutností. Předchází totiž nejen inkontinenci, ale i mnohem vážnějším problémům, jako je vyhřeznutí vnitřních orgánů včetně dělohy. Povolené pánevní dno má přitom každá třetí žena, jak jsme vás i my nedávno informovali v článku, o který jste projevili ohromný zájem.

Pak je tu další věc, a tou je fakt, že i ženy, které mají pánevní dno posílené, často netuší, které svaly mají pro bezpečný průběh volné menstruace používat a v případě potřeby aktivovat či povolit.

„Zkuste si představit, že potřebujete celý svůj ženský poklad zvednout výš a udělejte to. Začátečnice určitě stáhnou i zadeček, ale to není potřeba,“ vysvětluje základní cvik na posílení pánevního dna Ilona Bittnerová, která metodu sama již nějakou dobu praktikuje. Je přesvědčená, že většina žen je schopna naučit se vnímat své tělo natolik, aby svobodnou menstruaci ovládla.

O volné menstruaci se hojně diskutuje i na internetových fórech. Jedna žena v diskuzi na webu Emimino s ní má rovněž pozitivní zkušenosti, zatímco jiné o ní doposud neslyšely.

„Neumím to popsat, ale můžu říct, že minimálně částečně to jde. Zkouším to 3. cyklus a skutečně většina krve odejde na záchodě, vložku mám spíš jako pojistku. A myslím že čípek tak úplně neovládáte, jen vnímáte, kdy už se chce otevřít a kdy už je tam moc krve,“ sděluje své poznatky uživatelka Phoque.

Zadržovat a vylučovat lze vědomě

Základním principem této metody je pak schopnost ženy posílit pánevní dno natolik, že je následně schopná menstruační krev zadržet tak dlouho, jak je to potřeba, a naopak ji „vypustit“ ve chvíli, kdy se naskytne vhodná příležitost.

Duše K - o menstruačních mýtech a svobodné menstruaci s Kateřinou Marešovou:

Děloha se při menstruaci plní krví a zbytky odcházející sliznice. Ve chvíli, kdy se naplní, vyteče krev děložním čípkem ven. A právě to je chvíle, kterou se žena při nácviku má naučit ovládnout. Moment, kdy se čípek otevře a vypustí krev ven.

Pak to vypadá asi takto: „Chodíte pravidelně na toaletu, zhruba po třech hodinách, na záchodě se co nejvíce otevřete a menstruační krev vypustíte ven. Pak máte klid na několik následujících hodin,“ vysvětluje Ilona Bittnerová, která si svobodnou menstruaci nemůže vynachválit. Dodává, že pokud se vaše tělo ohlásí dříve, je potřeba zatnout svaly a dojít si na toaletu bez otálení.

Co znamená „otevřít čípek“

Ilona Bittnerová přichází i s radou, jak pochopit termín „otevřít se“ a naučit se ho praktikovat. Radí zavřít oči a představit si, co se dole v těle aktuálně děje.

„Při vyprazdňování se pokuste tlačit svaly pánevního dna směrem ven. Představujte si, jak se čípek otevírá a jste celá uvolněná. Můžete se i nahrbit a vypláznout u toho jazyk, to zezačátku pomáhá,“ popisuje. Upozorňuje však, že některé ženy si metodu nemusí osvojit nikdy a je to tak v pořádku. Každá jsme zkrátka jiná a máme odlišnou míru citlivosti k signálům našeho těla.

S tím souhlasí i Veronika Kozlová, která na svém webu radí, jak s volnou menstruací začít. „Uvědomte si, že máte na trénink své dovednosti pouze několik dní v roce. Je jasné, že může trvat déle, než si ji osvojíte. Klidně několik měsíců i rok,“ vysvětluje a upozorňuje na to, že důležitá je proto především trpělivost a vytrvalost.

Zpočátku jedině s vložkou

Každá nová dovednost vyžaduje velké množství času, abyste si ji plně osvojili. U volné menstruace tomu není jinak. Pokud s bezvložkovou metodou teprve začínáte, vyzkoušejte tipy Lauren Sharkey, novinářky, která se na webu Healthline věnuje ženským tématům. Dozvíte se, jak předejít nehodám a vyhnout se nepříjemným pocitům v případě, že se vše nepovede hned na první (či na dvacátý) pokus.

1. Začněte na bezpečném místě – chystáte-li se začít s bezvložkovou metodou, naplánujte její start na chvíli, kdy jste ideálně v domácím prostředí, kde se každé pochybení odpustí. Bezpečné prostředí vám umožní lépe se soustředit jen sama na sebe a poznat tak, co vám tělo naznačuje.



2. Vždy mějte s sebou extra prádlo – jakmile se rozhodnete, že je na čase vyzkoušet metodu i v terénu, nikdy nezapomínejte na jeden či dva páry spodního prádla navíc. Uložte si je do pytlíku do kabelky pro případ, že budou potřeba. Oblékněte si sukni nebo takové kalhoty, na kterých hned nebude nehoda vidět. Pro první nechráněné cesty můžete zvolit menstruační kalhotky, které ovšem berte pouze jako poslední záchranu.



3. Nastavte si budík – vhodnou pomůckou je také především ze začátku chodit na toaletu vypouštět krev častěji. Proto si nastavte budík a trénujte raději s předstihem. Lepší přijít třikrát dřív než jednou pozdě.

Výhody volné menstruace

Hlavní nevýhodu svobodné menstruace jistě chápete – vyžaduje velký kus práce, trpělivosti, vytrvalosti a žena se musí naučit vnímat své tělo velice pozorně a musí počítat s občasnými nehodami, ke kterým může docházet především v počátcích. Bezvložková metoda má však i své výhody.

Tou první bezesporu je, že hodně ušetříte, jelikož už nebudete muset kupovat žádné hygienické pomůcky. Dále určitě uděláte hodně pro naši planetu, protože množství vašeho „menstruačního odpadu“ klesne na nulu. Některé ženy také podle Healthline uvádí snížení menstruačních křečí a celkově menší diskomfort při menstruaci. Výrazně se také sníží riziko syndromu toxického šoku.