Pocházíte z jižních Čech a od dvaceti žijete v Praze. Jak to zvládáte?

Díky asistentům a také zásluhou rodičů, kteří mi pomáhají. Ne že by mi přímo asistovali, ale když mi není dobře, cítím se unavená a potřebuji si odpočinout, jedu k nim nebo oni ke mně.

Bydlíte sama?

Ano. Ani se nestává, že by u mě rodiče byli celý týden. Jak já, tak oni potřebujeme žít vlastní život.

Co je špatného na společném životě s rodiči?

Pro většinu lidí s postižením to není dobré. Rozumím tomu třeba u těžkých autistů, kteří nedokážou žít sami. Jinak to víc ublíží, než pomůže. Nedávno jsem po městě doprovázela ukrajinské ženy, které si v asistenci plnily kurz pracovníka v sociálních službách. Jsou zvyklé žít ve velkých uzavřených rodinách. Nerozuměly tomu, že v České republice to zvykem není, protože není třeba obětovat se, ale žít.

Jak to myslíte?

Když jste na vozíku a žijete s rodiči, bojí se o vás. Většina z nich neustále říká, že něco nezvládnete a raději to udělají za vás. Oproti tomu, když žijete sama, zjistíte, že mnoho věcí zvládnete, což je dobré pro fyzickou i psychickou kondici.