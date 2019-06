Pokud dostanu rýmu a kašel, neběžím hned k doktorovi. Nejprve si zkusím koupit volně prodejné pilulky a čaje v lékárně. Tak se v posledním průzkumu vyjádřila dokonce polovina oslovených Čechů. Lékárna je podle nich vůbec první zdravotnické zařízení, které v takovém případě volí.

Přesto apatyk po celé zemi ubývá. Podle České lékárnické komory zmizelo za poslední dva roky asi dvě stě různých provozoven, většinou šlo o menší lékárny na venkově. „Bez lékárny je aktuálně 83 malých obcí do pěti tisíc obyvatel. Dalších šest stovek lékáren je ohroženo a může brzy zaniknout,“ přiblížil vývoj šéf České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Komora se proto rozhodla jednat: sepsala několik pravi-del, jak by měla síť lékáren v Česku napříště vypadat. Chce to co nejdříve předložit ministerstvu zdravotnictví.

Pomoci mají dotace

Lékárníci třeba navrhují, aby byla nějaká apatyka na každé tři tisíce obyvatel. Podobné pravidlo už zavedla řada evropských zemí, například Polsko, Francie, Itálie nebo Portugalsko. V sousedním Rakousku mají limit nastavený na 5,5 tisíce obyvatel. „Vzdálenost mezi dvěma lékárnami by ale současně neměla být menší než 500 metrů vzdušnou čarou,“ doplnil Lubomír Chudoba.

Pojišťovny mezitím po dohodě s ministerstvem zdravotnictví zřídily fond na podporu venkovských lékáren. „Ty, jimž hrozí zánik, mohou získat dotaci až 600 tisíc ročně,“ řekl Oldřich Tichý z VZP.