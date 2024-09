Vřes obecný je asi půl metru vysoký keřík. Nejkrásnější je v období květu, tedy od srpna do konce října, kdy vytváří nádherné růžovofialové i bílé souvislé porosty. Naši předkové věřili, že vřes chrání proti zlým silám a ten bílý umí dokonce přínášet štěstí. Vřes má ale hlavně řadu zdravotních benefitů, což potvrzuje i moderní věda. Podporuje vylučování kyseliny močové z těla, pomáhá s otoky nohou a zlepšuje spánek.

Léčebné účinky vřesu

Vřes obecný (Calluna vulgaris) se v dřívějších dobách těšil pověsti magické rostliny. Měl například pomáhat udržovat vitalitu a mládí. Dnes mu už sice lidé kouzelné vlastnosti nepřisuzují, ale dokonce i věda potvrzuje, že lečebný potenciál vřes rozhodně má.

„Odvar z vřesu se doporučuje při onemocnění ledvin a močových cest. Napomáhá také relaxaci,“ uvádí web Dr. Max.

Vřes účinkuje i při potížích s prostatou, působí močopudně a doporučuje se užívat i starším lidem, které trápí otoky nohou. Z účinných látek pak obsahuje flavonoidy, třísloviny, kyselinu křemičitou, minerální látky, silice, sliz, hořčiny a saponiny.

Vřes má uklidňující vliv na nervovou soustavu a zlepšuje spánek. Doporučuje se také při problémech s dnou, protože odplavuje z těla soli kyseliny močové, která dnu způsobuje. „V tradiční medicíně byla koupel z natě vřesu lékem na zmírnění revmatických bolestí,“ připomíná webový magazín John O Groat Journal.

„Svou močopudností zlepšuje vřes odvod tekutin z těla, snižuje pocení a prospívá i při revmatických onemocněních. Dále pomáhá při poruchách látkové výměny a můžeme ho využít i při onemocnění z prochladnutí a proti horečce,“ uvádí neurolog Zbyněk Mlčoch na webu Bylinky pro všechny.



Přestože se vřes používá především vnitřně, jeho stahující účinky je možné uplatnit i zevně k omývání ran.

Nejsou sice známy žádné vedlejší účinky vřesu, ale i tak se doporučuje ho uživáat maximálně po dobu tří měsíců, a pak udělat na čtvrt roku přestávku.

Léčebný potenciál vřesu zkoumají i vědci

Na využití zdraví prospěšného vřesu obecného se zaměřila studie z roku 2022. Tým pod vedením Alexandry-Antonie Cucuové z Univerzity zemědělských věd a veterinárního lékařství v Rumunsku zkoumal nutriční profil, chemické složení a biologické aktivity vřesu obecného a medu z této rostliny.

Cílem studie bylo podpořit budoucí průzkum a využití vřesu v nových potravinách, farmakologických produktech a při apiterapii (léčení včelými produkty – pozn. red.). Zajímavostí je, že včely upřednostňují vřes obecný před jinými rostlinami pro jeho hojnost a vysokou produkci nektaru a pylu.

Nejvyšší úroveň bioaktivních složek, které mají antioxidační, protizánětlivé a antimikrobiální vlastnosti, byla podle studie zjištěna v listech a kořenech vřesu. Vědeckých důkazů o léčebném potenciálu vřesu však zatím neexistuje dostatek.

Recept na čaj z vřesu

Mezi bylinami na podporu správného fungování močových cest a ledvin patří v tuzemsku vřes k nejdéle užívaným rostlinám. Sbírá se celá kvetoucí nať, a to dokud ještě není dřevnatá.

Recept, jak připravit nálev a čajovou směs z vřesu, nabídl web Salveo.

Příprava nálevu

Jednu čajovou lžičku sušeného vřesu zalijeme 250 mililitry vroucí vody. V případě čerstvé bylinky vezmeme na čaj vždy zhruba tolik, kolik zvládneme uchopit prsty jedné ruky.

Necháme 10 minut vyluhovat v přikryté nádobě.

Scedíme a pijeme po doušcích 3x denně.

Nálev má světlou barvu, jemně bylinnou vůni a slabě nahořklou, ale příjemnou chuť.

Čajová směs na posílení močových cest

Smícháme stejné množství sušeného vřesu, přesličky a zlatobýlu.

Jednu lžičku směsi zalijeme 250 ml vroucí vody a necháme 10 min vyluhovat v přikryté nádobě.

Scedíme a pijeme po doušcích 2x denně.

Kdy a jak sbírat vřes

Pro léčení se používá původní druh vřesu, ne zahradní kultivary. Nejlepším časem pro sběr je období od srpna do září.

„Sbírá se nať s květem, nebo jen květy. Květy se sbírají tak, že se rukou jen sdrhnou z keře. Buď je rovnou použijeme, nebo dáme sušit. Na rozdíl od jiných bylinek vydrží i více let a neztrácí účinek. Většina sušených bylin se doporučuje vypotřebovat do jednoho roku, pak už nemají tolik účinků, ale o sušeném vřesu to neplatí,“ vysvětllila na webu Bylinkový ráj bylinkářka Michaela Maťhová.

Vřes sušíme ve stínu, uměle pak do teploty 45 °C.

Vřes můžete i pěstovat

Vřes nemusíte jen sbírat, můžete si ho pěstovat i na zahradě. Potřebuje kyselejší půdu a polostín, určitě nesnáší přímé slunce.

„Vyséváme v únoru do zastíněné části skleníku. Sejte povrchově nebo semeno pouze zakryjte. Semena vřesu obvykle klíčí 1 až 2 měsíce při teplotě 20 °C. Až budou rostlinky dostatečně velké, přesaďte je do jednotlivých květináčů. Teprve v létě nebo na jaře následujícího roku, až dobře zakoření, je dobré vysadit vřes ven,“ radí web Medicinal Herbs.

Sazenice vřesu vysazujeme na jaře nebo na podzim na finální stanoviště. Přesazování totiž snáší špatně. Pro kompaktní vzrůst je potřeba vřes brzy na jaře částečně zastřihávat.

Věděli jste o vřesu, že … Ve Skotsku, Anglii a Irsku se od dob středověku vařilo vřesové pivo . Nejprve čistě z vřesu, později s příměsí chmelu.

. Nejprve čistě z vřesu, později s příměsí chmelu. Rozlehlá vřesoviště jsou velkým lákadlem pro všechny opylovače. Díky včelkám pilným i koncem léta si tak můžeme pochutnávat na vynikajícím vřesovém medu , který patří mezi medy jednodruhové.

, který patří mezi medy jednodruhové. Vřes je pro svou nenáročnost velmi populární okrasnou rostlinu , která má řadu barevných kultivarů.

, která má řadu barevných kultivarů. Pokud si dáte vřes do vázy nasucho , vydrží velmi dlouho, jen se ho nesmíte dotýkat.

, vydrží velmi dlouho, jen se ho nesmíte dotýkat. Od podobného vřesovce rostlinu vřesu rozeznáme jednoduše. Vřes obecný kvete na podzim , zatímco vřesovec na jaře.

, zatímco vřesovec na jaře. Vřes se dříve používal k barvení oděvů a bytového textilu na žlutou, sytě oranžovou a zelenou.

