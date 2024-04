Jak se co nejlépe a levně zbavit vší. V rámci prevence pomůže i známý olej

Parazité nejsou jen „výsadou“ domácích mazlíčků. Některým chutnáme i my lidé a rádi na nás žijí. Určité druhy dokonce žijí i v nás, což není moc příjemná představa. Zřejmě nejznámějším parazitem, který především kvůli dětem prošel většinou domácností, je veš. Jak se zbavit pedikulózy, čili zavšivení? Jak dlouho trvá zbavit se vší a co si na ně v lékárně nejlépe pořídit? To radí farmaceutická asistentka Martina Lachnittová.