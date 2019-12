Máte lehce zvýšený tlak a neřešíte to? Chyba! Vysoký krevní tlak neboli hypertenze sice většinou nebolí, ale do budoucna vám může připravit pěkné trápení. „Nemoci se přezdívá tichý zabiják zejména proto, že lidé, kteří vysokým tlakem trpí, nemusí řadu let pociťovat žádné příznaky, dokud se krevní tlak nedostane na nebezpečnou úroveň. Na takové hranici jsem žila několik let i já,“ líčí 28letá Hanka.

Měření krevního tlaku - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Všechno začalo, když mi bylo asi 18 let. Moje mamka měla vysoký krevní tlak, stejně jako její táta, tedy můj děda. Byla to jedna z věcí, kvůli které chodili pravidelně k lékaři. Bylo to v rodině. Můj dědeček bral léky na tlak od 22 let a moje mamka od 35 let,“ vyjmenovává Hanka.