Nejdříve chtěla rozchodit nohy

Série operací vyřešila ty nejzávažnější potíže, aby ale mohla Hana chodit, musela hodně rehabilitovat. Nebylo to jednoduché, protože se k ostatním potížím záhy přidaly i úporné bolesti hlavy. „Bolesti trvaly celé dny, bránily mi i ve spánku. Často jsem usínala až kolem třetí hodiny a ráno jsem byla strašně unavená. Jenže jsem v první řadě chtěla rozchodit nohy, a tak jsem řešení migrény odsouvala,“ říká paní Hana.

Jak to jen bylo možné, věnovala se paní Hana svým dětem. Později se vrátila také do práce. Jenže když přišla odpoledne domů, kde na ni čekali manžel a děti, musela si jít často lehnout, než mohla zase fungovat. Velkou část péče o děti tak musel obstarat její muž. „Bez něj by to nešlo, opravdu na sebe vzal velkou část domácích povinností,“ vzpomíná žena.

Konečně do specializovaného centra

Bolesti se ovšem časem stupňovaly a nic nepomáhalo, ani léky na epilepsii, které Haně doktoři přidali.

Teprve v roce 2017 jí tehdejší neuroložka poslala do Centra léčby bolesti na pražských Vinohradech. Paní Hana dostala doporučení na otce a syna Kozákovy, kteří se léčbě bolesti dlouhodobě věnují. Doktor Šimon Kozák nabídl paní Haně možnost vyzkoušet novou neuromodulační technologii, která by jí mohla přinést úlevu. Několik let tak u ní lékaři zkoušeli externí stimulaci nervů, ale bolest hlavy se po čase vždy vrátila. Proto jí nabídli možnost vyzkoušet trvalý neurostimulátor.

„Neuromodulační terapie patří k intervenčním metodám, které nastupují, když farmakologická, psychoterapeutická či rehabilitační pohybová terapie nebývají dostatečně efektivní,“ říká Jiří Kozák, primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Motol.

MUDr. Šimon Kozák, vedoucí lékař Centra léčby bolesti a Neuromodulačního centra FN Královské Vinohrady

Využívá se k tlumení jinak nezvládnutelných chronických bolestí, které se označují jako neuropatické, tedy způsobené postižením nervového systému. Nejčastěji vznikají po neúspěšné operaci zad nebo po úrazech končetin či trupu.

Neuromodulace je vhodná ale také na některé typy bolesti hlavy a migrény. Cílem terapie je zmírnit bolest alespoň o 50 procent a zlepšit tak kvalitu života pacienta.

Elektřina pouštěná do nervů

„Neuromodulační terapie ovlivňuje silné chronické bolesti pomocí elektrického proudu, který stimuluje nervy, mozek a míšní provazce, čímž zablokuje přenos nervových signálů bolesti do mozku. Bolest je následně vnímána méně, či vůbec.

V praxi používáme dva typy neurostimulačních přístrojů. Jeden vysílá pulzy a stimuluje nepřetržitě, takže to pacient nevnímá, zatímco druhý si pacient několikrát denně pustí, přičemž cítí mravenčení, které bolest překryje,“ vysvětluje MUDr. Šimon Kozák, vedoucí lékař Centra léčby bolesti a Neuromodulačního centra FN Královské Vinohrady.

Přístroj pod kůží

Z trvalé neuromodulace měla paní Hana nejprve strach. Bála se, že se její potíže ještě zhorší.

Nakonec nastoupila do nemocnice na operaci. V první fázi jí lékaři připojili „drátky“ přímo na nervy a zavedli kabílek, který byl následně napojený na samotný přístroj.

V popředí je kompletní neuromodulační zařízení, které se implantuje do těla pacienta tj. generátor, vodič a elektrody. Pomocí telefonu a tabletu se vše aktivuje a nastavuje. Telefon má po řádném zaškolení k dispozici pacient

Následoval týden testování, kdy se zkoušely různé frekvence a síla stimulace, aby se našlo ideální nastavení. Po týdnu se pak pod kůži poblíž klíční kosti zavedl samotný přístroj a následoval další týden testování. Pak už mohla jít domů, a protože je vše v pořádku, dochází už jen na pravidelné kontroly.

Paní Hana si stimulaci pouští třikrát denně pomocí přístroje o velikosti mobilu a s bolestmi už se setkává jen minimálně.

Otevřel se mi jiný svět

„Hned po zákroku jsem cítila obrovskou úlevu. Otevřel se mi doslova jiný svět, mohla jsem se najednou soustředit na úplně jiné věci, na rodinu, práci, mohla jsem normálně fungovat. Teprve pak mi došlo, jak strašně mě bolest omezovala, co všechno jsem jí musela celé roky podřizovat,“ svěřuje se paní Hana.

Co dnes považuje za důležité? Nebát se hledat řešení i mimo tradiční postupy. Převzít iniciativu a nenechat „to být“.

Kdo má nárok na neuromodulační terapii

- Neuromodulační terapie je v České republice plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Ne každá bolest je však tímto způsobem léčitelná, a proto vhodnost pacientů posuzuje ve specializovaných centrech tým algeziologů.

- Odborná centra, která se zaměřují na léčbu chronických bolestí, se označují jako Centra léčby bolesti. Přehled pracovišť rozdělených podle krajů najdete na www.nechcibolest.cz.

- V současné době jsou neurostimulační zařízení zaváděna 15 000–18 000 pacientům ročně, z toho je asi 5 000–6 000 implantací v Evropě. U nás se v souvislosti s bolestivými stavy provádí kolem 100 implantací ročně.