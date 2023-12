Bramborový salát, řízky, cukroví, vánočka nebo chlebíčky. Mnozí si na Štědrý den dopřávali ve velkém. Na Boží hod následovala kachna s knedlíky a zelím. Tedy obrovský nápor na lidský organismus. Co s tím? „Předně je potřeba upřímně si přiznat, co takový exces s naším tělem dělá. Spousta lidí totiž bohužel vánoční přejídání vnímá jako krátkou epizodu neřestí, kterou mohou anulovat krátkým obdobím vzorného jezení po svátcích. Tak jednoduché to ale není,“ říká v rozhovoru pro Deník výživový specialista Jakub Přibyl.

Když se člověk na Vánoce přejí, nejde jen malý a lehce napravitelný „hřích“?

I relativně krátké vánoční obžerství zásadně naruší naše gastrointestinální zdraví a především rovnováhu naší normální zdravé mikrobioty. Dochází ke zhoršenému trávení, k horší metabolické odezvě (s tendencí k přibírání na tuku), oslabení imunitního systému a rozvratu našeho hormonálního zdraví. Obvykle dojde také k nárazovému přetížení slinivky a pokud vánoční obžerství trvá delší dobu, tak i ke zvýšení takzvaně dlouhodobého cukru.

Své by vám o tom mohli vyprávět všichni diabetici. To samé se ale děje i u zdravého člověka a následky se bohužel nedají jednoduše napravit tím, že budete po období neřízených gastro orgií jíst týden normálně.

A co tedy mohou lidé, kteří to přehnali, udělat pro to, aby dopady zredukovali?

Nejefektivnější strategií je jednoznačně půst. Po období přejídání vaše trávení doslova prahne po chvilce odpočinku. Půst je ideální formou povánočního úklidu a je jedním z vůbec nejefektivnějších nástrojů pro nápravu drtivé většiny stravovacích prohřešků. Současně je to bohužel také jeden z nejnáročnějších výživových principů, kde se dají napáchat největší škody. Proto, pokud s půsty začínáte a nemáte žádné hlubší znalosti, postačí, když si jen prodloužíte okno lačnění od posledního večerního jídla do prvního ranního jídla. Tímto způsobem není problém získat „přes noc“ dvanácti až čtrnácti hodinové okno střevního klidu, kdy má organismus čas zapnout vlastní detoxikační systémy.

Výživový specialista a produktový vývojář v Trime Jakub PřibylZdroj: se svolením Jakuba PřibylaČemu je naopak dobré se – ve snaze spravit napáchané škody – vyhnout?

Typickou chybou je přejít z neřízeného obžerství do přísné restriktivní diety. Místo toho, aby se využilo krátkodobého půstu, přerušovaného hladovění nebo lehké restrikce, většina lidí má tendence jít z jednoho extrému do druhého. Vrhnou se na ananasovou dietu, popíjení redukčních koktejlů, pojídání zázračných suplementů s nálepkou detox a podobně.

Co může člověk udělat pro to, aby z vánočních dobrot neměl výčitky?

Vím, že většina z nás bere Vánoce jako období, kdy si máme dopřát a kdy se to odpouští, ale nemyslím si, že se dá sváteční obžerství takto izolovat od toho, jak se stravujeme po zbytek roku. Jinými slovy, i tyto krátké epizody excesu jsou většinou důsledkem dlouhodobě špatných stravovacích návyků a zlozvyků.

Pokud se celý rok stravujeme vědomě a ohleduplně k našemu tělu, pak by na tom Vánoce neměly nic měnit. O Vánocích se sice dějí magické věci, ale ne zas takové zázraky, které by nám odpustily kontinuální vědomou dietní sebelikvidaci. Možná vám to odpustí vaši příbuzní a přátelé, ale určitě ne tělo.

Mohou mít lidé v důsledku vánočního přejídání nějaké nutriční deficity?

Bezpochyby ano. Vaše tělo bude mít zvýšenou poptávku po hořčíku, dá se očekávat, že zvýšené nároky bude mít i na vitamínu E, omega-3 mastné kyseliny, ale i chrom a některé vitamíny skupiny B.

Proto nic nezkazíte, když dietu doplníte o kvalitní suplement s obsahem dobře využitelného hořčíku (nejlépe ve formě bisglycinátu hořečnatého, a to s odstupem od jídla večer před spaním) a omega-3 mastných kyselin. Pro většinu lidí bude totiž nereálné získat tyto živiny v dostatečném množství z běžné stravy.