„Podle výsledků třetí fáze klinického testování to vypadá, že lék významně prodlužuje přežívání pacientů, a to na 15,3 měsíce oproti 11,3 měsíce s dosavadní nejlepší léčbou. Určitě tam bude i nějaké procento uzdravených,“ sdělil Deníku imunolog Václav Hořejší, nositel ocenění Česká hlava.

Patent za miliardy

Ideový otec této ceny pro významné vědce Václav Marek míní, že třicátnice Benešová je jednou z mála tuzemských badatelů, jejichž výzkum byl dotažen do výroby u globální firmy. „Mimořádná je i tržní hodnota patentu, a to více než dvě miliardy dolarů,“ říká Marek s tím, že Martina Benešová je nominována na letošní vládní ocenění pro výjimečné vědce.

Lidé s nádory krve mají velkou naději na uzdravení

„Můj hlavní přínos byl v celkovém vývoji radiofarmak. Jejich design, syntéza, biologické testování a příprava na klinickou translaci,“ popsala Benešová svou práci. Podstata objevu tkví v tom, že radiofarmakum působí jako klíč do zámku na rakovinových buňkách prostaty. Odemkne ho, vstoupí do nich a zničí je. Zatím se metoda aplikuje jen na pacienty, kteří mají pokročilé stadium nemoci, a jiná léčba u nich nezafungovala.

Obohacení portfolia

Klinický a radiační onkolog Tomáš Büchler úspěch mladé vědkyně vítá, ale mírní obecné nadšení. „Pokud by se lék podával u časnějších stadií, vyléčení by se možná mohlo očekávat. Otázka je, zda by ho nešlo dosáhnout i levnější cestou. Vnímám to jako jednu z rovnocenných metod, které budeme mít spolu s dalšími ve svém portfoliu. Zatím nevíme, půjde-li o účinnější léčbu, než nyní používáme běžně na pojišťovnu. Rozhodně by pacienti neměli po tomto oznámení odkládat svoje léčení a čekat na jakýsi zázračný lék. Ten k dispozici nebude,“ řekl Deníku docent Büchler. To ovšem nijak nesnižuje objev Martiny Benešové, který biochemik Jan Konvalinka nazval „skvělým úspěchem“.

Rakovina prostaty

Karcinom prostaty tvoří asi čtyři procenta všech nádorových onemocnění. V České republice se jeho incidence pohybuje okolo 60 případů na 100 000 mužů. Nyní zde stoupla incidence až o 70 procent oproti počátku devadesátých let minulého století. Nejvíce nemocných je ve věku mezi 70. – 80. rokem, přibývá ale i pacientů mladších. Ročně této nemoci podlehne cca 1400 mužů.



Léčba

Lokálně pokročilá stádia, kdy se nádor rozšířil do uzlin a do močové trubice jsou vhodná k operaci. Její nejzávažnější komplikací může být inkontinence a impotence. K nim už ale díky pokročilým technikám nedochází často. Další léčebnou možností je ozařování (radioterapie) oblasti prostaty nebo celé malé pánve. V léčbě nádoru prostaty se dá použít i hormonální terapie. V dnešní době preferovanou, možností hormonálního zásahu je vyjmutí varlat (orchiektomie).