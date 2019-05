Obyčejná viróza se pro paní Kláru stala skoro bojem o život. Neustálá bolest na hrudi a nemožnost se pořádně nadechnout ji nakonec dovedla do nemocnice, kde lékaři zjistili, že okolo jejího srdce se vytvořil zánět a výpotek, který musel být odstraněn.

Můj příběh začíná po mých čtyřicátých narozeninách, kdy jsem pár dnů ležela doma s virózou. Jelikož jsem ale neměla žádné horečky, tak jsem se brzy vrátila zpátky do práce i s kašlem. Postupně jsem ovšem začala mít pocit, že se mi hůř dýchá a chvilkama se mi zdálo, jak kdyby mi někdo seděl na hrudi. Několikrát jsem se nadechla normálně a pak jsem skoro lapala po dechu. Když jsem se chtěla zhluboka nadechnout, nešlo to. Nejvíc mě to bolelo na hrudníku a mezi lopatkami a byla jsem z toho už hodně vyčerpaná.