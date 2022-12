Je hluboká noc, půl třetí, když zazvoní telefon. Lékařka si protře oči, zamžourá na mobil, aby ho zvedla. „Dobré ráno, musíte vyrazit, předčasně narozené dítě ve 27. týdnu,“ slyší z reproduktoru.

Nyní zbývá 15 minut, než bude před domem stát taxi. „Nesnášíš, když tě někdo takhle probudí z tvrdého spánku, je ti špatně a točí se ti hlava. Opláchneš se studenou vodou, napiješ se a je ti lépe. Rychle se převlékneš z pyžama a přejedeš si zuby kartáčkem,“ popsala lékařka.

Následuje cesta do nemocnice, rychle se převléct a vzít potřebné vybavení na záchranu života visícího doslova na vlásku. A teď už rovnou se sestrou a řidičem do sanitky, jede se do jiné nemocnice, kde dítě přišlo na svět, ale která nemá dostatečné vybavení a zkušenosti.

Trochu dobrá zpráva je, že dítě je relativně stabilní a samo dýchá. Předčasný porod začal sám od sebe, možná kvůli infekci. Za normálních okolností by k němu došlo až za asi tři měsíce.

Cesta sanitkou ubíhá docela rychle, jen bliká, v noci houkačky netřeba. Lékařka chce ještě na chvíli zavřít oči, ještě urvat pro sebe kousek spánku, ale to nejde. Adrenalin je tak vysoký, že cítí, jak ji buší srdce a doufá, že to neuslyší řidič. Jsme v cíli.

Miminko v ohrožení

„Vítá vás službu konající lékař. Sdělí vám anamnézu a všechny potřebné informace o pacientovi. Zkoumáte malé dítě. Je relativně v pořádku. Přenesete ho do transportního inkubátoru a v tu chvíli se všechno změní,“ popsala lékařka.

Důvodem jsou potíže s dýcháním, prudce klesá množství kyslíku v těle. Prudce mu stoupá tep, u lékařky to není jinak. Zdravotnice přidává miminku kyslík, ale stav se nezlepšuje. Je nutné okamžitě zasáhnout.

„Řeknete sestře, že se chystáte intubovat. Podává vám laryngoskop a připravuje kanylu. Až na to, že dítě je vysoko v přepravním inkubátoru. I když ti maminka vždycky říkala, že co je malé, to je roztomilé, pravděpodobně ji nikdy nenapadlo, že by tvá výška mohla být problémem při záchraně života malého dítěte. Řidiči sanitky ti podá stoličku. Skláníš se nad dítětem jako pohádková sudička a víš, že jeho život je teď ve tvých rukou,“ popsala lékařka na facebookovém profilu martinské neonatologie.

Její profesionálně provedený zákrok se podařil, dítě se zdá být po zdravotní stránce opět stabilní.

Pak je tu ještě jedna povinnost, vše sdělit vystrašené matce novorozence. Pravdivě, ale tak, aby ji slova nevyděsila. Spíše i trochu uklidnila. „Cestou zpátky jen doufáte, že dítě nebude extubovat a vy to nebudete muset absolvovat znovu. Koneckonců, v sanitce jsou možnosti značně omezené,“ přiblížila lékařka.

Vše dobře dopadne, dítě se ve stabilizovaném stavu dostane na neonatologické oddělení Univerzitní nemocnice v Martině. Zde si ho převezmou kolegové. „Dokončíte nezbytné papírování a přemýšlíte, co s načatou nocí. Jenže je půl sedmé ráno a nemá cenu jít domů. Je sice sobota ráno, ale vám v sedm začíná směna,“ přiblížila lékařka s pocitem, že dala dalšímu malému tvorečkovi šanci žít. To vše s vírou, že vše navíc dopadne co nejlépe v jeho prospěch.

Situace v Česku

Podobně jako v tomto případě na Slovensku by nedonošené dítě zachraňovali i Česku. Zde je hranice životaschopnosti plodu ustanovena na 24. týden těhotenství. Medicína ale umí udržet při životě děti narozené ve 23. a výjimečně i ve 22. týdnu.

O předčasně narozené děti se v České republice starají perinatologická centra. Dohromady je jich dvanáct.

Jak připomněla výkonná ředitelka rodičovské organizace Nedoklubko Lucie Žáčková, ČR má velmi nízkou novorozeneckou úmrtnost. „Tuzemská neonatologie navíc zachraňuje děti s neuvěřitelně nízkou porodní hmotností, a to i pod 500 gramů,“ uvedla Žáčková s tím, že ji to řadí mezi absolutní světovou špičku.

Drama na Kroměřížsku

Ještě složitější situace nastává, pokud se dítě narodí předčasně, neočekávaně, mimo porodnici. Před lety takto dramatickou situaci popsali pro Deník manželé z Kroměřížska, kterým se dcera narodila doma v koupelně už ve 26. týdnu. Měla pouhých 750 gramů. Po narození nedýchala. Na otci a operátorce tak záviselo, zda ji udrží při životě ještě před příjezdem záchranářů.

„Měl jsem ji v dlani, ale když jsem otevřel pusu, abych jí dal umělé dýchání, měl jsem ji přes celou její hlavičku až po krk,“ popsal pro Deník otec.

„Paní ze záchranky se mě také ptala, jakou má barvu. Ale jakou má barvu narozené dítě? To nejde jednoznačně určit. Prý jestli je fialová, nebo hnědá. No byla zbarvená od každého něco. Tak mi poradila, abych se podíval, když dělám masáž srdce, jestli jí tepe. Tak jsem se podíval. Její kůžička byla ještě taková papírová, ale viděl jsem, že jí srdíčko tepe,“ připomenul.

Zanedlouho už přijala záchranka a dívenku si převzala do péče. Když později, zhruba po dvou letech od narození holčičky Deník zjišťoval, jak se ji daří, zpráva byla velmi povzbudivá. Na rozdíl od řady podobných případů neměla žádné vážné zdravotní potíže.

„V tomto případě lze, ač nerad používám tento pojem, hovořit o zázraku. Začátek jejího putování tímto světem byl neuvěřitelně komplikovaný, šance na přežití byla extrémně malá,“ uvedl k tomu tehdy primář zlínské neonatologie Jozef Macko.